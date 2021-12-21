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Сильное плечо: как поддержат семьи с детьми в 2022 году

Размер федеральных и региональных пособий увеличится
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сильное плечо: как поддержат семьи с детьми в 2022 году
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2021-12-20 18:26:49
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На днях в Челябинской области были приняты новые меры поддержки семей — теперь появилась возможность получать ежемесячное пособие при рождении или усыновлении второго ребенка в размере 6 тыс. рублей. На этом список выплат, причем как региональных, так и федеральных, на которые могут рассчитывать россияне, не заканчивается. Какие пособия можно будет получать в 2022 году — в материале «Известий».

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Какие новые выплаты вводят регионы

В Челябинской области депутаты регионального законодательного собрания одобрили новые выплаты для семей с детьми: ежемесячное пособие при рождении или усыновлении второго ребенка до года составит 6222 рубля. Получить его смогут малоимущие семьи уже с 1 января 2022 года.

На днях в Ростовской области проиндексировали социальные выплаты и материальную помощь детям-сиротам и многодетным семьям. Увеличится ежемесячная выплата и на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, а также переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей.

Поправки коснутся и сирот, достигших совершеннолетия и при этом продолжающих обучение в общеобразовательных организациях. Каждая выплата увеличится на предполагаемый уровень инфляции в новом году. Изменения установят с 1 января 2022 года в размере 11 396 рублей.

Сильное плечо
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Как вырастет маткапитал

Что касается федеральных выплат, в 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка составит более 503 тыс. рублей, а на второго — более 665 тыс. рублей.

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Впрочем, в ряде регионов вырастут и суммы регионального материнского капитала. Так, в 2022 году в Хабаровском крае будут проиндексированы на 4% выплаты при рождении третьего и последующих детей — теперь региональный материнский капитал на детей, рожденных до 1 января 2019 года, увеличится с 208 тыс. рублей до 216 320 рублей, а на детей, рожденных после этого дня, — с 260 тыс. рублей до 270,4 тыс. рублей. При этом в случае если семья уже частично использовала средства, остаток всё же будет увеличен на 4%.

Нововведения недавно были приняты в Архангельской области: там с 1 января 2022 года региональный материнский капитал будут выплачивать на третьего и каждого последующего ребенка в семье.

«До сегодняшнего дня норма закона предусматривала однократность предоставления регионального материнского капитала. Поддержанная депутатами законодательная инициатива теперь позволит претендовать многодетным семьям на получение материнского капитала уже неоднократно — получить его и на третьего, и на четвертого, и на пятого ребенка», — сообщил министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Сергей Свиридов.

Сейчас его размер — около 109 тыс. рублей, а с учетом индексации следующего года он превысит 113 тыс. рублей.

Какие пособия могут получить семьи с детьми

Сильное плечо
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На маткапитале меры поддержки для российских родителей не заканчиваются. Так, семьи могут оформить пособие на ребенка, которому еще не исполнилось полтора года. Важно: эти выплаты может оформить только тот родитель, который ухаживает за ребенком в данный период, а потому вынужден отказаться от выхода на работу. Их размер составляет 40% от зарплаты за последние два года, при этом минимальный размер ежемесячной выплаты в следующем году (точнее, с 1 февраля) составит 7493 рубля.

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Также россияне имеют право на ежемесячное пособие на детей до 3 лет. Однако его могут получить только семьи с низким доходом. В 2022 году его также проиндексируют, в среднем по стране размер пособия составляет порядка 12 тыс. рублей.

Между тем в 2020 году в России появилось пособие для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет. Год спустя, в апреле 2021-го, правила его назначения и сумма выплаты существенно изменились — начал действовать принцип дифференциального дохода, появились комплексная оценка имущества и правило «нулевого дохода».

Размер выплаты равняется половине детского прожиточного минимума, что в среднем по стране в 2022 году составит немногим более 6 тыс. рублей. При этом в случае если данная мера поддержки всё же не позволит семье достигнуть прожиточного минимума, то его поднимут на четверть (что составит около 9 тыс. рублей). Если и этого будет недостаточно, семья может получить все 100% детского прожиточного минимума — около 12 тыс. рублей.

На что имеют право дети из неполных семей

Отдельные меры поддержки предназначены для неполных семей. В декабре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, растущих в неполных семьях. Такого рода выплаты для малообеспеченных россиян были введены по инициативе президента, начало же новой мере поддержки было положено 1 июля 2021 года. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем по стране составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц. При этом получать эти деньги могут как мамы, так и папы, воспитывающие детей в одиночку.

Сильное плечо
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Как ранее рассказал «Известиям» глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев, выплаты могут получить малообеспеченные семьи, в которых на иждивении одного родителя находятся несовершеннолетние дети, а также беременные женщины, находящиеся в сложном материальном положении.

— По приблизительным подсчетам, размер указанных выплат составит более 5 тыс. рублей и их получит более 1 млн семей в нашей стране. Следует отметить, что, согласно закону, единственным родителем считается мать или отец ребенка, если второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении или ему судом назначены алименты. Пособие назначается исключительно тем семьям, в которых среднедушевой доход меньше общего прожиточного минимума, — отметил Гавришев.

Для получения указанных выплат родителю необходимо обратиться с заявлением на портал госуслуг или в Пенсионный фонд России (ПФР), который соберет данные о доходах и имуществе семьи, в редких случаях у родителей могут запросить дополнительные документы и справки.

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