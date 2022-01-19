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Мамой клянусь: как россияне оформляют незаконные льготы

Аферы с государственными выплатами могут закончиться плачевно
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Мамой клянусь: как россияне оформляют незаконные льготы
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2022-01-18 16:21:42
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Пожилой россиянин осужден в Хабаровском крае за махинацию с пенсионными выплатами. Мужчине удалось оформить «северную» льготную пенсию и еще одну по старости. Это не единственный случай, когда граждане увеличивают себе выплаты, предоставив ложные сведения государству. Однако практически всегда такие аферы заканчиваются предусмотренной законом ответственностью Подробности — в материале «Известий».

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Бонус к пенсии

К четырем годам заключения условно приговорил Верхнебуреинский райсуд 78-летнего местного жителя за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина когда-то работал в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и в 1998 году перебрался в Биробиджан (Еврейская АО), где оформил пенсию по старости. Однако предприимчивый россиянин решил получить еще одну выплату в соседнем Хабаровском крае.

Как сообщила краевая прокуратура, постоянно проживая в Биробиджане, осужденный предоставил заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что им утеряно пенсионное дело. Мужчина сообщил соответствующим органам, что живет в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края. Более двух десятков лет, с августа 1998 по март 2020 года, он незаконно получал вторую пенсию в поселке, куда ежемесячно приезжал. Своими действиями осужденный нанес ущерб бюджету в размере 2,5 млн рублей.

Это не единственный случай мошеннических действий в области пенсионного обеспечения. Так, недавно удалось разоблачить 44-летнюю жительницу Нефтекумского округа Ставрополья. Она предоставила в госучреждение ложные данные, свидетельствующие о наличии у нее инвалидности II группы. За несколько лет она получила около 700 тыс. рублей от государства, но экспертизы установили, что женщина здорова.

Мамой клянусь
пенсионный
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

С 2012 года мошенничества с социальными выплатами выделены в отдельный состав уголовного преступления — ст. 159.2 УК РФ.

— Преступление совершается путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений или путем умолчания о фактах, влекущих прекращение соответствующих выплат, — объясняет Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

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Как правило, суд проявляет гуманность к такого рода преступникам из-за преклонного возраста большинства фигурантов. Но не всегда дело заканчивается условным сроком. На два года отправился в колонию житель Республики Коми, оформивший себе III группу инвалидности с помощью подложных эпикризов, где были отражены многочисленные профессиональные заболевания, которыми мужчина не страдал. Он необоснованно получил в течение 8 лет почти 6 млн рублей. Преступнику также назначен штраф в 400 тыс. рублей.

Манна небесная

Стоит отметить, что получение необоснованных выплат не во всех случаях влечет уголовную ответственность.

— Ключевой особенностью состава, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, является необходимость прямого умысла на совершение преступления, то есть осознания человеком, что он совершает мошеннические действия в корыстных целях, — разъясняет Гусятников. — Отсутствие вины в такой форме исключает уголовную ответственность.

Мамой клянусь
пфр
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Так, в Тверской области правоохранительные органы пытались вменить мошенничество при получении выплат местной жительнице. Она получала социальную доплату как неработающий пенсионер, однако трудилась в психоневрологическом диспансере, не уведомив об этом органы пенсионного фонда.

— Отменяя приговор по делу и прекращая уголовное преследование за отсутствием состава преступления Второй Кассационный суд общей юрисдикции указал, что гражданка Б. была трудоустроена официально, не скрывала факт своего трудоустройства, умысла на хищение не имела и в добровольном порядке согласилась на возмещение излишне выплаченных ей сумм, — привел пример из юридической практики собеседник «Известий».

Не жалей наличных

Не менее распространены среди россиян и махинации с материнским капиталом. Эта целевая выплата может быть оформлена для семей с невысоким доходом как ежемесячная и предоставляться до достижения ребенком трех лет в соответствии с прожиточным минимумом для детей в регионе проживания. Таким образом исключается опасность, что родители потратят все средства на текущие нужды или доверят их мошенникам. Тем не менее иногда отдельные получатели материнского капитала пытаются завладеть всей суммой сразу преступным путем.

