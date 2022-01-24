Детям на игрушки: Минпромторг хочет помочь малоимущим семьям товарами

Власти намерены рассмотреть адресную помощь малообеспеченным семьям для приобретения отечественной детской продукции. Минпромторг готов обсудить проект с кабмином, сказано в материалах ведомства, которые подготовили к правительственному часу в Госдуме в конце 2021 года. Они подписаны министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым (есть у «Известий»). Глава ведомства привел в пример «Пушкинскую карту» для школьников и студентов, которая реализуется в стране с прошлого года. В Ассоциации производителей индустрии детских товаров (АИДТ) уверены, что людям необходимо 10 тыс. рублей в месяц на такую продукцию. Эксперты обращают внимание: семьи с детьми — самая уязвимая категория и любая помощь будет для них актуальной.

«Детская карта»

Минпромторг предлагает стимулировать спрос на отечественную продукцию. Это можно делать за счет адресной помощи малообеспеченным гражданам. Люди смогут тратить полученные от государства средства только на российские товары, в частности детскую продукцию. Ведомство готово обсудить этот подход в правительстве. Об этом сказано в материалах министерства, которые 20 декабря 2021 года были направлены в Госдуму. Минпромторг подготовил ответы на вопросы депутатов в преддверии правительственного часа в нижней палате парламента. Их подписал глава ведомства Денис Мантуров. «Известия» ознакомились с документами.

«Механизм адресной помощи малообеспеченным семьям может быть хорошим стимулом для повышения спроса на отечественную продукцию, — указал министр в документе. — Мы заинтересованы в обсуждении таких подходов с другими коллегами в правительстве. Чтобы снижать долю импорта, нам важно дальше расширять инструменты стимулирования спроса на российские товары».

Денис Мантуров говорил о стимулировании потребительского спроса на российские детские товары и на Совете при президенте по госполитике в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года.

Детям на игрушки Фото: РИА Новости/Илья Питалев

«Надо и дальше поддерживать производство продукции для детей, снижать долю импорта, использовать инструменты стимулирования спроса на российские товары. К примеру, увязывать меры имущественной поддержки семей с детьми с требованиями — часть средств тратить на приобретение детской продукции именно отечественного производства, — отметил он. — Хороший аналог такого подхода — это проект «Пушкинская карта».

Речь идет о средствах, которые может получить молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. Деньги можно потратить только на культурные мероприятия. В 2021 году это было 3 тыс. рублей, в 2022 году — 5 тыс. рублей.

Министр уточнил, что в таких категориях, как одежда, обувь, спортивные товары, львиная доля потребления приходится на зарубежную продукцию. Как правило, речь идет о китайских товарах.

Согласно протоколу по итогам совета (есть у «Известий»), правительству рекомендовали проработать вопрос о возможности организации таких мер поддержки потребительского спроса на российские детские товары.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сказали, что сейчас министерство прорабатывает этот вопрос. Более предметные комментарии в министерстве обещали дать, как только сформируют окончательную позицию.

Пока Минпромторг не обсуждал с производителями способы реализации инициативы, сказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

— Изготовители поддерживают появление в РФ так называемой детской карты, даже единоразовые перечисления будут полезны родителям, — уверена эксперт. — В свою очередь, считаем: поддержку следует сделать ежемесячной, например, около 10 тыс. на семью. При этом средства на «детской карте» сгорать не должны. Тогда родители смогут копить их на более необходимые, дорогие товары, если у них будет такая потребность.

Детям на игрушки Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Урезать бюджет

Это не первая попытка Минпромторга предложить правительству адресную помощь населению. В мире эта практика признана одной из самых эффективных, неоднократно заявляли эксперты. В 2016 году ведомство разработало проект по поддержке потребительского спроса, на практике его хотели реализовать через продуктовые карточки. Ежемесячно малообеспеченные граждане могли бы получать на пластиковые карты фиксированную сумму, которую они могли потратить лишь на отечественные товары. В Минпромторге считали, что проект следует распространить не только на пищевые товары, но и на продукцию легкой промышленности. Однако бюджет программы был неподъемным — 300 млрд рублей для 19 млн человек. Если бы правительство одобрило эту сумму однажды, вероятно, ее бы следовало закладывать в бюджет ежегодно, уверяли экономисты.

Похоже, что Минпромторг сокращает бюджет своей программы: среди малоимущих ведомство выделило одну категорию граждан — семьи с детьми, обратил внимание «Известий» директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Это самая уязвимая категория, поэтому любая помощь будет актуальна, подчеркнул он. Тем более в период демографических проблем, с которыми столкнулась страна.

Эксперт отметил, что во время пандемии государства в первую очередь помогали именно семьям с детьми.

«Известия» направили запрос в правительство России с просьбой прокомментировать предложение Министерства промышленности и торговли.