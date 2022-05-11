Россиянам разъяснили порядок получения новых пособий на детей от 8 до 17 лет

Председатель правительства Михаил Мишустин в среду, 11 мая, разъяснил россиянам правила получения новых выплат, которые положены нуждающимся в соцподдержке семьям с детьми от 8 до 17 лет.

«Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами... Уже поступило свыше 2,5 млн заявок», — сообщил он на заседании правительства.

По словам главы кабмина, средства будут доставляться «Почтой России» или перечисляться на карты родителей. Для получения соответствующих выплат необходимо подать заявление через портал государственных услуг, многофункциональные центры или Пенсионный фонд России.

Размер выплат составит от 6 до 12 тыс. рублей на каждого ребенка. В текущем месяце средства будут поступать сразу за апрель и май, добавил Мишустин.

4 мая министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что государство окажет поддержку свыше 10 млн детям, растущим в семьях с финансовыми проблемами. Ежегодно государство планирует выделять на эти цели 1,2 трлн рублей.

Указ о ежемесячной выплате семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке президент РФ Владимир Путин подписал 31 марта. Размер пособия зависит от дохода семьи, он составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Условиями для получения выплаты являются наличие у ребенка российского гражданства и доход у семьи, не превышающий величину прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, ребенок должен постоянно проживать на территории России.