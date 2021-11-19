Выплатные услуги: в 2022-м изменятся правила назначения пособий для малоимущих

В следующем году изменятся критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Так, региональные власти смогут назначать господдержку по месту жительства даже при отсутствии у граждан регистрации. Кроме того, из имущественного ценза исключат собственность, которая находится в розыске или под арестом, а также приобретенную за счет целевых субсидий. Госпомощь на имущество также не будет учитываться при расчете доходов. Из расчета при оценке нуждаемости исключат и налоговые вычеты и гранты на предпринимательство. Соответствующий проект постановления правительства, с которым ознакомились «Известия», подготовил Минтруд. В ведомстве подтвердили разработку такого документа. Планируется, что он будет подписан до конца этого года и вступит в силу в 2022-м.

Назначение по факту

Комплексную оценку нуждаемости начали применять с 1 апреля этого года при назначении пособий малоимущим, имеющим доходы ниже регионального прожиточного минимума, на детей от трех до семи лет включительно. Это так называемый имущественный ценз и правило нулевого дохода. Такие критерии введены для того, чтобы помощь оказывалась действительно малоимущим.

С 1 июля 2021-го комплексная оценка проводится и при назначении ежемесячных пособий беременным, которые встали на учет в медорганизации на ранних сроках, и нуждающимся одиноким родителям детей от 8 до 17 лет.

На основе анализа причин отказов, когда действительно малоимущие не соответствовали критериям по формальным признакам, Минтруд подготовил ряд принципиальных изменений, отраженных в проекте правительственного постановления. Планируется, что документ вступит в силу в 2022 году, сообщили «Известиям» в министерстве.

Как следует из проекта постановления, с которым ознакомились «Известия», региональные власти смогут назначать пособия на детей от трех до семи лет по месту жительства даже при отсутствии регистрации. Для этого субъекты наделят правом предусмотреть такую опцию в своем законодательстве.

Принципиальное изменение касается оценки доходов (претендовать на господдержку могут семьи, если средний доход на каждого ее члена не превышает региональный прожиточный минимум). По обновленным правилам при расчете доходов не будут учитываться:

— региональные и муниципальные субсидии на приобретение недвижимого имущества, авто- или мототранспортного средства;

— налоговые вычеты;

— гранты, субсидии и другие поступления, имеющие целевой характер расходования и предоставляемые в рамках поддержки предпринимательства.

Исключение из правила

Изменения коснутся также и правила нулевого дохода и так называемого имущественного ценза. Первое было введено, чтобы господдержка оказывалась людям в сложной жизненной ситуации, а не тем, кто принципиально не желает работать. Оно предполагает, что пособие назначается, если у взрослых членов семьи есть хотя бы какой-то заработок или его отсутствие обосновано объективными обстоятельствами (например, уход за ребенком или инвалидом, служба в армии и т.д.).

Справка «Известий» Основаниями для отсутствия доходов могут быть: — уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендии); — уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе (т.е. у ребенка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести); — уход за ребенком до достижения им возраста трех лет; — уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет; — обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет; — срочная служба в армии и трехмесячный период после демобилизации; — прохождение непрерывного лечения длительностью от трех месяцев и более; — безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до шести месяцев нахождения в таком статусе); — отбывание наказания и трехмесячный период после освобождения из мест лишения свободы; — беременность: если заявительница обратилась за пособием на 12-й неделе беременности и позже, то правило нулевого дохода к ней не применяется, а также если в течение расчетного периода заявительница на протяжении шести и более месяцев была беременна.

Проектом постановления предусмотрено, что от правила нулевого дохода освобождаются будущие мамы, если срок беременности на момент подачи заявления превышает 12 недель. Также женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты, если шесть месяцев вынашивания ребенка пришлись на период расчета среднедушевого дохода.

Имущественный ценз предполагает достаточно большой объем собственности, которой может обладать семья, претендующая на пособия. Это квартира, жилой дом, дача, земельный участок, гараж, автомобиль, мотоцикл, трактор и лодка. В расчет нуждаемости не включаются квартиры и дома, признанные непригодными для проживания, а также квартиры и участки, полученные в качестве меры соцподдержки. Эти критерии уже дополнялись в течение года. Например, из оценки исключили «дальневосточные гектары». Также в первоначальном варианте для расчета нуждаемости не учитывались земельные участки 0,25 га, а в окончательном — 1 га, если он расположен в сельской местности.

