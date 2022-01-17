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Житель Хабаровского края получил условный срок за оформление двух пенсий

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Суд Верхнебуреинского района Хабаровского края назначил местному жителю условный срок за незаконное получение сразу двух пенсий. Об этом сообщила прокуратура региона в понедельник, 17 января.

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«Вынесен обвинительный приговор в отношении 78-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). <...> Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком один год» , — говорится на сайте ведомства.

С 1998 года мужчине выплачивалась пенсия по старости в связи с работой в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. В связи со сменой жительства он в том же году получил свое пенсионное дело в отделе социальной защиты населения в Верхнебуреинском районе и одновременно встал на учет в Биробиджане Еврейской автономной области, где начал получать пенсию по старости.

Живя в Биробиджане, он предоставил ложные сведения, что потерял пенсионное дело, а сам живет в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края. С августа 1998 года по март 2020-го он каждый месяц приезжал в Новый Ургал за второй пенсией. Таким образом он похитил из федерального бюджета около 2,5 млн рублей.

14 января замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что при определенных условиях россияне имеют право на ряд доплат к пенсии, льготы и перерасчет выплат. Она объяснила, что пенсионеры «могут перевестись с одной пенсии на другую самостоятельно или при помощи специалистов, рассчитав, выгодно им это или нет».

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