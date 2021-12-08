Юрист разъяснил правила выплат неполным семьям

Правительство выделило дополнительные 14 млрд рублей на поддержку родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей в одиночку. Таким образом объем помощи этой категории граждан превысил 50 млрд рублей. О том, кому положены указанные выплаты и как их получить, «Известиям» в среду, 8 декабря, рассказал глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ направит еще 14 млрд рублей на выплаты родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Глава правительства напомнил, что в текущем году по инициативе президента России Владимира Путина заработала новая мера поддержки родителей, которые в одиночку воспитывают детей. Им ежемесячно предоставляется пособие на каждого ребенка от 8 до 17 лет.

Как пояснил Гавришев, выплаты получат малообеспеченные семьи, в которых на иждивении одного родителя находятся несовершеннолетние дети, а также беременные женщины, находящиеся в сложном материальном положении. Размер указанных выплат будет составлять 50% от размера регионального прожиточного минимума на ребенка.

«По приблизительным подсчетам, размер указанных выплат составит более 5 тыс. рублей и их получат более 1 млн семей в нашей стране. Следует отметить, что согласно закону единственным родителем считается мать или отец ребенка, если второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении или ему судом назначены алименты. Пособие назначается исключительно тем семьям, в которых среднедушевой доход меньше общего прожиточного минимума», — добавил Гавришев.

Для получения указанных выплат родителю необходимо обратиться с заявлением на портал госуслуг или в Пенсионный фонд России (ПФР), который соберет данные о доходах и имуществе семьи, в редких случаях у родителей могут запросить дополнительные документы и справки.

Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 июля начал принимать заявления на пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет и беременным, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Как уточнялось, заявление можно подать на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.

30 июня Мишустин подписал постановление о порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми. До этого глава правительства отмечал, до конца года выплату получат одинокие родители более чем 1 млн детей, на эти цели выделено свыше 36 млрд рублей.

Новые выплаты были введены согласно поручению Путина. Закон, предусматривающий меры поддержки семей с детьми, а также беременных женщин, президент подписал 26 мая.