Социальная база: как госсистема вычислит нуждающихся в помощи россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому выявлять и учитывать граждан, нуждающихся в соцпомощи, будут через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) за счет добавления в нее данных ряда ведомств. Эксперты, опрошенные «Известиями», подтвердили, что таким образом в России, по сути, происходит переход оказания помощи от заявительного к выявительному .

О чем говорится в законопроекте

Законопроект внесет изменения в статьи 5-2 и 6-9 закона «О государственной социальной помощи» — для выявления и учета граждан, которые нуждаются в получении мер социальной поддержки, будет реализован механизм, по которому процесс расчета среднедушевого дохода на члена семьи, а также оценка имущественной обеспеченности сформируется системой ЕГИССО. Для этого в систему будут вноситься сведения, предоставляемые ФНС, МВД и Росреестром. Обрабатывать данные будет Пенсионный фонд.

Отмечается, что у ЕГИССО появится новая задача — выявлять граждан, которые нуждаются в получении мер социальной защиты. Критерии отнесения к той или иной категории будут прописаны в документе. После того, как система выявит человека, нуждающегося в получении помощи, он будет информирован о возможности получения тех или иных мер соцподдержки .

Социальная база Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Для этого в Положении о ЕГИССО уточнят порядок и состав получения сведений о гражданах, их доходах и имуществе, имеющихся в распоряжении ведомств. Что касается сведений о движимом и недвижимом имуществе, то их система будет получать только по семьям или одиноким гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

О том, что ЕГИССО сможет более точно определять семьи, которые оказались в сложной финансовой ситуации, говорил премьер Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что система будет автоматически рассчитывать размер выплат, помощь станет более адресной. Сейчас, указал он, проживающие в сельской местности или на удаленных территориях люди часто просто не знают о том, какую поддержку могут получить от государства.

— Всё это — важная часть работы по созданию механизма социального казначейства, справедливой и востребованной системы защиты людей, — заявил премьер.

Судя по всему, проблем с принятием законопроекта не будет. Так, депутат Госдумы от КПРФ Андрей Алехин заметил, что документ с большой вероятностью поддержат в нижней палате парламента.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в свою очередь, рассказала «Известиям», что в парламенте принимается законопроект, который предполагает передачу сведений о получении гражданами всех мер соцподдержки в Росстат.

Социальная база Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Анализ данных позволит формировать реальную информацию об экономическом, социальном состоянии отдельных категорий граждан в России , — сказала она. — И в последующем при передаче всех сведений из ФНС и сведений об имуществе граждан это позволит в том числе корректировать уже имеющиеся и формировать новые программы господдержки граждан.

По словам Бессараб, это позволит также сделать анализ социально-экономического развития отдельных территорий.

Что такое ЕГИССО

Депутат отметила, что ЕГИССО внедрялась во всех регионах России еще с 2018 году и сейчас просто расширяется функционал этой системы.

— Это цифровая платформа, которая полностью совместима со всеми информационными ресурсами, имеющимися в регионах, — сказала она. — Она и сегодня информирует, когда вы обращаетесь к ней, в каких случаях вы имеете право на получение помощи. К сожалению, граждане не всегда этим пользуются — ко мне, например, часто обращаются люди, которые просто не знают о том, что уже имеют право на получение мер социальной поддержки.

Создание ЕГИССО было предусмотрено ФЗ № 388 от 29 декабря 2015 года. В действие ее ввели с 1 января 2018 года. Система объединена с порталом Госуслуг, основная задача — аккумулирование в одном источнике информации о мерах соцподдержки , социальных услугах и гарантиях, которые предоставляются гражданам за счет бюджетов любого уровня. Стержень системы — реестр мер соцподдержки с фиксацией их видов, условий, категорий лиц, которые имеют право на их получение. ЕГИССО должна в том числе снизить административные расходы по сбору, актуализации данных и подготовке регулярных докладов по социальной поддержке.

