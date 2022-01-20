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Испытывать учение: маткапитал разрешат использовать на образование от ИП

Как мера поможет семьям и малому бизнесу
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Испытывать учение: маткапитал разрешат использовать на образование от ИП
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2022-01-19 16:52:21
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Средства материнского капитала планируют разрешить тратить на образовательные услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели (ИП). Соответствующие поправки Минтруд должен внести в Госдуму в августе этого года, следует из плана законопроектной деятельности правительства, с которым ознакомились «Известия». Сегодня средства маткапитала разрешено тратить только на обучение в организации. Когда средства сертификата разрешат тратить и на образовательные услуги ИП, дети смогут посещать разные кружки и секции, а также воспользоваться услугами репетиторов, считают эксперты. Мера поддержит малый бизнес, пострадавший в пандемию, указали специалисты.

Расширение возможностей

Власти намерены разрешить тратить средства маткапитала на образовательные услуги, которые оказывают ИП. Соответствующие поправки в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» должен разработать Минтруд, следует из плана законопроектной деятельности правительства, с которым ознакомились «Известия». В нем указано, что документ рассчитывают внести в Госдуму в августе 2022 года.

Сегодня средства маткапитала можно использовать по заявлению на покупку жилья, ежемесячную выплату семьям с низкими доходами, накопительную пенсию мамы, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на обучение, напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда. При этом закон предусматривает, что можно оплатить только образование в организации.

Испытывать учение
Дети на занятии по баскетболу

Дети на занятии в секции баскетбола

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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В Минтруде «Известиям» подтвердили, что депутаты и правительство прорабатывают изменения, которые позволят направлять средства маткапитала и на оплату образовательных услуг, оказываемых ИП, имеющими лицензию на образовательную деятельность.

— Важно, с одной стороны, дать возможность семьям направлять средства на востребованные для них направления, а с другой — обеспечить гарантии, что средства маткапитала расходуются на качественные услуги, — сказали в ведомстве.

При этом в начале января секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании президиума думской фракции заявил, что правительство поддержало законопроект, который позволяет оплачивать материнским капиталом открытые индивидуальными предпринимателями детские сады. Этот документ внесли в Госдуму в 2019 году.

«Известия» направили запрос в правительство.

Кружки и классы

Сейчас рынок платных образовательных услуг растет, постоянно появляются новые возможности для обучения детей онлайн и офлайн, отметила сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова. Многие образовательные организации имеют статус индивидуальных предпринимателей, добавила она.

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Сейчас есть множество секций и образовательных кружков, оформленных как ИП, — подтвердил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, такая инициатива давно обсуждается: со стороны семей есть запрос на возможность использования средств маткапитала на образовательные услуги, оказываемые ИП.

Вероятно, изменения позволят тратить средства сертификата на услуги образовательных онлайн-платформ, частные кружки, различные мастер-классы для детей, дополнительные спортивные занятия, допобразование в сфере IТ и цифровых технологий, различные обучающие курсы по профподготовке, программы по развитию конкретных навыков у младших школьников и так далее, полагает Светлана Самойлова.

Это могут быть и секции дошкольного образования, кружки иностранных языков, вероятно, в перечень попадут и репетиторы, имеющие статус ИП, добавил член президиума правления «Опоры России» Павел Самиев.

Испытывать учение
Мама с ребенком на прогулке
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Особенно актуально нововведение может быть в небольших городах, где предприниматели чаще используют ИП как форму юрлица, подчеркнула Татьяна Буцкая.

— Законопроект решит проблему неравного положения на рынке образовательных услуг для участников с разным статусом — организаций и индивидуальных предпринимателей, — уверен генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Сегодня ИП может иметь такую же лицензию, как и большая организация, добавил он.

— Это поддержит спрос на услуги микробизнеса, представленного ИП. Как у любых малых предпринимателей, которые работают с физлицами, у них всегда важным фактором является дополнительные стимулы спроса на услуги. Мера особенно актуальна, поскольку бизнес пострадал в пандемию, — отметил Павел Самиев.

Вопрос контроля

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Приток дополнительных клиентов с гарантированными деньгами может простимулировать развитие бизнеса, а также конкуренцию в сфере образования, по большей части дошкольного, полагает Алексей Мостовщиков. В итоге в выигрыше останутся все участники, а услуги станут более доступными для малообеспеченных граждан, отметил он.

Впрочем, вопрос требует тщательной проработки и обсуждения, считает Татьяна Буцкая. Важно, чтобы маткапитал не использовался на то, что государство дает бесплатно. Например, тратить его на частные детсады из-за очередей в государственных неправильно, считает депутат. Дети должны быть обеспечены бесплатными садами, уверена она.

Также Татьяна Буцкая отметила, что необходимо урегулировать и вопрос контроля целевого использования средств в случае оказания образовательных услуг ИП, чтобы не выросло число случаев обналичивания маткапитала.

Испытывать учение
Дети на уроках
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

У индивидуальных предпринимателей средства тесно связаны с деньгами физлица, пояснила заместитель директора по правовым вопросам Amulex.ru Юлия Галуева. То есть после оплаты налога с дохода предприниматель волен распоряжаться прибылью любым способом, и это не контролируется. Другие же юрлица не могут так просто вывести средства из компании, рассказала юрист. Так, теоретически ИП может вернуть деньги покупателю, и это будет сложно проконтролировать, добавила Татьяна Буцкая.

По мнению Александра Исаевича, с точки зрения безопасности никакой разницы между направлением средств на образование ИП или юрлицу нет, поскольку получатель будет иметь лицензию на образовательную деятельность.

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