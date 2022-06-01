Программу льготной ипотеки для многодетных семей продлят до конца 2023 года

Программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 1 июня на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Российский лидер обратил внимание на преемственность поколений и отдачу дани традициям, когда нормой были семьи с тремя детьми и больше. Путин подчеркнул важность осознания ценностей и простых истин, среди которых «почитание старших и забота о младших, взаимная поддержка и радость общения». Отсюда и возникает необходимость продолжать стимулировать повышение уровня достатка многодетных семей.

«Мы тогда обсуждали с коллегами меры поддержки и многодетных семей. В частности, действие программы льготной семейной ипотеки для них будет продлено — для этих семей, для ваших семей в том числе — как минимум до 31 декабря 2023 года», — пояснил президент.

Также глава государства поддержал идею возродить почетное звание «Мать-героиня» с выплатами 1 млн рублей.

18 февраля «Общероссийский народный фронт» направил в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с просьбой расширить ипотечные возможности для семей с детьми.

Авторы инициативы предложили, в частности, оформлять «Семейную ипотеку» для многодетных независимо от года рождения детей и рефинансировать жилищные кредиты для заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

22 октября 2021 года сообщалось, что власти выделят еще 14,5 млрд рублей на компенсации ипотечных платежей многодетным семьям. В 2021 году правительство увеличило объемы льготного финансирования по сравнению с 2022 годом более чем в 1,5 раза, практически до 69 млрд рублей, добавил премьер.

В конце августа Мишустин подписал постановление о продлении льготной семейной ипотеки до конца 2023 года, ее распространят на семьи с одним ребенком. Программа субсидирования ипотечных ставок должна была завершиться 1 июля 2021 года, но президент России Владимир Путин в июне заявил, что ее необходимо продлить. Ставка по программе составляет до 6% годовых, предельная сумма кредита зависит от региона.