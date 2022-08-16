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Власти назвали условия для получения звания «Мать-героиня»

Для получения звания «Мать-героиня» необходимо, чтобы все дети быть живы, а младшему ребенку исполнился год
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Для получения звания «Мать-героиня», положенного женщинам, родившим более 10 детей, необходимо, чтобы все они были живы, а младшему исполнился год. Об этом «РИА Новости» сообщила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

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Также важное условие — мать должна воспитать всех детей, подчеркнула Бессараб. Она отметила, что дополнительно необходимо рассмотреть вопрос о разделении данного звания с отцом.

Парламентарий уверена, что вместе со званием будут предоставляться льготы.

Президент России Владимир Путин постановил вновь вернуть в РФ звание «Мать-героиня» 15 августа. Награжденной матери будет выплачиваться единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.

Инициатива восстановить звание была выдвинута председателем Объединения многодетных семей Москвы Натальей Карпович в конце мая.

До этого, 18 июля, президент РФ призвал уделить особое внимание наличию детсадов в новых кварталах. Речь идет прежде всего о районах с новостройками, где вовремя не позаботились о необходимости такой инфраструктуры.

В июне глава государства также поручил изучить возможность досрочного назначения пенсии по старости многодетным отцам. Доклад главе государства должен быть предоставлен в срок до 1 октября текущего года.

17 июня Путин на ПМЭФ поручил правительству принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми. По его словам, будущее России — это семьи с двумя, тремя и большим количеством детей. В апреле в РФ родилось менее 100 тыс. детей, что на 13% меньше, чем в 2020 году.

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