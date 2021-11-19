Выплатные услуги: в 2022-м изменятся правила назначения пособий для малоимущих
В следующем году изменятся критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Так, региональные власти смогут назначать господдержку по месту жительства даже при отсутствии у граждан регистрации. Кроме того, из имущественного ценза исключат собственность, которая находится в розыске или под арестом, а также приобретенную за счет целевых субсидий. Госпомощь на имущество также не будет учитываться при расчете доходов. Из расчета при оценке нуждаемости исключат и налоговые вычеты и гранты на предпринимательство. Соответствующий проект постановления правительства, с которым ознакомились «Известия», подготовил Минтруд. В ведомстве подтвердили разработку такого документа. Планируется, что он будет подписан до конца этого года и вступит в силу в 2022-м.
Назначение по факту
Комплексную оценку нуждаемости начали применять с 1 апреля этого года при назначении пособий малоимущим, имеющим доходы ниже регионального прожиточного минимума, на детей от трех до семи лет включительно. Это так называемый имущественный ценз и правило нулевого дохода. Такие критерии введены для того, чтобы помощь оказывалась действительно малоимущим.
С 1 июля 2021-го комплексная оценка проводится и при назначении ежемесячных пособий беременным, которые встали на учет в медорганизации на ранних сроках, и нуждающимся одиноким родителям детей от 8 до 17 лет.
На основе анализа причин отказов, когда действительно малоимущие не соответствовали критериям по формальным признакам, Минтруд подготовил ряд принципиальных изменений, отраженных в проекте правительственного постановления. Планируется, что документ вступит в силу в 2022 году, сообщили «Известиям» в министерстве.
Как следует из проекта постановления, с которым ознакомились «Известия», региональные власти смогут назначать пособия на детей от трех до семи лет по месту жительства даже при отсутствии регистрации. Для этого субъекты наделят правом предусмотреть такую опцию в своем законодательстве.
Принципиальное изменение касается оценки доходов (претендовать на господдержку могут семьи, если средний доход на каждого ее члена не превышает региональный прожиточный минимум). По обновленным правилам при расчете доходов не будут учитываться:
— региональные и муниципальные субсидии на приобретение недвижимого имущества, авто- или мототранспортного средства;
— налоговые вычеты;
— гранты, субсидии и другие поступления, имеющие целевой характер расходования и предоставляемые в рамках поддержки предпринимательства.
Исключение из правила
Изменения коснутся также и правила нулевого дохода и так называемого имущественного ценза. Первое было введено, чтобы господдержка оказывалась людям в сложной жизненной ситуации, а не тем, кто принципиально не желает работать. Оно предполагает, что пособие назначается, если у взрослых членов семьи есть хотя бы какой-то заработок или его отсутствие обосновано объективными обстоятельствами (например, уход за ребенком или инвалидом, служба в армии и т.д.).
Проектом постановления предусмотрено, что от правила нулевого дохода освобождаются будущие мамы, если срок беременности на момент подачи заявления превышает 12 недель. Также женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты, если шесть месяцев вынашивания ребенка пришлись на период расчета среднедушевого дохода.
Имущественный ценз предполагает достаточно большой объем собственности, которой может обладать семья, претендующая на пособия. Это квартира, жилой дом, дача, земельный участок, гараж, автомобиль, мотоцикл, трактор и лодка. В расчет нуждаемости не включаются квартиры и дома, признанные непригодными для проживания, а также квартиры и участки, полученные в качестве меры соцподдержки. Эти критерии уже дополнялись в течение года. Например, из оценки исключили «дальневосточные гектары». Также в первоначальном варианте для расчета нуждаемости не учитывались земельные участки 0,25 га, а в окончательном — 1 га, если он расположен в сельской местности.
Перестали учитывать при оценке также доли в квартире, которые составляют одну треть и менее. Часто бывает, что собственность на жилье распределена между несколькими поколениями семьи, а семья, которая претендует на пособие, владеет лишь небольшой частью.
Новый проект постановления предусматривает, что при расчете имущественной обеспеченности не будут учитываться:
— авто- или мототранспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся под арестом;
— земельные участки, жилье, транспорт, гаражи и машино-места, оплата стоимости которых осуществлена за счет средств целевых субсидий.
«Известия» уже писали о том, что Минтруд планирует исключить из имущественного ценза угнанные транспортные средства. Аналогичная позиция в отношении имущества под арестом — принципиальное изменение. Как пояснили «Известиям» в Минтруде, это связано с высокой кредитной нагрузкой, которая в наибольшей степени затрагивает малоимущих.
По причине отсутствия
Эксперты, опрошенные «Известиями», считают изменения логичными. По мнению старшего научного сотрудника Института социальной политики НИУ ВШЭ Елены Гориной, если исключение из имущественного ценза угнанных автомобилей и мотоциклов можно считать косметическим изменением, то аналогичные действия в отношении имущества под арестом принципиальны.
— Имущественный ценз призван отделить действительно нуждающихся граждан от тех, кто имеет теневые доходы и достаточно собственности для комфортного проживания. Сам по себе факт ареста имущества — своего рода маркер. Он свидетельствует о том, что человек находится в сложной жизненной ситуации, поскольку накопил долги, которые не может выплачивать, — прокомментировала она.
Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева также поддержала инициативу Минтруда.
— Учитывать в имущественной массе арестованное нелогично. Если на счет, автомобиль, бытовую технику или недвижимость наложен арест, то распоряжаться им должник не сможет до снятия ареста. По сути, человек уже не владеет этим имуществом. Поэтому отказ в предоставлении поддержки со стороны государства только потому, что на должника что-то записано, значит, поставить на грань выживания всю его семью, — сказала эксперт.
Она полагает, что проблема особенно актуальна для малоимущих в отдаленных небогатых поселениях с отсутствием высокооплачиваемой работы, в регионах с высоким уровнем закредитованности населения.
— Уровень закредитованности и просрочки растет, количество должников с уровнем предельной долговой нагрузки выше 50% становится всё больше. И в основном проблема касается как раз людей малообеспеченных, которые пытаются таким образом выживать, но не справляются с бременем долгов, — отметила Евгения Лазарева.
Она уверена, что задача государства — помочь таким гражданам оставаться на плаву и обеспечить деньгами на самое необходимое, а не отказывать в помощи по формальным признакам.