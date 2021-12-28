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Найти и опособить: в 2023-м введут порядок выявления нуждающихся в соцподдержке

Что изменится с появлением проактивной оценки положения людей в трудной ситуации
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Найти и опособить: в 2023-м введут порядок выявления нуждающихся в соцподдержке
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2021-12-27 21:54:13
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С 1 января 2023 года в России планируют ввести порядок выявления граждан, которые нуждаются в государственной соцподдержке. Это следует из проекта постановления правительства (есть у «Известий»), подготовленного Минтрудом. В ведомстве подтвердили подлинность документа и сообщили, что в ближайшее время он будет опубликован для общественного обсуждения. Если постановление примут, через год Пенсионный фонд России (ПФР) будет проактивно выявлять граждан с низкими доходами и предлагать обратиться за поддержкой на основе данных, полученных по каналам межведомственного взаимодействия. Фонд проведет оценку положения людей в трудной ситуации с учетом доходов и имущества членов семьи. Прошедших по всем параметрам граждан ПФР проинформирует о праве на получение пособий. По мнению экспертов, подобные изменения позволят увеличить охват получателей соцподдержки, сократить время на оценку нуждаемости и оперативно учитывать изменения материального положения семьи.

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Проект постановления (есть в распоряжении «Известий»), подготовленный Минтрудом, содержит изменения в постановление от 16 августа этого года «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения» (ЕГИССО). Основной принцип документа — обеспечить выявление граждан, которые нуждаются в государственной соцподдержке, и вести учет и актуализацию сведений о таких людях. Пресс-служба Минтруда подтвердила его подлинность.

Проектом устанавливается новый порядок межведомственного электронного взаимодействия. Согласно документу, федеральная налоговая служба в инициативном порядке ежедневно будет передавать в ПФР сведения (и их изменения) не только о гражданах с низкими доходами, но и о родственных связях, что позволит установить состав семьи, включая данные о законных представителях, а также факты лишения (или ограничения) родительских прав.

Найти и опособить
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После этого ПФР составляет своего рода портрет семьи, дополняя данные ФНС информацией о доходах, получаемых в рамках соцподдержки, следует из проекта. Если материальное положение попадает под установленные критерии, то есть семья живет на средства ниже прожиточного минимума на человека, далее фонд запрашивает другие ведомства, чтобы провести комплексную оценку. Напомним, что в этом году по ряду мер госпомощи (выплаты на детей от трех до семи лет, одиноким родителям детей от восьми до 16 лет, а также беременным женщинам в трудной ситуации, которые встали на учет на раннем этапе) предоставляются исходя из имущественного ценза и правила «нулевого дохода».

Как указано в документе, Росреестр должен предоставить сведения о наличии недвижимого имущества, ФНС (помимо указанной информации) — данные о доходах, полученных от предпринимательства, банковских вкладов, ценных бумаг, распоряжения собственностью и т.д., МВД — о наличии транспортных средств, МЧС — о владении маломерными судами, которые не используются в коммерческих целях.

Проще говоря, сейчас гражданин сам должен оценить свое соответствие критериям, позволяющим получать помощь от государства, и обратиться за поддержкой. После чего уходит 10 рабочих дней (а в отдельных случаях при необходимости допзапросов срок может растянуться до 35 дней) на оценку его нуждаемости. С 2023 года ПФР сам будет выявлять таких граждан и проактивно предлагать им помощь, предполагает проект.

Прямо по адресу

Как полагают в Минтруде, подобные изменения позволят решить несколько задач:

— проактивно выявлять граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

— информировать граждан о возможности соцподдержки;

— сократить сроки предоставления гражданам мер соцподдержки;

— принимать решения на федеральном уровне, в регионах, муниципальных образованиях при введении новых мер соцподдержки;

— проводить анализ и мониторинг влияния господдержки на положение нуждающихся граждан, в том числе изменения жизненной ситуации граждан после получения ими мер социальной поддержки.

Найти и опособить
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Опрошенные «Известиями» эксперты в целом согласны с тем, что инициатива будет полезной. По мнению директора Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олега Шибанова, новый порядок позволит усилить адресность госпомощи. С этим согласен и заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

— Значительная часть мер соцподдержки населения рассчитана на помощь семьям, поэтому информация об общих доходах домохозяйства является важным критерием для адресной помощи. В комбинации с проактивным назначением эта информация позволит быстрее выявлять нуждающихся и уменьшит количество граждан в сложных жизненных ситуациях за счет своевременной поддержки, — полагает эксперт.

Также Евгений Якушев отметил, что анализ доходов и расходов домохозяйств позволит более точно выстраивать социальную политику государства.

— К примеру, расчет подушевого дохода выявил более сложную финансовую ситуацию в семьях с маленькими детьми, поэтому в последние годы мы видим, что поддержка этой категории стала приоритетным направлением, — уточнил он.

Год на наладку

Как рассчитывают в Минтруде, предложенные изменения будут вынесены на общественное обсуждение уже в ближайшее время. Предположительно постановление будет принято в первом квартале 2022 года, а вступит в силу с 1 января 2023 года.

Найти и опособить
налоговая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Такой срок определен в связи с тем, что необходимо обеспечить технологическое взаимодействие информационных систем ПФР, ФНС, Роструда, Росреестра, МВД и других, пояснили в ведомстве. На эти цели отводится полгода до 1 июля 2022-го. В последующие полгода будет осуществляться подключение ведомств для получения информации об учете нуждающихся граждан, доработка информсистем, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

Также потребуется время на корректировку законодательства, уточнили там. Поправки вносятся в Налоговый кодекс, законы «О налоговых органах Российской Федерации», «О государственной социальной помощи».

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