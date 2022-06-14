Растянуть в удовольствие: срок декрета предлагают менять без потери в деньгах
Схема денежных выплат в течение декрета может быть пересмотрена. Молодые мамы получат право выбирать срок оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, при этом сумма, которую они получат от работодателя, не изменится. К примеру, женщина сможет сократить декрет вполовину и ежемесячно получать в два раза больше, чем обычно, или наоборот — продлить оплачиваемый отпуск за счет уменьшения выплат. Система заработает, если Госдума поддержит соответствующую инициативу Общественной палаты РФ. Она уже направлена в парламент, узнали «Известия». В ГД предложение получили и могут включить в один их тематических законопроектов, над которыми работают депутаты.
Гибкий подход
Порядок денежных выплат в течение декретного отпуска могут сделать более гибким и вариативным. Женщина должна иметь право сократить или увеличить срок ухода за ребенком с сохранением положенной компенсации от работодателя в полном объеме, считают в Общественной палате.
— Например, вместо нынешних полутора лет и 40% от зарплаты можно будет взять отпуск на девять месяцев, но получать 80% от зарплаты. Или же продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но получать только 20%, — пояснил автор инициативы, гендиректор Института научно-общественной экспертизы, член Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Рыбальченко.
Соответствующую инициативу комиссия Общественной палаты по демографии, защите семьи и детей направила в Государственную думу России.
Действительно, согласно действующему законодательству, пособие по уходу за ребенком выплачивается в течение строго оговоренного срока — полутора лет — из расчета 40% от средней зарплаты, рассказала председатель комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева, При этом выплата не может быть ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия, на сегодняшний день он составляет 7667 рублей.
— Взять отпуск по уходу за ребенком можно и на три года, однако оплачиваются только первые 1,5 года. Право на пособие по уходу за ребенком сохраняется при работе во время отпуска на условиях неполного рабочего времени либо на дому, — уточнила эксперт.
Такой порядок выплат становится сдерживающим фактором, когда женщины со средним и высоким уровнем доходов решают, заводить ли ребенка, считает Сергей Рыбальченко.
— Анализ международной практики показывает, что в значительной части развитых стран уровень компенсации утраченного заработка для женщин в отпуске по уходу за ребенком варьируется в диапазоне 80–100%. Это обеспечивает высокий уровень гарантий материального благополучия для матери и для ребенка, — добавил член ОП РФ.
По его словам, механизм гибкого отпуска может сопровождаться заключением социального контракта, в котором будут прописаны обязательства работодателя и органов образования, отвечающих за предоставление ребенку места в яслях.
— Гибкий отпуск может быть интересен и высокооплачиваемым работницам, которые сильно теряют в доходах после рождения ребенка, и мамам, которые не имеют возможности отдать ребенка в детский сад до трех лет, например в сельской местности, — уверен он.
Общие расходы Фонда социального страхования (ФСС) на выплату пособий по уходу за ребенком при этом практически не изменятся, уверен Сергей Рыбальченко.
При этом пока не предлагается распространять этот механизм на женщин, которые не работали до рождения ребенка, — сказал он.
В Госдуме поддерживают идею расширения мер поддержки для родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас идет работа над несколькими законопроектами по этой теме, сообщила «Известиям» первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Предложения Общественной палаты рассмотрят в рамках этой работы.
По сокращенной схеме
Директор Центра социального развития Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина считает, что у инициативы ОП РФ есть две стороны.
— Конечно, велик будет соблазн сократить время отпуска по уходу за ребенком, чтобы сделать выплаты существеннее, получить их побыстрее. Но может случиться и такое, что по истечении этого срока у женщины или ее ребенка могут начаться проблемы со здоровьем — что ей тогда делать? Средства-то она уже получила и, наверное, потратила, — сказала она. — История с продлением срока и растягиванием выплат в этом контексте более понятна.
По мнению эксперта, хорошим вариантом был бы переходный период в виде удаленной работы, когда женщина после сокращенного декрета трудится дистанционно, пока ребенку не исполнится 1,5 года.
В предложении ОП РФ есть и свои плюсы, добавила Любовь Храпылина: уже сегодня многие женщины, опасаясь потерять квалификацию, выходят из декрета пораньше, но при этом размер выплат для них не меняется.
Работодатели могут быть недовольны предложением, отметил профессор кафедры экономики труда и управления персоналом РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Журавлёв. Сейчас, если женщина сокращает срок декрета, им не приходится компенсировать ей то, что она недополучила.
— Но работодатели должны понимать, что это их не разорит и сильно в финансах они не потеряют — ежемесячный или даже ежегодный процент женщин, уходящих в декретный отпуск, совсем невысок, — пояснил он.
Идею гибкого отпуска с сохранением выплат в полном объеме профессор полностью поддержал.
— Это необходимо делать. Наши демографические показатели снижаются, а такое решение стало бы для женщины дополнительным аргументом в пользу рождения ребенка, — считает Павел Журавлев. — Нужно идти навстречу женщинам, чтобы они хотели рожать.
Однако идеальной для российских мам эксперт назвал схему, когда женщина уходила бы в декрет и фиксировано получала бы свою среднемесячную зарплату до полутора лет.