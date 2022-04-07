Кэш сюда: маткапитал разрешат обналичивать не только малоимущим

В России хотят разрешить выдавать до 5% материнского капитала наличными всем семьям, которые имеют на него право, а не только малоимущим. Перечень нужд, на которые можно будет потратить наличные средства, должен быть утвержден правительством дополнительно. Такой законопроект депутаты планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию, рассказали «Известиям» в комитете ГД по вопросам семьи, женщин и детей. Сегодня часть маткапитала наличными могут получать только семьи с низкими доходами в качестве ежемесячной выплаты в размере регионального детского прожиточного минимума.

Получить всё

В России хотят позволить выдавать до 5% материнского капитала из его остатков наличными всем семьям, имеющим на него право, назависимо от их дохода. Соответствующий законопроект планируется внести в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию , рассказала «Известиям» один из его разработчиков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Согласно пояснительной записке к проекту (есть у «Известий»), «средства пойдут на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд». Их перечень предлагается утвердить правительству, сказано в документе. В нем же отмечено, что компенсация будет выплачиваться только тем семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений . Предполагается выдавать деньги однократно , уточнила Татьяна Буцкая.

Кэш сюда Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На использование маткапитала выдается специальный сертификат. Средства можно направить на покупку жилья и ипотеку, обучение детей, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и накопительную пенсию матери. Кроме того, семьи с низкими доходами могут получать из средства капитала ежемесячную выплату в размере регионального детского прожиточного минимума. По данным Пенсионного фонда, большая часть людей использует средства на улучшение жилищных условий.

В 2022 году после индексации на первого рожденного или усыновленного ребенка выдается 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей.

— Зачастую остатки маткапитала, неиспользованные на основные направления, хранятся годами. Важно, чтобы у людей была возможность получить всё, что им положено по закону, — сказала Татьяна Буцкая.

Кроме того, в сегодняшней непростой ситуации любая поддержка семей крайне важна , подчеркнула парламентарий. Ранее из маткапитала родителям единовременно выплачивались поддерживающие средства: 12 тыс. рублей в 2009 и 2010 годах, 20 тыс. рублей — в 2015-м, 25 тыс. — в 2016-м , — напомнила Татьяна Буцкая.

Кэш сюда Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Инициативу по возможности частичной выплаты маткапитала наличными необходимо поддерживать. Для этого, например, можно предусмотреть возможность использования средств при покупке строительных материалов для ремонта жилья, которое приобретается по программе, — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Действительно, если средства капитала используются для улучшения жилищных условий, то в новой квартире нужно обустроить детскую, а если на учебу, то закупить учебники, сказал член президиума всероссийской общественной организации «Союз отцов» Павел Склянчук. Поэтому предложение не нарушает целевого характера господдержки , подчеркнул он.

Законопроект в Минтруд пока не поступал, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Редакция также направила запрос в Пенсионный фонд.

Первая необходимость

Деньги следует выделять на те товары и услуги, которые в первую очередь закрывают потребности ребенка , считает генеральный директор консалтинговой компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Это могут быть медстраховка или платные медицинские услуги и лекарства, товары личной гигиены (памперсы, различные присыпки с маслами для малышей), товары на первые годы жизни ребенка: коляски, постельное белье, детская одежда и обувь, игрушки , пояснил он.

Кэш сюда Фото: ТАСС/Andrei Gordeev

— Стоит включить и продукты питания . Жизнь сегодня непростая, и я бы шел от товаров первой необходимости к сопутствующим, — добавил Дмитрий Томилин.

Часть граждан живет в постоянном стрессе из-за хронического недостатка средств даже для покрытия повседневных нужд, отметил директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании «Вектор Икс» Сергей Звенигородский. По товарам и услугам наиболее оптимальным будет статистика по запросам тех семей, где и будет применяться расширение использования маткапитала, считает он.

— Есть риск, который пытаются не допустить власти, например, мошенничества при обналичивании материнского капитала. Таких схем на рынке было выявлено достаточно много, — сказал экономист, основатель клуба венчурных инвесторов Itleaders Егор Клопенко.