Моя льготная няня: правительству предложат новые меры поддержки семей

Общественная палата России предлагает расширить меры государственной поддержки семей с детьми: субсидировать половину аренды жилья, снизить ставки по ипотеке, выплачивать ежемесячное пособие на каждого ребенка до 18 лет и предоставить сертификаты на услуги няни для малышей до трех лет. Предложения в ближайшее время направят вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой, сообщили «Известиям» в Общественной палате.

Пособие и социальная аренда

Общественная палата России (ОП РФ) подготовила для правительства предложения о новых мерах государственной поддержки семей с детьми. Они сформулированы на основе всероссийского опроса родителей, проведенного ОП при поддержке ВЦИОМ во всех регионах России. В опросе приняли участие 10 тыс. человек.

Так, например, предлагается ввести для многодетных семей ежемесячное пособие на каждого ребенка в возрасте до 18 лет . Эту меру поддерживают 89% родителей.

— Ежемесячное пособие на каждого ребенка — это опыт Сахалина, где оно составляет по 2,5 тыс. рублей. За время действия меры там суммарно вырос коэффициент рождаемости. Несмотря на то что в регионе действует много других программ поддержки семей, именно эту меру родители признали одной из самых востребованных, — рассказала «Известиям» заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова. — При этом, когда родителей спрашивают о желаемом размере такого пособия, называют разные суммы: кто-то говорит о 10 тыс. рублей, кто-то — о 5 тыс. Однако более трети (37%) многодетных считают, что 2,5 тыс. рублей — вполне ощутимая мера поддержки.

Моя льготная няня Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Для улучшения условий проживания рассматривается снижение ставки на ипотечный займ или жилищный кредит для многодетных семей до 0% годовых. За этот пункт проголосовали 60% мам и пап. Кроме того, среди инициатив — бесплатное предоставление жилья в собственность семьям с пятью или более детьми (42% голосов). 40% родителей также поддержали бы единовременные выплаты на приобретение квартиры или дома для тех семей, которые воспитывают инвалидов.

— Кроме того, если говорить о жилье, то почти треть семей готовы его снимать. Поэтому субсидированная аренда с погашением до 50% — актуальная мера поддержки. Таким образом, нуждающиеся семьи смогут оплачивать только половину ежемесячной стоимости квартиры, — добавила Юлия Зимова. — Эту меру можно было бы реализовать через муниципалитеты — при аренде муниципального жилья — или совместно с Домом.рф.

На няню, образование и отдых

В меры поддержки стоит включить помощь родителям в уходе за детьми и его совмещении с работой, считают в ОП РФ. Для матерей необходима возможность выбора гибкого графика и дистанционной работы. Среди родителей так считают 60%. Гибким должен быть и декрет, чтобы женщина могла корректировать его продолжительность, а выплаты перераспределялись. Например, вместо положенных 1,5 года можно было взять девять месяцев, при этом получив за них всю сумму пособия. С этим согласны 44% респондентов.

— Очень важная история с ежемесячным пособием в размере прожиточного минимума (МРОТ) на няню для родителей детей до трех лет, — подчеркнула Юлия Зимова. — Если реализовать это в виде сертификатов, то, например, три мамы могут скинуться сертификатами и оплатить присмотр за своими детьми. Не все дети хорошо адаптируются в больших группах.

По мнению эксперта, выгоден подобный проект и государству. Содержание одного ребенка в яслях обходится в среднем в 10–13 тыс. рублей в месяц. Если часть мам доверит присмотр за детьми няням, это уменьшит затраты государства на систему дошкольных учреждений, надо будет строить меньше яслей, считает Юлия Зимова. В то же время дополнительные вливания понадобятся на обучение нянь.

В области образования предлагаются преференции в виде бесплатного дополнительного образования (поддержали 60% родителей) и целевые контракты на обучение детей из многодетных семей (51%).

