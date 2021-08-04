На все готовое: россияне увеличили спрос на «вторичку» в ипотеку

Интерес ипотечных заемщиков сместился в сторону вторичного рынка, рассказали «Известиям» в крупнейших банках . В частности, такие изменения наблюдают в нескольких кредитных организациях, где доля обращений за ссудой для покупки готового жилья выросла на 10-20 п.п. Главными причинами такой тенденции в банках называют корректировку условий госпрограммы по льготной ипотеке и низкие ставки. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что повышенный спрос на вторичное жилье сохранится до конца 2021-го .

Сместили фокус

В банках из списка топ-30 фиксируют изменение предпочтений россиян при покупке жилья в кредит. Так, в Райффайзенбанке, по состоянию на июнь впервые количество обращений за ипотекой на вторичном рынке превысило заявки на другие программы, составив 60% . Год назад показатель равнялся 44%, рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования банка Антон Красильников.

Доля заявок на оформление кредитов на вторичном рынке в июле увеличилась до 36% с 22% в январе , сообщил директор ипотечного бизнеса «Дом.рф» Игорь Ларин, добавив при этом, что спрос на все жилищные программы остается высоким. Тенденция смещения интереса частично подтверждается в выдачах Росбанка , отметил директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса организации Вадим Мамонов. По его словам, такой расклад связан с ограниченным предложением на рынке первичной недвижимости. Также повышение ставки фондирования ожидаемо сказалось на перераспределении интереса клиентов, подчеркивает Антон Красильников.

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По рынку действительно наблюдается больший интерес по готовому жилью со стороны потребителя, подтверждают в «Санкт-Петербурге» , добавляя, что в самом банке структура выдач не изменилась. Возврат к соотношению, которое было на ипотечном рынке до запуска господдержки, наблюдают также в «Зените». Как отметил директор департамента розничных рисков организации Александр Шорников, изменения спроса обусловлены низкими ставками в период уменьшения ключевой. В «Открытии» фиксируют рост доли оформленной ипотеки на вторичке до 37 с 32% в июне этого года. Там добавили: в июле отмечается и рост заявок на кредиты на готовое жилье, их доля составляет 52% .

По словам начальника управления ипотечного кредитования МКБ Игоря Селезнева, повышения ипотечного спроса на вторичную недвижимость не фиксируется. Но в то же время с прошлого года ее доля в ипотечном портфеле выросла на 50%: сейчас банк делает акцент на развитие этого продукта, указал он.

― Мы еще в сентябре 2020-го сфокусировались на вторичке, поскольку низкая доходность госпрограммы не позволяла продолжать дальнейшие выдачи по первичке . Поэтому изменения спроса в этом году банк не заметил. Но смещение спроса на рынке очевидно: поскольку цены на готовое жилье немного запаздывали по сравнению с новостройкой, и предложение превышало спрос. Сейчас на вторичный сегмент начали поступать объекты, которые приобретались по госпрограмме в инвестиционных целях, что еще расширило базу предложений, ― поделился директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

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Между тем в двух крупнейших банках — « Сбере » и ВТБ — подчеркнули, что значительного смещения интереса россиян к вторичной недвижимости в ипотеку не наблюдают, а количество заявок остается на уровне 72 и 60% соответственно . Стабильное соотношение спроса обусловлено числом объектов, представленных на рынке, и тем, что многие клиенты хотят сразу переехать в готовую квартиру и не тратиться на ремонт, поделились в ВТБ.

В Центробанке не ответили на вопросы «Известий» о том, фиксируется ли на ипотечном рынке смещение интереса заемщиков в сторону готовой жилплощади, а также о влиянии на спрос повышения с 1 августа надбавок к коэффициентам риска по выдаваемой ипотеке до 50–100 п.п.

Усиление тенденции

В банках прогнозируют продолжение роста спроса на вторичку. Тенденция по увеличению доли купленного в ипотеку готового жилья усилится , полагает Виталий Костюкевич. По его словам, она достигнет 68 – 70% с текущих 57% . Как отметил Александр Шорников из «Зенита», до конца года стоит ожидать смещения спроса на вторичное жилье в условиях роста цен на первичку и ограничений господдержки .

― Также рост ставок по депозитам снизит инвестиционную привлекательность недвижимости , что приведет к появлению через год на вторичке новостроек, которые клиенты купили в 2020-м. Соотношение спроса на ипотечном рынке будет возвращаться к историческому балансу, зависящему от привлекательности и стоимости жилья, ― добавил он.

В «Открытии» ожидают, что по итогам 2021-го спрос сдвинется в сторону вторичного жилья, но первичный скоро также наберет обороты.

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Во втором квартале заемщики нарастили спрос на готовое жилье, поскольку наиболее интересные и ликвидные объекты в новостройках уже раскуплены, а выход на рынок новых проектов замедлился из-за льготной ипотеки и вопросов , связанных с ее продлением, отметил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его мнению, в дальнейшем спрос на ипотеку будет снижаться, так как средняя ставка на вторичную недвижимость превышает 8,3%, а с ценами, выросшими за год как минимум на 20%, такое жилье людям сейчас просто не по карману.

С другой стороны, льготная ипотека продолжит активно работать в регионах, где недвижимость стоит 4–5 млн, и там падение спроса не будет сильным и болезненным для банков, уверен эксперт.

По данным Росстата, за полгода новостройки выросли в цене на 12%, вторичное жилье ― на 6%. Эффект от меньшего удорожания вторичной жилой недвижимости и ставок на уровне чуть выше льготной ипотеки делает этот сегмент более привлекательным , считает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

Она добавила: ссуды на вторичку сохранят свою привлекательность до периода более существенного увеличения средних ставок. По словам эксперта, повышение ЦБ надбавок с 1 августа приведет к наращиванию банками ставок для более рискованных заемщиков и окажет нейтральное влияние на уровень одобряемых заявок.