Социальная база Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Ранее Минтруд разработал перечень жизненных ситуаций, по которым граждан будут автоматически информировать о возможности поддержки со стороны государства. В этот перечень вошли рождение ребенка, установление опеки, установление инвалидности, выход на пенсию, достижение ребенком определенного возраста, беременность, присвоение звания ветерана, получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации, получение статуса многодетной семьи, поддержка молодой семьи. Этот перечень будет размещен в ЕГИССО.

Насколько безопасен сбор персональных данных ЕГИССО

Юрист правовой группы РБОО «Центр лечебной педагогики» Павел Кантор замечает: в развитии системы социальной помощи в России за последние годы наблюдалось две противоположных тенденции.

— С одной стороны, высказывались опасения, что под видом или под предлогом социальной поддержки будут собираться и распространяться, в том числе неофициально (утекать), персональные данные и сведения об имущественном положении граждан , — сказал он «Известиям». — Либо что благие намерения оказать социальную поддержку обернутся нежелательным вмешательством государства в частную жизнь граждан и их семей. По этой причине брался курс на максимально адресную социальную поддержку исключительно в заявительном порядке.

Социальная база Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

С другой стороны, говорит он, отмечалось, что такой подход требует от граждан самостоятельного сбора различных документов. С этим у многих возникли проблемы — особенно у уязвимых категорий населения, например пожилых, инвалидов с ментальными расстройствами и так далее . В результате люди просто не получали того, что им положено.

— Предложения правительства призваны найти компромисс между этими подходами , то есть организовать максимально оптимизированную и защищенную систему сбора сведений о людях, нуждающихся в помощи, — замечает Кантор. — Это должно упростить обращение за мерами социальной поддержки и их получение и в то же время обеспечить безопасность данных.

Советник Адвокатского бюро ЕПАМ Елена Авакян также замечает, что государственная информационная система имеет жестко очерченный контур использования данных.

— Это система социального обеспечения, завязанная только на тех видах услуг, которые имеют право получать определенные категории лиц, — говорит она.

Светлана Бессараб подчеркнула, что данные будут передаваться в обезличенном, деперсонализированном виде, тайна персональных данных нарушаться не будет .

Социальная база Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как будут выявлять нуждающихся в соцпомощи

Светлана Бессараб отмечает, что в законопроекте речь действительно идет о переходе к выявительному характеру оказания помощи.

— До этого мы знали, что на федеральном, региональном и местном уровнях гражданин имеет право на разного рода меры государственной социальной поддержки, но при этом не знали, какие именно он получает, — говорит она. — Более того, и сам гражданин не знал, что он имеет право претендовать на какие-либо меры поддержки. При включении в систему ЕГИССО в том числе данных Росреестра и ФНС мы узнаем о том, подпадает ли он под критерии нуждаемости.

Сейчас, говорит она, органам исполнительной власти часто приходится проверять по межведомственному взаимодействию информацию о нуждаемости человека. Собранные на одной платформе и анализируемые в реальном времени данные позволят сделать ответ на наступление события в жизни гражданина немедленным.

По ее словам, это способ получить обратную связь о том, получает ли человек ту или иную социальную помощь — например, работает ли такой инструмент, как социальный контракт.

Социальная база Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Гражданин может, например, пройти обучение на востребованную на рынке труда специальность или открыть свое личное подсобное хозяйство, свой бизнес при поддержке государства, — говорит Бессараб. — Но обратной связи, как этот инструмент работает, очень мало. Мы хотим собрать все данные и, апеллируя к ним, формировать повестку и, возможно, новые меры государственной поддержки .

Елена Авакян отмечает, что персональные данные в ЕГИССО консолидированные, что очень важно. Например, у системы есть прямой доступ к данным ЗАГС, что довольно большая редкость, если говорить о каких-либо информационных системах.