В числе прочего в ОП РФ считают важным субсидировать обучение в вузах: если высшее образование получают два ребенка из одной семьи, то родители могут платить только за одного. Меру одобрил бы 41% мам и пап.

— Несмотря на существующие меры поддержки семей в части отдыха, важно вводить дополнительные льготы. Такие как льготный билет на проезд к месту отдыха для многодетных семей, — считает Юлия Зимова.

Семейный билет на самолет, по ее словам, не должен по стоимости превышать совокупную цену двух взрослых и одного детского.

Многодетные семьи также просят освободить их от налога на единственное имущество. Предложение сочли полезным 40% родителей.

— Один из ключевых моментов — доплаты к пенсии многодетным родителям. Многие родители, воспитавшие трех и более детей, часто говорят о том, что не имели возможности много работать и к пенсии выглядят как тунеядцы в плане финансовых выплат. Надо либо приравнивать стаж, либо делать прибавки к пенсии, — отметила член ОП РФ.

Моя льготная няня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Общественной палате рассматривают возможность доплачивать к пенсии 10% за трех детей и по 5% за каждого следующего ребенка.

Письмо с предложениями на основе опроса родителей в ближайшие дни будет направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Линейка расширяется

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты в ответ на запрос «Известий» отметили, что в России действует целый ряд мер поддержки семей с детьми и линейка этих инструментов постоянно расширяется . Они различаются по своему охвату и целевому назначению.

— Самая известная мера поддержки — материнский капитал. Такая помощь назначается семье с 2007 года при рождении второго ребенка. С 2020 года материнский капитал доступен уже при рождении первенца. За 15 лет материнский капитал получили почти 12 млн семей , — отметили в ведомстве.

С 1 июля 2021 года, напомнили в министерстве, введен ряд новых мер поддержки семей с детьми: пособия для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, и для родителей, которые в одиночку воспитывают детей.

— По состоянию на 13 января 2022 года ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, назначено более чем 200 тыс. будущим мамам. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет назначено на более 1,6 млн детей , — уточнили в пресс-службе Минтруда.

Моя льготная няня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ведется работа не только по расширению действующих мер поддержки, но и по совершенствованию порядка их назначения, упрощению использования этих средств и повышению информированности граждан, заявили в ведомстве.

«Известиям» также направили запрос в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой с просьбой оценить необходимость введения дополнительных мер поддержки семей с детьми.

Больше конкретики

Сегодня у нас сложилась сложная демографическая ситуация и любые дополнительные меры поддержки лишними точно не будут , заявил в беседе с «Известиями» председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Другое дело, что необходимо соблюдать принцип адресности, чтобы помощь получали именно те, кому она нужна , и чтобы предложенные инструменты достигали своей цели, как, например, программа материнского капитала, которая оправдала себя, — добавил он.

По мнению депутата, наиболее действенно бы было выдавать маткапитал на третьего ребенка и последующих детей, «но не везде, а только в тех регионах, где плохая демографическая ситуация» .

Также он считает, что нужно разрешить многодетным семьям и семьям, воспитывающим инвалидов, тратить маткапитал на приобретение транспорта отечественного производства.

Что касается источников финансирования всех этих льгот, парламентарий не видит проблемы в этом вопросе.

Моя льготная няня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— У нас не так много регионов-доноров, которые могли бы вводить дополнительные меры поддержки на региональном уровне. Финансирование должно идти из федерального бюджета. У нас достаточно объемный Фонд национального благосостояния, где средства есть. Как показывает практика, когда принимается политическое решение на самом высоком уровне, средства всегда находятся, — отметил депутат.

Чтобы меры поддержки были действенными и помогали преодолеть демографический кризис, а не «плодили иждивенцев», они должны быть более конкретными, считает директор Центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина.

— Помощь должен получать тот, кто в ней нуждается, то есть необходимо обязательно установить порог, с которого она станет доступна , — сказала она.