— Широкое распространение в свое время получила схема мошенничества с материнским капиталом с использованием механизма мнимых сделок, — рассказывает Гусятников. — Владелец сертификата на материнский капитал заключает притворную сделку с другим лицом в рамках допустимого использования средств материнского капитала. Например, приобретает долю в жилом помещении. Однако фактически такое помещение является непригодным для жизни, не связано с улучшением жилищных условий и приобретается по сильно завышенной цене. Затем сертификат на материнский капитал погашается, и стороны делят деньги между собой. Такие сделки получатели материнского капитала могут совершать как самостоятельно (договариваясь с конкретными лицами, зачастую родственниками), так и при помощи специально создаваемых организаций, профессионально занимающихся мошеннической деятельностью по обналичиванию.

Мамой клянусь
коляска
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Схемы с такими организациями могут быть и более сложными, например с использованием целевых займов на приобретение жилья или возвращения жилого помещения продавцу через третьих лиц.

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В ноябре прошлого года за аферы с материнским капиталом в рамках одного дела в Коми были осуждены 16 женщин. Среди них сотрудница кредитного потребительского кооператива, семь риелторов и восемь владелиц сертификатов. С 2012 по 2017 годы сообщницы выводили из бюджета деньги с помощью фиктивных сделок купли-продажи недорогой недвижимости с привлечением заемных средств кооператива. Фигурантки отделались условными сроками и штрафами; им также надлежит возместить нанесенный государству ущерб в размере 5 млн рублей.

Перегибы на местах

Но не так уж редки и случаи, когда социально незащищенных граждан привлекают к ответственности из-за действий, вызванных правовой безграмотностью. Так, в 2018 году мать-одиночка из Саратовской области попала под суд за то, что была замечена «доброжелателями» за мытьем полов в местном кафе. Женщина в тот момент стояла на учете на бирже труда, но подруга попросила помочь с уборкой помещений, а после поделилась зарплатой. Официально на работу подсудимая не оформлялась. В деле фигурирует сумма в 7 тыс. рублей — это два неполных месячных пособия. Пугачевский районный суд полностью оправдал женщину, воспитывающую двоих детей.

Мамой клянусь
радиация
Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO
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Суд Промышленного района Самары осенью 2020 года также оправдал бывшего летчика Анатолия Шульпина по делу о выплатах за службу в Чернобыле после аварии на АЭС. Шульпин документально подтвердил факт своего нахождения в 30-километровой зоне отчуждения. Десяткам его земляков и коллег по авиаотряду завода «Прогресс» повезло меньше, их признали виновными в мошенничестве с выплатами. Часть дел была прекращена по нереабилитирующим обстоятельствам. С 2015 по 2020 год в области были возбуждены уголовные дела в связи с получением чернобыльских льгот в отношении 181 человека. По версии следствия, часть фигурантов, хотя и принимали участие в ликвидации последствий аварии, но не находились и не работали в зоне отчуждения.

Испытывать возмещение

Условный срок по подобным делам не означает освобождения от необходимости возместить государству деньги, необоснованно полученные из бюджета.

— Возмещать ущерб, причиненный государству мошенническими действиями, будет необходимо в силу общих положений ГК РФ, — объясняет Петр Гусятников. — Так, в защиту интересов государства гражданский иск о взыскании причиненного ущерба к лицу, совершившему преступление, может подать прокурор.

Мамой клянусь
фссп
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как правило, ответчику по такому делу будет сложно что-то противопоставить доводам прокурора, поскольку факт причинения вреда и его размер уже были установлены в рамках уголовного дела, которое будет иметь преюдициальное (обязательное для последующего суда) значение.

— Вернуть средства придется и в случае, если умысла на хищение, как и самого преступления, не было, — говорит юрист. — Суммы, полученные лицом из бюджета или государственных фондов случайно, попадают под категорию неосновательного обогащения и также могут быть взысканы с гражданина в судебном порядке.

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