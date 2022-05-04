Глава Минтруда рассказал о поддержке более 10 млн детей в России

Государство окажет поддержку свыше 10 млн детей, растущих в семьях с финансовыми проблемами. Об этом в среду, 4 мая, заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что ежегодно государство планирует выделять на эти цели 1,2 трлн рублей.

«В целом, когда мы посмотрим на всю систему, мы оцениваем, что она будет охватывать более 10 млн детей, воспитывающихся в семьях, испытывающих определенные сложности, финансовые сложности в том числе. Общий объем расходов на эту систему в год будет составлять 1,2 трлн рублей», — заверил министр.

С 1 апреля в РФ вступили в силу новые правила получения социальных выплат и льгот, а также прошла индексация пенсий. Россияне могут получать ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке. Соответствующий указ подписал накануне российский лидер Владимир Путин. Также выплаты предусматриваются для семей, где воспитываются дети от трех до семи лет.

18 марта «Известия» со ссылкой на документ кабмина сообщали, что правительство намерено направить 546 млрд рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей. Две трети указанных средств (363 млрд рублей) пойдут на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. А на поддержку рынка труда в общей сложности планируют направить 173 млрд рублей.

8 марта министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что размер выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с невысоким доходом составит в среднем от 6 до 12 тыс. рублей.

5 марта Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний анонсировал новые шаги по созданию в России единой и стройной системы поддержки семей от этапа беременности до достижения детьми 18 лет.

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