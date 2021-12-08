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Правительство РФ направит 14 млрд рублей на выплаты неполным семьям

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Правительство РФ направит еще 14 млрд рублей на выплаты родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Об этом в среду, 8 декабря, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1,3 млн детишек. Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит еще почти 14 млрд рублей в дополнение к тем 36 млрд, которые были предусмотрены ранее», — сказал он в ходе заседания правительства.

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Премьер-министр подчеркнул, что эти средства являются важным подспорьем для одиноких отцов и матерей.

Мишустин напомнил, что в текущем году по инициативе президента России Владимира Путина заработала новая мера поддержки родителей, которые в одиночку воспитывают детей. Им ежемесячно предоставляется пособие на каждого ребенка от 8 до 17 лет.

Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 июля начал принимать заявления на пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет и беременным, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Как уточнялось, заявление можно подать на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.

В Минтруде разъясняли, что выплаты для одиноких родителей назначаются единственному родителю в случаях, когда второй умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери, или же законному представителю, если ребенок остался без попечения в связи со смертью родителей.

Также на выплату могут претендовать родители и законные представители ребенка в случаях, когда в отношении такого ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем.

30 июня Мишустин подписал постановление о порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми. До этого глава правительства отмечал, до конца года выплату получат одинокие родители более чем 1 млн детей, на эти цели выделено свыше 36 млрд рублей.

Новые выплаты были введены согласно поручению Путина. Закон, предусматривающий меры поддержки семей с детьми, а также беременных женщин, президент подписал 26 мая.

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