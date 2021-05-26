Путин подписал закон о мерах поддержки беременных и семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры поддержки семей с детьми, которые были обнародованы главой государства в апреле в ходе послания Федеральному собранию. Документ был опубликован в среду, 26 мая, на официальном портале правовой информации.

Законопроект вносит в действующее законодательство поправки, согласно которым с 1 сентября этого года устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка.

Кроме того, документ предусматривает назначение неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно с 1 июля ежемесячных выплат в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.

Еще одной поправкой с 1 июля текущего года устанавливается ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящиеся в трудной материальной ситуации.

Предусмотрено, что оно составит 50% прожиточного минимума, в среднем — 6350 рублей.

Закон вступает в силу со дня его подписания, но его действие не распространяется на женщин, вставших на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности до 1 июля 2021 года. Им выплата такого пособия будет осуществляться в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу.

19 мая эти поправки были приняты Госдумой в третьем и окончательном чтении. В этот же день их одобрил Совет Федерации.

25 мая в Минтруде ознакомили «Известия» с проектом назначения пособий беременным женщинам и родителям-одиночкам с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Так, например, одиноким в соответствии с документом считается родитель, в случае если второй родитель не вписан в свидетельство о рождении ребенка или вписан матерью. Также одиноким считается родитель, если второй родитель умер, пропал без вести или находится в разводе с заявителем и алименты назначены по суду.