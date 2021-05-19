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Совфед одобрил поправки о поддержке семей с детьми

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Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 19 мая, одобрил поправки, которые направлены на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений президента России Владимира Путина о поддержке семей с детьми.

В частности, документ устанавливает с 1 сентября этого года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка.

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Другая поправка предусматривает назначение малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно с 1 июля ежемесячных выплат в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по России — 5 650 рублей).

Также с 1 июля начнет действовать еще одна новая норма. Женщины, вставшие на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящиеся в трудной материальной ситуации, будут получать ежемесячное пособие. Ожидается, что оно составит 50% прожиточного минимума, что в среднем составляет 6 350 рублей ежемесячно.

Поправки для оперативности рассмотрения внесли ко второму чтению правительственного законопроекта о снижении с 8% до 6% пенсионных страховых взносов для ИТ-компаний.

5 мая премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, представленных Путиным в послании Федеральному собранию. В частности, Минтруду, Минфину и Фонду социального страхования России поручено до 1 июля отчитаться о проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до семи лет вне зависимости от продолжительности стажа.

Российский лидер выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. В своей речи он затронул разные темы, касающиеся внутреннего устройства страны, а также ее международной политики. Кроме того, он коснулся вопроса экономического благополучия государства, обозначив дальнейшие стратегические планы развития России. Он посвятил своей речи 78 минут вместо запланированного часа.

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