— ЕГИССО будет получать информацию из различных ведомств , — говорит она. — Сейчас у нас нет ни единой базы, где бы все эти сведения встречались. ЕГИССО будет именно той системой, которая будет объединять все сведения из разных источников. Мы рассчитываем, что ЕГИССО станет источником пополнения информация в том числе для портала бесплатной юридической помощи, который будет автоматически определять лицо, которое имеет право на эту бесплатную юрпомощь, и информировать его об этом через портал госуслуг.

По ее словам, это подстегнет развитие бесплатной юридической помощи больше, чем создание госюрбюро по всей стране, позволив автоматизировать процесс.

Социальная база Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Мы никогда не знаем без специально представленных документов, имеет ли право человек на эту бесплатную юридическую помощь, — говорит Авакян. — ЕГИССО могла бы взять эту часть работы на себя. Тогда человеку достаточно иметь портал госуслуг, и ему не придется ничего инициировать самостоятельно. Он автоматически получит уведомление, что вправе обратиться к бесплатной юридической помощи в тех или иных сферах.

По ее словам, сейчас бесплатная юрпомощь часто превращается в небольшую консультацию, после которой приходится гораздо больше времени тратить на написание отчетных бумаг после ее оказания. В случае если это будет завязано на ЕГИССО, уже идентифицированные адвокаты и идентифицированные клиенты смогут обойтись без сбора и написания лишних документов.

— Есть множество примеров подобного рода услуг, на которые имеют право разные лица: всевозможные жилищные субсидии, субсидирование обучения и многое другое, — они распределены по разным ведомствам, — говорит Авакян. — ЕГИССО станет опорной системой, за счет которой будет подтверждаться статус имеющего право на поддержку. В личный кабинет на портал госуслуг будет автоматически приходить информация о предоставлении той или иной субсидии.

Социальная база Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как будет работать система

Павел Кантор замечает, что на практике ситуации, когда вся необходимая информация об имущественном положении граждан содержится в информационных системах госорганов — Пенсионном фонде России, ФНС, МВД или Росреестре, и так не вызывали особых затруднений, однако в ряде случаев сложности возникали, когда по каким-то причинам данные отсутствовали в системах или были неактуальны.

— Сами граждане могли не пользоваться или испытывали трудности в пользовании информационными технологиями — например, перевод получения отдельных мер поддержки в Москве исключительно в электронный вид поставил в затруднительное положение тех, кто не пользуется интернетом и мобильными телефонами, — говорит Кантор. — И предлагаемая система не решит такие ситуации, требующие ручного управления.

Елена Авакян предполагает, что система не заработает безупречно с самого начала.

— Это очень сложная комплексная система с огромным количеством источников информации, за счет которых она должна питаться, и степень готовности различных министерств и ведомств очень разная , — замечает она. — Поэтому здесь прежде всего нужно будет решить вопрос с тем, как выравнять форматы и обеспечить выгрузку.

Социальная база Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Кроме того, говорит она, очень многие данные сосредоточены на региональном уровне — в частности, списки пострадавших при чрезвычайных ситуациях содержатся на уровне субъектов.

— Соответственно, пополнится и заработает такая система вряд ли быстро, — говорит она. — Но вводиться в действие она может поэтапно. В среднесрочной перспективе до 2025 года всё решаемо. При этом такая система очень существенно облегчит жизнь огромному числу людей и специалистов.

Доктор экономических наук, директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина замечает, что в общей сложности в России сейчас определено 426 категорий, для каждой из которых отдельно прописаны критерии принадлежности и основания, по которым человек может получать те или иные преференции , услуги, выплаты или льготы, и пока обобщенная систематизированная информация отсутствует.

— При условии четкой организации процесса отладить эффективную систему ЕГИССО можно в течение полутора-двух лет , — считает Храпылина. — Для этого потребуются активные слаженные действия со стороны всех служб, отвечающих за те или иные виды поддержки. Следует также отметить, что крайне важно не сразу переключаться с заявительного принципа на систему ЕГИССО, а обеспечить переходный период.

Социальная база Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По мнению источника «Известий» в органах опеки и попечительства, такая система может заработать быстро и качественно, хотя зависит это в том числе от программного обеспечения на местах.