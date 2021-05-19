Госдума приняла поправки по поддержке семей с детьми и беременных

Госдума на заседании в среду, 19 мая, приняла в третьем, окончательном чтении поправки по поддержке семей с детьми и беременных женщин, направленные на реализацию инициатив президента России Владимира Путина, которые он ранее озвучил в послании Федеральному собранию.

Соответствующие поправки внесены в принятый в первом чтении правительственный законопроект о понижении пенсионных страховых взносов до 6% для IT-компаний.

Так, одна из поправок устанавливает оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка с 1 сентября текущего года.

Ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе также будут назначены неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет. Данная норма начнет действовать с 1 июля.

Кроме того, поправки устанавливают выплату с 1 июля ежемесячного пособия женщинам в размере 50% величины прожиточного минимума, вставшим на учет в медицинские организации в связи с беременностью до 12 недель.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования, однако в случае, если право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, возникло до 1 июля, назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до дня вступления закона в силу.

Ранее, 5 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, представленных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. В частности, Минтруду, Минфину и Фонду социального страхования России было поручено до 1 июля отчитаться о проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа.

Также Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника перед 1 сентября. Данный законопроект был внесен в Госдуму уже 23 апреля.