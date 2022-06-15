Путин поручил до 1 июля подготовить проект указа об учреждении звания «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить проект указа об учреждении почетного звания «Мать-героиня». На сайте Кремля во вторник, 14 июня, отмечается, что такое решение принято по итогам прошедшего в конце мая заседания президиума Госсовета.

«Представить проект указа президента РФ об учреждении почетного звания «Мать-героиня», — говорится в сообщении.

Инициатива восстановить звание «Мать-героиня» была выдвинута председателем Объединения многодетных семей Москвы Натальей Карпович 25 мая. 27 мая сообщалось о намерении депутатов Госдумы возродить звание, а также о разработке законопроекта в «Единой России».

1 июня глава государства заявил о необходимости вернуть почетное звание «Мать-героиня». Путин обратил внимание на то, что выплата женщинам, получившим его, составит 1 млн рублей.

Высшее звание «Мать-героиня» в советское время получали многодетные матери. Оно было учреждено Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года.