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Путин установил в РФ звание «мать-героиня» для родивших 10 и более детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин установил в РФ звание «мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей. Об этом в понедельник, 15 августа, стало известно из указа российского лидера.

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«Установить звание «Мать-героиня» для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ», — говорится в документе.

Также отмечается, что при присвоении звания награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми.

Из поручения следует, что комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, должен предусмотреть в том числе меры в области здравоохранения, образования, обеспечения жильем.

До этого, 18 июля, президент РФ призвал уделить особое внимание наличию детсадов в новых кварталах. Речь идет прежде всего о районах с новостройками, где вовремя не позаботились о необходимости такой инфраструктуры.

В июне глава государства также поручил изучить возможность досрочного назначения пенсии по старости многодетным отцам. Доклад главе государства должен быть предоставлен в срок до 1 октября текущего года.

17 июня Путин на ПМЭФ поручил правительству принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми. По его словам, будущее России — это семьи с двумя, тремя и большим количеством детей. В апреле в РФ родилось менее 100 тыс. детей, что на 13% меньше, чем в 2020 году.

Ранее, 14 июня, сообщалось, что российский лидер поручил до 1 июля подготовить проект указа об учреждении почетного звания «Мать-героиня».

Инициатива восстановить звание «Мать-героиня» была выдвинута председателем Объединения многодетных семей Москвы Натальей Карпович 25 мая. 27 мая сообщалось о намерении депутатов Госдумы возродить звание, а также о разработке законопроекта в «Единой России».

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