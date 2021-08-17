Льготную семейную ипотеку продлили в России до конца 2023 года

Правительство России продлило льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Она будет распространена на семьи с одним ребенком. Соответствующее постановление 17 августа подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Программа льготной ипотеки должна была завершиться 1 июля этого года, но президент страны Владимир Путин в начале июня в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ее необходимо продлить на год — до 1 июля 2022 года — с повышением ставки до 7% и установлением предельной суммы кредита для всех регионов в 3 млн рублей.

Тогда российский президент подчеркнул, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

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