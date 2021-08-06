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Путин назвал решенным вопрос о льготной ипотеке на ИЖС

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Можно считать, что решение о льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России уже принято. Об этом в пятницу, 6 августа, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Что касается [льготной ипотеки] на строительство ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать. Правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято», — сказал глава государства в ходе общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии.

По его словам, эта льготная ипотека может быть использована по двум направлениям — и для приобретения индивидуального жилья, и для строительства.

Также президент затронул тему поддержки малого и среднего бизнеса, отметив, что правительство постоянно анализирует ситуацию в экономике и при необходимости вносит соответствующие коррективы.

Ранее, 19 июля, Путин заявил о том, что ждет от правительства и ЦБ проработки до конца года программы ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство.

Тогда президент обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину, отметив, что на съезде партии «Единая Россия» поднималась тема кредитования на ИЖС. Как указал Путин, немаловажным фактором для того, чтобы программа стала успешной, является доступ людей к льготному кредитованию.

Вице-премьер со своей стороны указал, что ипотечный продукт для ИЖС будет запущен до конца года.

Как стало известно в том же месяце, по итогам II квартала текущего года спрос на приобретение земельных участков под ИЖС в России увеличился на 10% по сравнению с I кварталом. Аналитики «Авито Недвижимости» отмечали, что за год показатель вырос на 3%.

Отмечалось, что растущему спросу способствуют меры господдержки, в частности, льготные ипотечные программы. Так, в апреле 2021 года была расширена программа «Семейной ипотеки», в рамках которой льготная ставка до 6% годовых стала доступна в том числе для строительства частного дома и покупки земельного участка, рассказали аналитики.

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