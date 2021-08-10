И тому пособное: срок получения мер соцподдержки сократят до 5-15 минут

С запуском социального казначейства предельным сроком оформления выплат и пособий будет пять дней, а проактивные меры соцподдержки будут оказывать за 5–15 минут. Это следует из пояснительной документации к инициативам социально-экономического развития, которые есть в распоряжении «Известий». Сегодня срок получения отдельных мер поддержки может достигать двух месяцев, отметили в Минтруде. Кроме того, к 2030 году эффект от изменения системы администрирования мер социальной поддержки россиян может составить 142,5 млрд рублей, указано в документах. Создание социального казначейства позволит перераспределить средства в пользу действительно нуждающихся, однако только эта мера проблему бедности полностью не решит, считают эксперты.

Быстро и экономно

Социальное казначейство — новая цифровая система оказания социальной поддержки. По замыслу властей, она должна исключить бюрократическую волокиту и обеспечить адресный подход к каждому гражданину. О его создании было объявлено в 2020 году, а впервые адресность и проактивность были отработаны при начислении единовременных выплат на детей в размере 10 тыс. рублей.

В 2021 году социальное казначейство стало одной из 42 стратегических инициатив правительства. Согласно пояснительной документации, с которой ознакомились «Известия», оно предполагает введение единого стандарта господдержки россиян без сбора документов — только по заявлению или даже без него . Кроме того, будет введена комплексная оценка нуждаемости граждан и организовано проактивное сообщение о доступных мерах помощи.

Такие нововведения принесут несколько ключевых результатов, уверены власти. К 2024 году казначейство станет единым окном оказания социальной помощи и поможет добиться справедливости при назначении мер поддержки — их будут получать только те, кто действительно в этом нуждается.

И тому пособное_3 Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

К 2030 году предполагается, что предоставление мер поддержки на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном — будет происходить по единому стандарту. При этом значительно сократится время получения такой помощи: с 3–8 дней до 5–15 минут для проактивных мер . А предельный срок оформления льготных выплат составит пять дней , сказано в документах. Для государства к 2030 году главным преимуществом будет экономия на администрировании мер социальной поддержки: она составит 142,5 млрд рублей, притом что стоимость казначейства не превысит 11,9 млрд рублей.

«Известия» направили запрос представителю вице-премьера Татьяны Голиковой, которая курирует эту инициативу в правительстве, а также в пресс-службу Минтруда. В ведомстве заявили, что экономия будет складываться по трем направлениям: это субвенции на администрирование выплат субъектам федерации (их отсутствие позволит сберечь около 40 млрд рублей), сокращение расходов бюджета на поддержку информационных систем и снижение трат на обеспечение выплат за счет автоматизации процесса. В Минтруде также отметили, что сегодня срок получения отдельных мер поддержки может достигать двух месяцев.

Перераспределить нуждающимся

Создание социального казначейства, особенно в эпоху цифровизации, выглядит и абсолютно оправданным, и актуальным , уверен заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов. Ожидается, что в него загрузят массивы данных ФНС и ПФР, что позволит оперативно их мониторить, определять категории малоимущих и рассчитывать размер необходимой поддержки наиболее точно.

— Это высвободит суммы, которые ранее уходили не туда и не тем, и перераспределит их действительно нуждающимся, — заявил Руслан Абрамов.

При этом значительно снизить уровень бедности в стране такие меры вряд ли помогут , категоричен он. Для этого необходима внятная и всеобъемлющая государственная социальная политика и ее своевременное исполнение, констатировал эксперт.

И тому пособное_2 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Тезис о том, что новая структура сможет снизить уровень бедности за счет выявления малоимущих и адресной работы с ними является достаточно спорным , согласен управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Перераспределение пособий может помочь части нуждающихся, однако их размер в России не настолько велик, чтобы можно было рассматривать их в качестве полноценного источника доходов, полагает он.