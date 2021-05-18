В Госдуме одобрили поправки о поддержке беременных и семей с детьми

Госдума приняла поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин, направленные на реализацию инициатив президента России, которые ранее он озвучил в послании Федеральному собранию. Об этом стало известно на заседании, состоявшемся 18 мая.

По результатам заседания поправки были внесены ко второму чтению правительственного законопроекта о снижении с 8 до 6% пенсионных страховых взносов для IT-компаний. Таким образом, одна из поправок предполагает оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка начиная с 1 сентября 2021 года.

Вторая поправка предусматривает назначение ежемесячной выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем этот показатель равен 5660 рублей) неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно начиная с 1 июля текущего года.

Еще одна поправка подразумевает ввод ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Так, с 1 июля 2021 года сумма таких выплат составит в среднем 6350 рублей в месяц.

Ожидается, что в текущем году поправка о стопроцентных выплатах больничных коснется в среднем 1,5 млн молодых родителей.

5 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, представленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. В частности, Минтруду, Минфину и Фонду социального страхования России было поручено до 1 июля отчитаться о проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа.

Помимо этого 21 апреля Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника перед 1 сентября. Данный законопроект был внесен в Госдуму уже 23 апреля.

Документом предусматривается предоставление родителям, опекунам или попечителям права на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Кроме того, ежегодно будет проводиться индексация размера выплаты.