Растянуть в удовольствие: срок декрета предлагают менять без потери в деньгах

Схема денежных выплат в течение декрета может быть пересмотрена. Молодые мамы получат право выбирать срок оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, при этом сумма, которую они получат от работодателя, не изменится. К примеру, женщина сможет сократить декрет вполовину и ежемесячно получать в два раза больше, чем обычно, или наоборот — продлить оплачиваемый отпуск за счет уменьшения выплат. Система заработает, если Госдума поддержит соответствующую инициативу Общественной палаты РФ. Она уже направлена в парламент, узнали «Известия». В ГД предложение получили и могут включить в один их тематических законопроектов, над которыми работают депутаты.

Гибкий подход

Порядок денежных выплат в течение декретного отпуска могут сделать более гибким и вариативным. Женщина должна иметь право сократить или увеличить срок ухода за ребенком с сохранением положенной компенсации от работодателя в полном объеме, считают в Общественной палате.

— Например, вместо нынешних полутора лет и 40% от зарплаты можно будет взять отпуск на девять месяцев, но получать 80% от зарплаты. Или же продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но получать только 20%, — пояснил автор инициативы, гендиректор Института научно-общественной экспертизы, член Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Рыбальченко.

Соответствующую инициативу комиссия Общественной палаты по демографии, защите семьи и детей направила в Государственную думу России.

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Действительно, согласно действующему законодательству, пособие по уходу за ребенком выплачивается в течение строго оговоренного срока — полутора лет — из расчета 40% от средней зарплаты, рассказала председатель комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева, При этом выплата не может быть ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия, на сегодняшний день он составляет 7667 рублей.

— Взять отпуск по уходу за ребенком можно и на три года, однако оплачиваются только первые 1,5 года. Право на пособие по уходу за ребенком сохраняется при работе во время отпуска на условиях неполного рабочего времени либо на дому, — уточнила эксперт.

Такой порядок выплат становится сдерживающим фактором, когда женщины со средним и высоким уровнем доходов решают, заводить ли ребенка, считает Сергей Рыбальченко.

— Анализ международной практики показывает, что в значительной части развитых стран уровень компенсации утраченного заработка для женщин в отпуске по уходу за ребенком варьируется в диапазоне 80–100%. Это обеспечивает высокий уровень гарантий материального благополучия для матери и для ребенка, — добавил член ОП РФ.

По его словам, механизм гибкого отпуска может сопровождаться заключением социального контракта, в котором будут прописаны обязательства работодателя и органов образования, отвечающих за предоставление ребенку места в яслях.

— Гибкий отпуск может быть интересен и высокооплачиваемым работницам, которые сильно теряют в доходах после рождения ребенка, и мамам, которые не имеют возможности отдать ребенка в детский сад до трех лет, например в сельской местности, — уверен он.

Общие расходы Фонда социального страхования (ФСС) на выплату пособий по уходу за ребенком при этом практически не изменятся, уверен Сергей Рыбальченко.

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При этом пока не предлагается распространять этот механизм на женщин, которые не работали до рождения ребенка, — сказал он.

В Госдуме поддерживают идею расширения мер поддержки для родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас идет работа над несколькими законопроектами по этой теме, сообщила «Известиям» первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Предложения Общественной палаты рассмотрят в рамках этой работы.

По сокращенной схеме

Директор Центра социального развития Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина считает, что у инициативы ОП РФ есть две стороны.

— Конечно, велик будет соблазн сократить время отпуска по уходу за ребенком, чтобы сделать выплаты существеннее, получить их побыстрее. Но может случиться и такое, что по истечении этого срока у женщины или ее ребенка могут начаться проблемы со здоровьем — что ей тогда делать? Средства-то она уже получила и, наверное, потратила, — сказала она. — История с продлением срока и растягиванием выплат в этом контексте более понятна.

По мнению эксперта, хорошим вариантом был бы переходный период в виде удаленной работы, когда женщина после сокращенного декрета трудится дистанционно, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

В предложении ОП РФ есть и свои плюсы, добавила Любовь Храпылина: уже сегодня многие женщины, опасаясь потерять квалификацию, выходят из декрета пораньше, но при этом размер выплат для них не меняется.

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Работодатели могут быть недовольны предложением, отметил профессор кафедры экономики труда и управления персоналом РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Журавлёв. Сейчас, если женщина сокращает срок декрета, им не приходится компенсировать ей то, что она недополучила.

— Но работодатели должны понимать, что это их не разорит и сильно в финансах они не потеряют — ежемесячный или даже ежегодный процент женщин, уходящих в декретный отпуск, совсем невысок, — пояснил он.

Идею гибкого отпуска с сохранением выплат в полном объеме профессор полностью поддержал.

— Это необходимо делать. Наши демографические показатели снижаются, а такое решение стало бы для женщины дополнительным аргументом в пользу рождения ребенка, — считает Павел Журавлев. — Нужно идти навстречу женщинам, чтобы они хотели рожать.

Однако идеальной для российских мам эксперт назвал схему, когда женщина уходила бы в декрет и фиксировано получала бы свою среднемесячную зарплату до полутора лет.