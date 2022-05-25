Маткапитал предлагают разрешить тратить на покупку машины

Правительство просят разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. Такое предложение в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой направила зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Считаю, что автомобиль особенно необходим семьям, имеющим нескольких детей. Он может использоваться для проведения семейного отдыха, доставки детей в дошкольные, лечебные и учебные заведения. Повышение мобильности, экономия времени, появление новых вариантов проведения досуга, в том числе внутренний туризм, смогут существенно повысить качество жизни таких семей», — отмечает в своем письме парламентарий.

По мнению Лантратовой, тратить маткапитал семьи могли бы в рамках действующей до конца 2023 года программы льготного кредитования «Семейный автомобиль». Как пояснила депутат «Известиям», причиной ее обращения стали просьбы, поступающие к ней от родителей.

Реклама

«Многие родители говорят о том, что им очень нужен автомобиль, но накопить на него у них нет возможности. Особенно это актуально для многодетных семей, для которых передвижение всей семье становится большой проблемой. Семейный автомобиль — это не роскошь, а реальная необходимость», — заметила зампред комитета Госдумы.

В настоящее время маткапитал на первого ребенка в России составляет 524,5 тыс. рублей. При рождении второго семья может получить дополнительную выплату в сумме 168,6 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ехать подано: маткапитал хотят разрешить тратить на покупку машины