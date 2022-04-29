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Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Новые детские выплаты, гимн для школьников, повышение пенсий летчикам и шахтерам и другие нововведения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Что изменится в жизни россиян с 1 мая
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2022-04-27 15:06:52
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Новая выплата для малообеспеченных семей начнет действовать в России с 1 мая: ее смогут получить родители с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Таким образом, в России появится так называемая бесшовная система поддержки, охватывающая малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 17 лет. Кроме того, с начала месяца в некоторых школах перед началом недели будет звучать Гимн России, а бывшим членам летных экипажей и шахтерам увеличат пенсии. Подробнее об этих и других нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».

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Бесшовная система поддержки для семей с детьми

С мая в России начнет действовать так называемая бесшовная система поддержки малообеспеченных семей с детьми. Она подразумевает, что граждане, которые нуждаются в поддержке, смогут получать ее на равных условиях вне зависимости от возраста ребенка.

Для этого вводится новая выплата, официально обратиться за которой можно будет с 1 мая. Она предназначена для семей с детьми от 8 до 17 лет. Сейчас родителей детей этого возраста могут получить пособие только при условии, если ребенка воспитывает один родитель или если родителю были назначены алименты.

Выступая в Совфеде в апреле этого года, замминистра труда Ольга Баталина сообщила, что с мая, таким образом, выплаты будут охватывать малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 17 лет.

Размер выплаты зависит от имеющегося дохода у родителей и рассчитывается с учетом величины прожиточного минимума на ребенка в регионе — выплата может составлять 50%, 75% или 100% от этой цифры.

Что изменится
дети
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В среднем по стране базовый размер выплаты (50%) составляет около 6 тыс. рублей. Если даже с учетом этой выплаты достаток семьи останется меньше установленного в регионе прожиточного минимума, ее поднимут до 75% регионального прожиточного минимума, а затем — до 100%. Это максимально возможный размер выплаты.

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Новую выплату можно будет получить в случае, если семья постоянно проживает в России, а среднедушевой доход в расчетном периоде не превышает уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. При этом у членов семьи старше 18 лет должен быть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Кроме того, для того, чтобы оформить эту выплату, родитель и ребенок должны иметь российское гражданство(в случае со старым пособием это не было обязательным условием).

Для оформления выплаты необходимо будет подать заявление через госуслуги. Сделать это можно с мая, однако сама выплата выплачивается с апреля. Это значит, что после подачи заявления семьи получат выплаты и за май, и за апрель.

Прибавка к пенсиям шахтерам и летчикам

Прибавку к пенсии с мая должны получить бывшие члены экипажей самолетов гражданской авиации. Им пересчитают доплаты к выплатам.

Право на ежемесячную выплату имеют мужчины, которые проработали в составе летных экипажей не менее 25 лет, для женщин этот срок составит 20 лет.

Что изменится
шахтер
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Также увеличат доплаты пенсионерам, которые не менее 25 лет работали в некоторых отраслях угольной промышленности, в частности тем, кто работал полный день на строительстве шахт или открытых горных работах.

И шахтеры, и работники гражданской авиации имеют собственные отраслевые фонды, которые пополняются за счет дополнительных отчислений добывающих или авиакомпаний. За счет этих фондов им и выплачиваются дополнительные средства, индексация которых традиционно приходится на 1 мая.

Отмена электронного больничного для работающих пенсионеров

А вот работающие пенсионеры с начала месяца больше не смогут открыть больничный удаленно. Такая возможность для работающих людей в возрасте старше 65 лет была введена во время пандемии. Благодаря этому они могли уйти на самоизоляцию без приглашения врача.

Однако с 1 мая открыть листок нетрудоспособности по «пандемийным» правилам они уже не смогуттеперь для этого потребуется посетить врача или вызвать медика домой. Посетить поликлинику также придется для того, чтобы закрыть больничный.

Что изменится
флаг
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Флаг и гимн в школах

Учебная неделя в некоторых школах с начала мая будет начинаться с церемонии поднятия государственного флага и исполнения Гимна России. О том, что такие рекомендации были направлены в школы, в апреле сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Позднее это может быть распространено на все учебные заведения.

— Направлены рекомендации в школы — каждый понедельник начинать учебу с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения Гимна. С мая — в пилотных школах, с сентября — во всех школах страны, — заявил Кравцов.

Ранее сообщалось, что в отдельных школах церемонию начали проводить уже в апреле.

Что изменится
май
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Майские праздники

В начале месяца россиян ждут традиционные майские праздники. В этом году в отличие от двух предыдущих, когда на май из-за пандемии приходились длинные праздники, несколько дней между ними официально останутся рабочими.

Впрочем, в федеральном Минтруде в середине апреля уточнили, что право ввести дополнительные нерабочие дни в том или ином субъекте остается за руководителями регионов.

Там, где будут придерживаться федерального календаря, нерабочими будут дни с субботы 30 апреля по 4 мая и с пятницы 7 по 10 мая.

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