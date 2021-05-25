Минтруд разработал правила назначения пособий беременным и родителям-одиночкам

Минтруд разработал проект назначения пособий беременным женщинам и родителям-одиночкам с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Как рассказали «Известиям» в ведомстве, принципы получений материальной помощи для них практически такие же, как и у выплат на детей от трех до семи лет, но с некоторыми отличиями.

Так, например, назначать выплаты и пособия, которые должны начать выплачивать с 1 июля текущего года, будут не органы соцзащиты, а Пенсионный фонд России. Пособия положены тем семьям, у которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума в регионе проживания.

Согласно проекту, беременным женщинам, чтобы иметь право претендовать на пособие, необходимо встать на учет по беременности до 12-й недели. Получать выплаты они начнут уже после 12-й недели беременности до момента родов или прекращения беременности. При этом выплата пособий назначается с момента обращения, однако не ранее чем с шестой недели срока беременности.

Одиноким в соответствии с документом считается родитель в случае, если второй родитель не вписан в свидетельство о рождении ребенка или вписан матерью. Также одиноким считается родитель, если второй родитель умер, пропал без вести или находится в разводе с заявителем и алименты назначены по суду.

Претендующая на получение пособий семья по проекту Минтруда может обладать достаточно большим объемом собственности, в том числе квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой.

При этом при принятии решения о назначении выплат не учитывается жилье, которое было признано непригодным для проживания или квартиры и участки, полученные в качестве меры соцподдержки. В расчет не берут и дальневосточные гектары.

Долевая собственность в квартирах и участках также не будет учитываться. Речь идет о частях, которые составляют одну треть и менее.

В то же время, пособия могут быть не назначены в случае, если обратившийся за ними не имеет дохода. То есть введен принцип «нулевого дохода». Для получения пособия у взрослого члена семьи на протяжении года должно обязательно быть поступление средств, например в виде доходов от трудовой или творческой деятельности, стипендии или пенсии.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в беседе с «Известиями» выразил уверенность в необходимости внедрения всё большей адресности при назначении мер соцподдержки, в том числе учитывая имущественный ценз.

«Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — заявил он.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейный ценностей Сергея Рыбальченко, считает, что новые пособия позволят снизить показатели бедности.

При этом он уверен, что в будущем государственные меры по поддержке рождаемости должны стать универсальными и распространяться на все семьи независимо от уровня дохода.

В свою очередь, эксперт общественного движения ОНФ, член общественной палаты Юлия Зимова увидела в назначении пособий на детей от восьми до 17 лет возможность для родителей лучше их обеспечивать, так как, по ее словам, именно в этом возрасте им требуется больше расходов, че малышам.

Новые виды соцподдержки для беременных женщин в затруднительном материальном положении, которые встали на учет на ранних сроках, а также для одиноких родителей анонсировал в конце апреля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Кроме того, глава государства предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника перед 1 сентября. Данный законопроект был внесен в Госдуму 23 апреля.

18 мая Госдума приняла поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин. Отмечалось, что одна из поправок подразумевает ввод ежемесячного пособия женщинам, которые встали на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации.

Так, с 1 июля 2021 года сумма таких выплат составит в среднем 6350 рублей в месяц.