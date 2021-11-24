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Размер регионального маткапитала увеличили в Хабаровском крае

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С 2022 года в Хабаровском крае вырастет сумма регионального материнского капитала. Мера поддержки, которая оказывается при рождении третьего и последующих детей, будет проиндексирована на 4%. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Дегтярев.

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Согласно документу, краевой материнский капитал на детей, рожденных до 1 января 2019 года, увеличится с 208 тыс. рублей до 216 320 рублей, на детей, рожденных после 1 января 2019 года, — с 260 тыс. рублей до 270,4 тыс. рублей. В случае если семья уже частично использовала средства данной меры поддержки, остаток также будет увеличен на 4%, сообщает ИА AmurMedia.

Региональное правительство прорабатывает вопрос о расширении направлений, по которым могут быть использованы средства краевого материнского капитала. Речь идет о подведении коммуникаций к частным домовладениям и об оплате обучения родителей.

Правительство РФ предложило внести изменения в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», чтобы расширить для отцов право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением (усыновлением) детей. Законопроект был опубликован на портале государственной автоматизированной системы «Законотворчество» 2 ноября. В частности, предложено распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на отцов-одиночек, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года. При этом такое право могут получить отцы граждан РФ, рожденных после 1 января 2020 года, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой РФ.

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