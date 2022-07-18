Путин призвал уделить особое внимание наличию детсадов в новых кварталах

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 июля, призвал уделить особое внимание наличию детсадов в новых кварталах.

6 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что приоритетной задачей в регионе остается строительство новых школ и детских садов. По словам чиновника, работа в указанном направлении должна быть максимально интенсивной. Кроме того, подчеркнул Воробьев, важно привлекать педагогов и воспитателей на новые объекты.

В апреле прошлого года Путин поручил правительству взять под особый контроль темпы ввода и стоимость новых детских садов.

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