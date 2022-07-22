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Путин поручил разработать допмеры для поддержки семей с детьми

Путин поручил правительству разработать допмеры для поддержки семей с детьми
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Об этом говорится в списке поручений главы государства по итогам XXV Петербургского международного экономического форума, прошедшего 15–18 июня, опубликованных на сайте Кремля.

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Как следует из поручения, комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, должен предусмотреть в том числе меры в области здравоохранения, образования, обеспечения жильем.

Также кабмин должен разработать меры повышения уровня доходов таких семей и представить комплекс мер для рассмотрения на заседании Государственного совета РФ.

Срок исполнения поручения — до 15 сентября.

18 июля президент РФ призвал уделить особое внимание наличию детсадов в новых кварталах. Речь идет прежде всего о районах с новостройками, где вовремя не позаботились о необходимости такой инфраструктуры.

В июне глава государства поручил изучить возможность досрочного назначения пенсии по старости многодетным отцам. Доклад главе государства должен быть предоставлен в срок до 1 октября текущего года.

17 июня Путин на ПМЭФ поручил правительству принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми. По его словам, будущее России — это семьи с двумя, тремя и большим количеством детей. В апреле в РФ родилось менее 100 тыс. детей, что на 13% меньше, чем в 2020 году.

Ранее в июне он поручил до 1 июля подготовить проект указа об учреждении почетного звания «Мать-героиня». Выплата женщинам, получившим его, составит 1 млн рублей.

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