На все готовое: россияне увеличили спрос на вторичку в ипотеку
Интерес ипотечных заемщиков сместился в сторону вторичного рынка, рассказали «Известиям» в крупнейших банках. В частности, такие изменения наблюдают в нескольких кредитных организациях, где доля обращений за ссудой для покупки готового жилья выросла на 10-20 п.п. Главными причинами такой тенденции в банках называют корректировку условий госпрограммы по льготной ипотеке и низкие ставки. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что повышенный спрос на вторичное жилье сохранится до конца 2021-го.
Сместили фокус
В банках из списка топ-30 фиксируют изменение предпочтений россиян при покупке жилья в кредит. Так, в Райффайзенбанке, по состоянию на июнь впервые количество обращений за ипотекой на вторичном рынке превысило заявки на другие программы, составив 60%. Год назад показатель равнялся 44%, рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования банка Антон Красильников.
Доля заявок на оформление кредитов на вторичном рынке в июле увеличилась до 36% с 22% в январе, сообщил директор ипотечного бизнеса «Дом.рф» Игорь Ларин, добавив при этом, что спрос на все жилищные программы остается высоким. Тенденция смещения интереса частично подтверждается в выдачах Росбанка, отметил директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса организации Вадим Мамонов. По его словам, такой расклад связан с ограниченным предложением на рынке первичной недвижимости. Также повышение ставки фондирования ожидаемо сказалось на перераспределении интереса клиентов, подчеркивает Антон Красильников.
По рынку действительно наблюдается больший интерес по готовому жилью со стороны потребителя, подтверждают в «Санкт-Петербурге», добавляя, что в самом банке структура выдач не изменилась. Возврат к соотношению, которое было на ипотечном рынке до запуска господдержки, наблюдают также в «Зените». Как отметил директор департамента розничных рисков организации Александр Шорников, изменения спроса обусловлены низкими ставками в период уменьшения ключевой. В «Открытии» фиксируют рост доли оформленной ипотеки на вторичке до 37 с 32% в июне этого года. Там добавили: в июле отмечается и рост заявок на кредиты на готовое жилье, их доля составляет 52%.
По словам начальника управления ипотечного кредитования МКБ Игоря Селезнева, повышения ипотечного спроса на вторичную недвижимость не фиксируется. Но в то же время с прошлого года ее доля в ипотечном портфеле выросла на 50%: сейчас банк делает акцент на развитие этого продукта, указал он.
― Мы еще в сентябре 2020-го сфокусировались на вторичке, поскольку низкая доходность госпрограммы не позволяла продолжать дальнейшие выдачи по первичке. Поэтому изменения спроса в этом году банк не заметил. Но смещение спроса на рынке очевидно: поскольку цены на готовое жилье немного запаздывали по сравнению с новостройкой, и предложение превышало спрос. Сейчас на вторичный сегмент начали поступать объекты, которые приобретались по госпрограмме в инвестиционных целях, что еще расширило базу предложений, ― поделился директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.
Между тем в двух крупнейших банках — «Сбере» и ВТБ — подчеркнули, что значительного смещения интереса россиян к вторичной недвижимости в ипотеку не наблюдают, а количество заявок остается на уровне 72 и 60% соответственно. Стабильное соотношение спроса обусловлено числом объектов, представленных на рынке, и тем, что многие клиенты хотят сразу переехать в готовую квартиру и не тратиться на ремонт, поделились в ВТБ.
В Центробанке не ответили на вопросы «Известий» о том, фиксируется ли на ипотечном рынке смещение интереса заемщиков в сторону готовой жилплощади, а также о влиянии на спрос повышения с 1 августа надбавок к коэффициентам риска по выдаваемой ипотеке до 50–100 п.п.
Усиление тенденции
В банках прогнозируют продолжение роста спроса на вторичку. Тенденция по увеличению доли купленного в ипотеку готового жилья усилится, полагает Виталий Костюкевич. По его словам, она достигнет 68–70% с текущих 57%. Как отметил Александр Шорников из «Зенита», до конца года стоит ожидать смещения спроса на вторичное жилье в условиях роста цен на первичку и ограничений господдержки.
― Также рост ставок по депозитам снизит инвестиционную привлекательность недвижимости, что приведет к появлению через год на вторичке новостроек, которые клиенты купили в 2020-м. Соотношение спроса на ипотечном рынке будет возвращаться к историческому балансу, зависящему от привлекательности и стоимости жилья, ― добавил он.
В «Открытии» ожидают, что по итогам 2021-го спрос сдвинется в сторону вторичного жилья, но первичный скоро также наберет обороты.
Во втором квартале заемщики нарастили спрос на готовое жилье, поскольку наиболее интересные и ликвидные объекты в новостройках уже раскуплены, а выход на рынок новых проектов замедлился из-за льготной ипотеки и вопросов, связанных с ее продлением, отметил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его мнению, в дальнейшем спрос на ипотеку будет снижаться, так как средняя ставка на вторичную недвижимость превышает 8,3%, а с ценами, выросшими за год как минимум на 20%, такое жилье людям сейчас просто не по карману.
С другой стороны, льготная ипотека продолжит активно работать в регионах, где недвижимость стоит 4–5 млн, и там падение спроса не будет сильным и болезненным для банков, уверен эксперт.
По данным Росстата, за полгода новостройки выросли в цене на 12%, вторичное жилье ― на 6%. Эффект от меньшего удорожания вторичной жилой недвижимости и ставок на уровне чуть выше льготной ипотеки делает этот сегмент более привлекательным, считает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.
Она добавила: ссуды на вторичку сохранят свою привлекательность до периода более существенного увеличения средних ставок. По словам эксперта, повышение ЦБ надбавок с 1 августа приведет к наращиванию банками ставок для более рискованных заемщиков и окажет нейтральное влияние на уровень одобряемых заявок.