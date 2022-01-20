Испытывать учение: маткапитал разрешат использовать на образование от ИП

Средства материнского капитала планируют разрешить тратить на образовательные услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели (ИП) . Соответствующие поправки Минтруд должен внести в Госдуму в августе этого года, следует из плана законопроектной деятельности правительства, с которым ознакомились «Известия». Сегодня средства маткапитала разрешено тратить только на обучение в организации. Когда средства сертификата разрешат тратить и на образовательные услуги ИП, дети смогут посещать разные кружки и секции, а также воспользоваться услугами репетиторов, считают эксперты. Мера поддержит малый бизнес, пострадавший в пандемию, указали специалисты.

Расширение возможностей

Власти намерены разрешить тратить средства маткапитала на образовательные услуги, которые оказывают ИП . Соответствующие поправки в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» должен разработать Минтруд, следует из плана законопроектной деятельности правительства, с которым ознакомились «Известия». В нем указано, что документ рассчитывают внести в Госдуму в августе 2022 года.

Сегодня средства маткапитала можно использовать по заявлению на покупку жилья, ежемесячную выплату семьям с низкими доходами, накопительную пенсию мамы, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на обучение , напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда. При этом закон предусматривает, что можно оплатить только образование в организации.

Испытывать учение Дети на занятии в секции баскетбола Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В Минтруде «Известиям» подтвердили, что депутаты и правительство прорабатывают изменения, которые позволят направлять средства маткапитала и на оплату образовательных услуг, оказываемых ИП, имеющими лицензию на образовательную деятельность .

— Важно, с одной стороны, дать возможность семьям направлять средства на востребованные для них направления, а с другой — обеспечить гарантии, что средства маткапитала расходуются на качественные услуги, — сказали в ведомстве.

При этом в начале января секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании президиума думской фракции заявил, что правительство поддержало законопроект, который позволяет оплачивать материнским капиталом открытые индивидуальными предпринимателями детские сады . Этот документ внесли в Госдуму в 2019 году.

«Известия» направили запрос в правительство.

Кружки и классы

Сейчас рынок платных образовательных услуг растет, постоянно появляются новые возможности для обучения детей онлайн и офлайн, отметила сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова. Многие образовательные организации имеют статус индивидуальных предпринимателей, добавила она.

— Сейчас есть множество секций и образовательных кружков, оформленных как ИП , — подтвердил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, такая инициатива давно обсуждается: со стороны семей есть запрос на возможность использования средств маткапитала на образовательные услуги, оказываемые ИП.

Вероятно, изменения позволят тратить средства сертификата на услуги образовательных онлайн-платформ, частные кружки, различные мастер-классы для детей, дополнительные спортивные занятия, допобразование в сфере IТ и цифровых технологий, различные обучающие курсы по профподготовке, программы по развитию конкретных навыков у младших школьников и так далее, полагает Светлана Самойлова.

Это могут быть и секции дошкольного образования, кружки иностранных языков, вероятно, в перечень попадут и репетиторы , имеющие статус ИП, добавил член президиума правления «Опоры России» Павел Самиев.

Испытывать учение Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Особенно актуально нововведение может быть в небольших городах, где предприниматели чаще используют ИП как форму юрлица, подчеркнула Татьяна Буцкая.

— Законопроект решит проблему неравного положения на рынке образовательных услуг для участников с разным статусом — организаций и индивидуальных предпринимателей, — уверен генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Сегодня ИП может иметь такую же лицензию, как и большая организация , добавил он.

— Это поддержит спрос на услуги микробизнеса, представленного ИП. Как у любых малых предпринимателей, которые работают с физлицами, у них всегда важным фактором является дополнительные стимулы спроса на услуги. Мера особенно актуальна, поскольку бизнес пострадал в пандемию , — отметил Павел Самиев.

Вопрос контроля

Приток дополнительных клиентов с гарантированными деньгами может простимулировать развитие бизнеса, а также конкуренцию в сфере образования , по большей части дошкольного, полагает Алексей Мостовщиков. В итоге в выигрыше останутся все участники, а услуги станут более доступными для малообеспеченных граждан, отметил он.

Впрочем, вопрос требует тщательной проработки и обсуждения, считает Татьяна Буцкая. Важно, чтобы маткапитал не использовался на то, что государство дает бесплатно. Например, тратить его на частные детсады из-за очередей в государственных неправильно, считает депутат. Дети должны быть обеспечены бесплатными садами, уверена она.

Также Татьяна Буцкая отметила, что необходимо урегулировать и вопрос контроля целевого использования средств в случае оказания образовательных услуг ИП, чтобы не выросло число случаев обналичивания маткапитала.

Испытывать учение Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

У индивидуальных предпринимателей средства тесно связаны с деньгами физлица, пояснила заместитель директора по правовым вопросам Amulex.ru Юлия Галуева. То есть после оплаты налога с дохода предприниматель волен распоряжаться прибылью любым способом, и это не контролируется. Другие же юрлица не могут так просто вывести средства из компании, рассказала юрист. Так, теоретически ИП может вернуть деньги покупателю, и это будет сложно проконтролировать, добавила Татьяна Буцкая.

По мнению Александра Исаевича, с точки зрения безопасности никакой разницы между направлением средств на образование ИП или юрлицу нет, поскольку получатель будет иметь лицензию на образовательную деятельность.