Перестали учитывать при оценке также доли в квартире, которые составляют одну треть и менее. Часто бывает, что собственность на жилье распределена между несколькими поколениями семьи, а семья, которая претендует на пособие, владеет лишь небольшой частью.

Новый проект постановления предусматривает, что при расчете имущественной обеспеченности не будут учитываться:

— авто- или мототранспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся под арестом;

— земельные участки, жилье, транспорт, гаражи и машино-места, оплата стоимости которых осуществлена за счет средств целевых субсидий.

Справка «Известий» Имущественные критерии и исключения. Выплаты могут получать семьи, обладающие следующим имуществом и сбережениями (имущественные критерии назначения выплаты): — одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи — менее 24 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки. Доли в собственности семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются. Благодаря внесенным изменениям имущество, находящееся под арестом, учитываться не будет; — одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи — меньше 40 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении. Доли в собственности семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются. Благодаря внесенным изменениям имущество, находящееся под арестом, учитываться не будет; — одной дачей; — одним гаражом, машино-местом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство. Благодаря внесенным изменениям имущество, находящееся под арестом, учитываться не будет; — земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки многодетным, а также «дальневосточный гектар» не учитываются при расчете нуждаемости; — одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или на садовых земельных участках, а также имущество, являющееся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или имуществом общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, не учитываются; — одним автомобилем (за исключением автомобилей младше пяти лет с двигателем мощнее 250 л.с., за исключением семей с четырьмя и более детьми, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки). Благодаря внесенным изменениям имущество, находящееся под арестом или в розыске, учитываться не будет; — одним мотоциклом или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки. Благодаря внесенным изменениям имущество, находящееся под арестом или в розыске, учитываться не будет; — одной единицей самоходной техники младше пяти лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники). Самоходные транспортные средства старше пяти лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества. Благодаря внесенным изменениям имущество, находящееся под арестом или в розыске, учитываться не будет; — одним катером или моторной лодкой младше пяти лет. Маломерные суда старше пяти лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества. Благодаря внесенным изменениям имущество, находящееся под арестом или в розыске, учитываться не будет; — сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России (т.е. в среднем это вклады на сумму порядка 250 тыс. рублей). При назначении пособий используется правило нулевого дохода. Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

«Известия» уже писали о том, что Минтруд планирует исключить из имущественного ценза угнанные транспортные средства. Аналогичная позиция в отношении имущества под арестом — принципиальное изменение. Как пояснили «Известиям» в Минтруде, это связано с высокой кредитной нагрузкой, которая в наибольшей степени затрагивает малоимущих.

По причине отсутствия

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают изменения логичными. По мнению старшего научного сотрудника Института социальной политики НИУ ВШЭ Елены Гориной, если исключение из имущественного ценза угнанных автомобилей и мотоциклов можно считать косметическим изменением, то аналогичные действия в отношении имущества под арестом принципиальны.

— Имущественный ценз призван отделить действительно нуждающихся граждан от тех, кто имеет теневые доходы и достаточно собственности для комфортного проживания. Сам по себе факт ареста имущества — своего рода маркер. Он свидетельствует о том, что человек находится в сложной жизненной ситуации, поскольку накопил долги, которые не может выплачивать, — прокомментировала она.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева также поддержала инициативу Минтруда.

— Учитывать в имущественной массе арестованное нелогично. Если на счет, автомобиль, бытовую технику или недвижимость наложен арест, то распоряжаться им должник не сможет до снятия ареста. По сути, человек уже не владеет этим имуществом. Поэтому отказ в предоставлении поддержки со стороны государства только потому, что на должника что-то записано, значит, поставить на грань выживания всю его семью, — сказала эксперт.

Она полагает, что проблема особенно актуальна для малоимущих в отдаленных небогатых поселениях с отсутствием высокооплачиваемой работы, в регионах с высоким уровнем закредитованности населения.

— Уровень закредитованности и просрочки растет, количество должников с уровнем предельной долговой нагрузки выше 50% становится всё больше. И в основном проблема касается как раз людей малообеспеченных, которые пытаются таким образом выживать, но не справляются с бременем долгов, — отметила Евгения Лазарева.

Она уверена, что задача государства — помочь таким гражданам оставаться на плаву и обеспечить деньгами на самое необходимое, а не отказывать в помощи по формальным признакам.