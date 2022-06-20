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Путин поручил изучить возможность досрочной пенсии по старости многодетным отцам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность досрочного назначения пенсии по старости многодетным отцам. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

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Перечень поручений утвержден по итогам состоявшихся 1 июня встреч по вопросам социальной поддержки детей.

«Рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам», — говорится в сообщении.

Доклад главе государства должен быть предоставлен в срок до 1 октября текущего года. Ответственным назначен премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин.

17 июня Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поручил правительству принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми. По его словам, будущее России — это семьи с двумя, тремя и большим количеством детей. В апреле в РФ родилось менее 100 тыс. детей, что на 13% меньше, чем в 2020 году, указал президент.

15 июня президент России поручил до 1 июля подготовить проект указа об учреждении почетного звания «Мать-героиня». Выплата женщинам, получившим его, составит 1 млн рублей.

1 июня сообщалось, что программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года. На встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путин обратил внимание на преемственность поколений и отдачу дани традициям, когда нормой были семьи с тремя детьми и больше.

25 мая глава государства в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан отметил, что многодетная семья должна утвердиться как норма, это станет базовым ответом на демографические вызовы.

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