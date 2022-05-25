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Путин назвал многодетные семьи ответом на демографические вызовы

Путин: многодетная семья должна утвердиться как норма, это базовый ответ на демографические вызовы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Многодетная семья должна утвердиться как норма, это базовый ответ на демографические вызовы, заявил 25 мая президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан.

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«Семья, где растут трое, четверо и более детей, уже сама по себе имеет высокий статус, должна иметь в нашем общественном сознании такой статус и должна поддерживаться со стороны государства», — сказал он.

Он напомнил, что многодетные семьи всегда были традиционны для России, эту традицию надо вернуть. Многодетная семья должна утвердиться как важнейший приоритет для государства, отметил политик.

Также президент объявил о об увеличении поддержки женщин-военнослужащих с детьми. Он поручил правительству с 1 июля в два раза до уровня более 31 тыс. рублей увеличить для женщин-военнослужащих пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Ранее сумма составляла чуть более 15 тыс рублей. Как напомнил российский лидер, женщины-военнослужащие не входят в систему страхования.

«С 1 июля такая несправедливость должна быть устранена, эта сумма должна быть увеличена более чем в два раза, до уровня чуть более 31 тыс. рублей», — сказал он.

В ходе заседания с докладами выступят в частности, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, глава Минтруда Антон Котяков и председатель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика», губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Ранее в среду стало известно, что зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой предложение о разрешении потратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. В настоящее время маткапитал на первого ребенка в России составляет 524,5 тыс. рублей. При рождении второго семья может получить дополнительную выплату в сумме 168,6 тыс. рублей.

11 мая председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что уже свыше 2, 5 млн россиян подали заявки на получение новых выплат, которые положены нуждающимся в соцподдержке семьям с детьми от 8 до 17 лет.

4 мая министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что государство окажет поддержку свыше 10 млн детям, растущим в семьях с финансовыми проблемами. Ежегодно государство планирует выделять на эти цели 1,2 трлн рублей.

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