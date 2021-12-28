Найти и опособить: в 2023-м введут порядок выявления нуждающихся в соцподдержке

С 1 января 2023 года в России планируют ввести порядок выявления граждан, которые нуждаются в государственной соцподдержке . Это следует из проекта постановления правительства (есть у «Известий»), подготовленного Минтрудом. В ведомстве подтвердили подлинность документа и сообщили, что в ближайшее время он будет опубликован для общественного обсуждения. Если постановление примут, через год Пенсионный фонд России (ПФР) будет проактивно выявлять граждан с низкими доходами и предлагать обратиться за поддержкой на основе данных, полученных по каналам межведомственного взаимодействия. Фонд проведет оценку положения людей в трудной ситуации с учетом доходов и имущества членов семьи. Прошедших по всем параметрам граждан ПФР проинформирует о праве на получение пособий. По мнению экспертов, подобные изменения позволят увеличить охват получателей соцподдержки, сократить время на оценку нуждаемости и оперативно учитывать изменения материального положения семьи.

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Проект постановления (есть в распоряжении «Известий»), подготовленный Минтрудом, содержит изменения в постановление от 16 августа этого года «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения» (ЕГИССО) . Основной принцип документа — обеспечить выявление граждан, которые нуждаются в государственной соцподдержке, и вести учет и актуализацию сведений о таких людях. Пресс-служба Минтруда подтвердила его подлинность.

Проектом устанавливается новый порядок межведомственного электронного взаимодействия. Согласно документу, федеральная налоговая служба в инициативном порядке ежедневно будет передавать в ПФР сведения (и их изменения) не только о гражданах с низкими доходами, но и о родственных связях, что позволит установить состав семьи, включая данные о законных представителях, а также факты лишения (или ограничения) родительских прав.

Найти и опособить Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

После этого ПФР составляет своего рода портрет семьи, дополняя данные ФНС информацией о доходах, получаемых в рамках соцподдержки , следует из проекта. Если материальное положение попадает под установленные критерии, то есть семья живет на средства ниже прожиточного минимума на человека, далее фонд запрашивает другие ведомства, чтобы провести комплексную оценку . Напомним, что в этом году по ряду мер госпомощи (выплаты на детей от трех до семи лет, одиноким родителям детей от восьми до 16 лет, а также беременным женщинам в трудной ситуации, которые встали на учет на раннем этапе) предоставляются исходя из имущественного ценза и правила «нулевого дохода».

Как указано в документе, Росреестр должен предоставить сведения о наличии недвижимого имущества, ФНС (помимо указанной информации) — данные о доходах, полученных от предпринимательства, банковских вкладов, ценных бумаг, распоряжения собственностью и т.д., МВД — о наличии транспортных средств, МЧС — о владении маломерными судами, которые не используются в коммерческих целях.

Проще говоря, сейчас гражданин сам должен оценить свое соответствие критериям, позволяющим получать помощь от государства, и обратиться за поддержкой . После чего уходит 10 рабочих дней (а в отдельных случаях при необходимости допзапросов срок может растянуться до 35 дней) на оценку его нуждаемости. С 2023 года ПФР сам будет выявлять таких граждан и проактивно предлагать им помощь , предполагает проект.

Прямо по адресу

Как полагают в Минтруде, подобные изменения позволят решить несколько задач:

— проактивно выявлять граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

— информировать граждан о возможности соцподдержки;

— сократить сроки предоставления гражданам мер соцподдержки;

— принимать решения на федеральном уровне, в регионах, муниципальных образованиях при введении новых мер соцподдержки;

— проводить анализ и мониторинг влияния господдержки на положение нуждающихся граждан, в том числе изменения жизненной ситуации граждан после получения ими мер социальной поддержки.

Найти и опособить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Опрошенные «Известиями» эксперты в целом согласны с тем, что инициатива будет полезной. По мнению директора Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олега Шибанова, новый порядок позволит усилить адресность госпомощи. С этим согласен и заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

— Значительная часть мер соцподдержки населения рассчитана на помощь семьям, поэтому информация об общих доходах домохозяйства является важным критерием для адресной помощи. В комбинации с проактивным назначением эта информация позволит быстрее выявлять нуждающихся и уменьшит количество граждан в сложных жизненных ситуациях за счет своевременной поддержки, — полагает эксперт.

Также Евгений Якушев отметил, что анализ доходов и расходов домохозяйств позволит более точно выстраивать социальную политику государства.

— К примеру, расчет подушевого дохода выявил более сложную финансовую ситуацию в семьях с маленькими детьми, поэтому в последние годы мы видим, что поддержка этой категории стала приоритетным направлением, — уточнил он.

Год на наладку

Как рассчитывают в Минтруде, предложенные изменения будут вынесены на общественное обсуждение уже в ближайшее время. Предположительно постановление будет принято в первом квартале 2022 года, а вступит в силу с 1 января 2023 года.

Найти и опособить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Такой срок определен в связи с тем, что необходимо обеспечить технологическое взаимодействие информационных систем ПФР, ФНС, Роструда, Росреестра, МВД и других, пояснили в ведомстве. На эти цели отводится полгода до 1 июля 2022-го. В последующие полгода будет осуществляться подключение ведомств для получения информации об учете нуждающихся граждан, доработка информсистем, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

Также потребуется время на корректировку законодательства, уточнили там. Поправки вносятся в Налоговый кодекс, законы «О налоговых органах Российской Федерации», «О государственной социальной помощи».