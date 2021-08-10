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И тому пособное: срок получения мер соцподдержки сократят до 5-15 минут

Как изменится помощь малоимущим благодаря запуску социального казначейства
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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И тому пособное: срок получения мер соцподдержки сократят до 5-15 минут
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2021-08-09 15:11:10
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С запуском социального казначейства предельным сроком оформления выплат и пособий будет пять дней, а проактивные меры соцподдержки будут оказывать за 5–15 минут. Это следует из пояснительной документации к инициативам социально-экономического развития, которые есть в распоряжении «Известий». Сегодня срок получения отдельных мер поддержки может достигать двух месяцев, отметили в Минтруде. Кроме того, к 2030 году эффект от изменения системы администрирования мер социальной поддержки россиян может составить 142,5 млрд рублей, указано в документах. Создание социального казначейства позволит перераспределить средства в пользу действительно нуждающихся, однако только эта мера проблему бедности полностью не решит, считают эксперты.

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Социальное казначейство — новая цифровая система оказания социальной поддержки. По замыслу властей, она должна исключить бюрократическую волокиту и обеспечить адресный подход к каждому гражданину. О его создании было объявлено в 2020 году, а впервые адресность и проактивность были отработаны при начислении единовременных выплат на детей в размере 10 тыс. рублей.

В 2021 году социальное казначейство стало одной из 42 стратегических инициатив правительства. Согласно пояснительной документации, с которой ознакомились «Известия», оно предполагает введение единого стандарта господдержки россиян без сбора документов — только по заявлению или даже без него. Кроме того, будет введена комплексная оценка нуждаемости граждан и организовано проактивное сообщение о доступных мерах помощи.

Такие нововведения принесут несколько ключевых результатов, уверены власти. К 2024 году казначейство станет единым окном оказания социальной помощи и поможет добиться справедливости при назначении мер поддержки — их будут получать только те, кто действительно в этом нуждается.

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Сотрудники МФЦ
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

К 2030 году предполагается, что предоставление мер поддержки на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном — будет происходить по единому стандарту. При этом значительно сократится время получения такой помощи: с 3–8 дней до 5–15 минут для проактивных мер. А предельный срок оформления льготных выплат составит пять дней, сказано в документах. Для государства к 2030 году главным преимуществом будет экономия на администрировании мер социальной поддержки: она составит 142,5 млрд рублей, притом что стоимость казначейства не превысит 11,9 млрд рублей.

«Известия» направили запрос представителю вице-премьера Татьяны Голиковой, которая курирует эту инициативу в правительстве, а также в пресс-службу Минтруда. В ведомстве заявили, что экономия будет складываться по трем направлениям: это субвенции на администрирование выплат субъектам федерации (их отсутствие позволит сберечь около 40 млрд рублей), сокращение расходов бюджета на поддержку информационных систем и снижение трат на обеспечение выплат за счет автоматизации процесса. В Минтруде также отметили, что сегодня срок получения отдельных мер поддержки может достигать двух месяцев.

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Перераспределить нуждающимся

Создание социального казначейства, особенно в эпоху цифровизации, выглядит и абсолютно оправданным, и актуальным, уверен заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов. Ожидается, что в него загрузят массивы данных ФНС и ПФР, что позволит оперативно их мониторить, определять категории малоимущих и рассчитывать размер необходимой поддержки наиболее точно.

— Это высвободит суммы, которые ранее уходили не туда и не тем, и перераспределит их действительно нуждающимся, — заявил Руслан Абрамов.

При этом значительно снизить уровень бедности в стране такие меры вряд ли помогут, категоричен он. Для этого необходима внятная и всеобъемлющая государственная социальная политика и ее своевременное исполнение, констатировал эксперт.

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Выплата пособия
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Тезис о том, что новая структура сможет снизить уровень бедности за счет выявления малоимущих и адресной работы с ними является достаточно спорным, согласен управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Перераспределение пособий может помочь части нуждающихся, однако их размер в России не настолько велик, чтобы можно было рассматривать их в качестве полноценного источника доходов, полагает он.

Сегодня нередки случаи, когда, к примеру, семьи с ребенком, которые могут претендовать на ряд пособий, в том числе из-за низкого уровня дохода, просто не знают о всех существующих мерах поддержки, констатировал аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Создание индивидуальных профилей в социальном казначействе позволит адресно информировать о доступных инструментах государственной помощи, спрогнозировал он. При этом, по мнению эксперта, экономия на администрировании социальной поддержки будет происходить при автоматизации сбора пакета документов и предоставления услуг.

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