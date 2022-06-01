Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин в среду, 1 июня, заявил о необходимости вернуть почетное звание «Мать-героиня».

«И в целом условились серьезно обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей. В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание «Мать-героиня», — сказал он в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

Он подчеркнул, что выплата женщинам, получившим звание «Мать-героиня», составит 1 млн рублей. Кроме того, российский лидер предложил установить единовременную выплату за медаль «Родительская слава» — 200 тыс. рублей, за орден «Родительская слава» — 500 тыс. рублей.

Орденом «Родительская слава» награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Награда была учреждена 13 мая 2008 года. На сегодняшний день каждой награждаемой семье выплачивается единовременное денежное поощрение в 100 тыс. рублей, за медаль выплата не предусмотрена.

27 мая первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила «Известиям», что работа над законопроектом о возвращении звания «Мать-героиня» уже идет. В свою очередь президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович подчеркнула, что статус матери-героини должен обязательно сопровождаться мерами материальной поддержки.

С инициативой вернуть звание «Мать-героиня» к президенту РФ обратилась председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович 25 мая на заседании президиума Госсовета.

Звание «Мать-героиня» присваивалось в СССР женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Последние в истории СССР присвоения данного звания состоялись, согласно указу президента СССР от 14 ноября 1991 года.