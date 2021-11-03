Правительство предложило разрешить отцам-одиночкам получать маткапитал

Правительство предложило внести изменения в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», чтобы расширить для отцов право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением (усыновлением) детей. Законопроект был опубликован на портале государственной автоматизированной системы «Законотворчество» 2 ноября.

В частности, предложено распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на отцов-одиночек, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года. При этом такое право могут получить отцы граждан РФ, рожденных после 1 января 2020 года, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой РФ.

«В настоящее время дополнительные меры государственной поддержки предоставляются в приоритетном порядке женщинам — гражданам Российской Федерации в связи с социальными рисками материнства, охватывающими беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве», — сказано в пояснительной записке.

Уточняется, что право у отца на дополнительные меры государственной поддержки по случаю рождения ребенка является производным от права матери и может быть реализовано лишь в случае, когда возникшее у женщины право на указанные меры прекратилось по основаниям, установленным законом.

Правительство также предлагает сделать возможным переход права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывающего двух и более детей.

13 сентября глава комитета палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что новые нормы нужно поддержать, так как они направлены на защиту интересов детей.

Нилов считает правильным, что отцы-одиночки смогут воспользоваться средствами материнского капитала.

14 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что размер материнского капитала в России на 2022 год будет скорректирован по поручению президента РФ. Индексацию проведут по фактической инфляции.

2 сентября сообщалось, что, согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России, в 2022 году будет повышен размер материнского капитала. Так, на первого ребенка будут выплачивать 503 237 рублей, на второго — 665 009 рублей, если за первого выплата не была получена.