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Ехать подано: маткапитал хотят разрешить тратить на покупку машины

Депутаты Госдумы предлагают расширить возможности использования целевых выплат
Фото: Global Look press/Elmar Herz
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Семьи, получившие материнский капитал, должны иметь право тратить его на покупку автомобиля. С такой инициативой к правительству России обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее мнению, это сделает семьи более мобильными, разнообразит их отдых. Во фракциях Госдумы предложение восприняли неоднозначно. Скептики не исключают, что покупать автомобиль будут в ущерб решению более важного — квартирного вопроса. Эксперты идею в целом поддерживают, отмечая, что у семей должно быть больше возможностей по использованию средств материнского капитала.

Не накопить, но потратить

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Правительство просят разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. Такое предложение в адрес вице-премьера правительства Татьяны Голиковой направила зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Документ имеется в распоряжении «Известий».

«Считаю, что автомобиль особенно необходим семьям, имеющим нескольких детей. Он может использоваться для проведения семейного отдыха, доставки детей в дошкольные, лечебные и учебные заведения. Повышение мобильности, экономия времени, появление новых вариантов проведения досуга, в том числе внутренний туризм, смогут существенно повысить качество жизни таких семей», — отмечает в своем письме парламентарий.

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По мнению Яны Лантратовой, тратить маткапитал семьи могли бы в рамках действующей до конца 2023 года программы льготного кредитования «Семейный автомобиль». Как пояснила депутат «Известиям», причиной ее обращения стали просьбы, поступающие к ней от родителей.

Ехать подано
ребенок играет в планшет в детском автомобильном кресле
Фото: Global Look press/Jan Haas
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— Многие родители говорят о том, что им очень нужен автомобиль, но накопить на него у них нет возможности. Особенно это актуально для многодетных семей, для которых передвижение всей семьей становится большой проблемой. Семейный автомобиль — это не роскошь, а реальная необходимость.

В настоящее время маткапитал на первого ребенка в России составляет 524,5 тыс. рублей. При рождении второго семья может получить дополнительную выплату в сумме 168,6 тыс. рублей.

Закон ограничивает цели, на которые можно потратить эти деньги. Самый популярный способ их использования — улучшение жилищных условий и оплата ипотеки. Кроме того, маткапитал можно потратить на образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов или будущую (накопительную) пенсию матери. Обналичить целиком средства нельзя, однако можно использовать для ежемесячных выплат семьям с доходами ниже прожиточного уровня.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой прокомментировать перспективу поддержки обращения.

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Во фракции «Справедливая Россия — За правду» к инициативе отнеслись положительно. Зампред фракции Олег Нилов напомнил, что еще в 2017 году депутаты «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР разработали похожий законопроект. Однако тогда правительство его не поддержало. В своем отрицательном заключении Белый дом отмечал, что проект закона «не учитывает интересы ребенка, при рождении которого возникло право на дополнительные меры поддержки», так как автомобиль оформляется лишь на одного из супругов.

— Эта была инициатива нашей фракции, которую мы уже не один раз вносили в правительство в прошлые созывы Госдумы. Мы считаем, что нужно поддержать семьи, у которых уже есть жилье, но нет автомобиля, на котором они могли бы возить своих детей в школу, на занятия в секциях, кружках. Поэтому мы вносили поправку, которой предлагалось разрешить семьям покупать машины отечественной сборки, — пояснил «Известиям» Олег Нилов.

Ехать подано
Семья осматривает квартиру нового дома
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По его словам, больше 50% маткапитала сегодня не используются гражданами и остаются лежать в казне. Это нерационально, и, видимо, кому-то выгодно оставлять их в таком количестве невостребованными, убежден парламентарий.

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Во фракции ЛДПР «Известиям» сообщили что уже неоднократно выступали с подобной инициативой, готовы ее поддержать и в этот раз, однако сомневаются, что правительство изменило к ней свое мнение.

В то же время первый зампред комитета по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев скептически высказался об этой идее.

— Автомобиль, конечно, уже не роскошь. Но лично я бы не стал поддерживать эту инициативу. Главная проблема молодых семей — это отсутствие жилья. Если им разрешить тратить деньги на покупку автомобиля, то они будут покупать машины и оставаться без собственных квартир. Лично я знаю примеры таких семей, — заявил депутат.

Глава Союза женщин России Екатерина Лахова считает, что покупка автомобиля на средства материнского капитала была бы особенно востребована у многодетных семей.

— Цели, куда можно потратить маткапиал, сегодня четко прописаны. Речь идет о самых необходимых вещах, в том числе о покупке жилья. А машина сегодня есть, а завтра ее уже нет. Хотя, конечно, многодетным семьям она бы пригодилась, — пояснила она «Известиям».

Ехать подано
семья с коляской на прогулке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин также считает, что и инициатива будет востребована и поддержана населением.

— На рынке сложился дефицит новых автомобилей, а на старые цены космически выросли. Поэтому любые 500–600 тыс. не будут лишними, если семья захочет приобрести или обновить свой автопарк, — пояснил эксперт.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев заявил «Известиям», что у семей должно быть больше возможностей по использованию средств материнского капитала. По его словам, мобильность — особенно большая проблема для многодетных семей, поэтому расширение целей материнского капитала — это правильный путь.

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