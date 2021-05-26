Особый доход: Всемирный банк предложил способ снижения уровня бедности в РФ

Сократить вдвое число нуждающихся в России к 2030 году помогла бы программа минимального гарантированного дохода. Об этом говорится в докладе группы Всемирного банка об экономике России , который есть в распоряжении «Известий». Суть программы заключается в регулярной выплате малоимущим денежных пособий, которые рассчитываются как разница между доходами семьи и порогом бедности. Реализация механизма потребует около 0,33% ВВП, что в несколько раз дешевле расширения существующих инструментов . В Минтруде заявили, что многие из предложений Всемирного банка уже реализуются на практике. По мнению экспертов, введение минимального гарантированного дохода имеет смысл с точки зрения борьбы с бедностью, но фундаментально уровень жизни людей не изменит — для этого необходим экономический рост и увеличение зарплат.

С гарантией

Существующая система поддержки нуждающихся в России имеет несколько недостатков, полагают эксперты Всемирного банка . Среди них несовершенство методики проверки нуждаемости, недостаточный размер пособий (в среднем около 15% прожиточного минимума) и большие региональные различия в показателях программ . Кроме того, действующая система не в состоянии легко адаптироваться к шокам, а множество адресных мер с разными правилами мешает малоимущему населению понять, какие виды помощи им полагаются.

— В России насчитывается более 800 мер социальной поддержки на федеральном уровне и почти 13 тыс. на региональном . Законодательная база включает сотни законов и тысячи нормативных актов, указов, постановлений, министерских приказов и прочих правовых документов. Из-за сложности системы уязвимые и социально незащищенные люди часто не знают, какими льготами они могут пользоваться , — говорится в докладе.

В целом, по мнению Всемирного банка, в российской системе социальной поддержки помощь малоимущим не выступает приоритетной: в 2018 году бедные граждане, доля которых составляла 13% населения, получали только 10% выплат в рамках социальной помощи. Причиной тому стало использование категориальных методов в основе госпрограмм: получатели средств отбираются на основе принадлежности к определенным социально-демографическим группам населения вне зависимости от фактической нуждаемости . Вместе с тем социальная поддержка является весьма дорогостоящей: на нее тратится около 3% ВВП, или $30 млрд, в то время как другие страны Европы и Центральной Азии направляют на эти цели в среднем 2,2%.

Особый доход2 Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

При этом одной из национальных целей развития России выступает снижение уровня бедности в два раза к 2030 году — до 6,6% населения. Если оставить систему оказания социальной поддержки без изменений, на достижение такого результата потребуется потратить еще 1,35% ВВП, что всё равно не обеспечит эффективность затрат, говорится в докладе.

В связи с этим Всемирный банк предложил запустить принципиально новый механизм — национальную программу минимального гарантированного дохода . Суть ее заключается в регулярной выплате денежных пособий малоимущим и определении размера такой финансовой помощи как разницы между доходами семьи и порогом бедности . Такой механизм можно создать на базе действующей в России программы социального контракта и значительно сэкономить: его реализация потребует около 0,33% ВВП, а эффективность будет значительно выше , считают в организации.

По итогам 2020 года доля российских граждан с доходами ниже прожиточного минимума снизилась до 12,1% (17,8 млн человек) по сравнению с 12,3% в 2019-м, сообщал ранее Росстат. Это минимальный уровень с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения.

Уровень бедности в России, по прогнозу ВБ, снизится с 12,1% в 2020 году до 11,4% в 2021-м.

В Минтруде заявили, что многие из предложений Всемирного банка уже реализуются на практике . В частности, расширение контингента получателей помощи, внедрение комплексной оценки нуждаемости, дифференциация размеров выплат по отдельным мерам поддержки, установление единых правил ее предоставления.

Особый доход3 Фото: ТАСС/Егор Алеев

— По мере необходимости будут предложены дополнительные меры по борьбе с бедностью. Цель, поставленная президентом по снижению бедности в два раза к 2030 году, будет достигнута , — заявили в ведомстве.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой прокомментировать инициативы Всемирного банка.

Адресный подход

Власти России декларировали необходимость увеличения адресности мер социальной поддержки с 1990-х годов, напомнил директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев. Однако кардинальных изменений в этом направлении пока нет. Вероятно, причина в том, что среди получателей льгот много уязвимых категорий, которые крайне негативно отреагируют на любую оптимизацию, предположил эксперт.

Кроме того, переходу на адресную помощь препятствует дороговизна администрирования подобных систем, которая может нивелировать эффект от корректировок , отметил Олег Буклемишев. Поэтому пока существующая система соцподдержки остается сложноуправляемой и дорогой, констатировал он.

Адресную социальную поддержку Россия протестировала во время пандемии, применив антикризисные выплаты на детей , отметил замдиректора ИНП РАН Александр Широв. Введение минимального гарантированного дохода, как предлагает Всемирный банк, имело бы смысл с точки зрения борьбы с бедностью, но фундаментально уровень жизни людей не изменило бы. Намного важнее не назначить новые пособия, а повысить уровень развития экономики , увеличить зарплаты и в целом дать гражданам возможность самостоятельно обеспечивать достойное существование, резюмировал он.

Особый доход1 Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Подход к социальной поддержке продолжит меняться — помощь из бюджета будет всё больше концентрироваться на реально нуждающихся , писали ранее «Известия» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

— В ходе пандемии мы нашли новые решения с точки зрения оперативного доведения социальных выплат до получателей. Сейчас меняются подходы к социальной поддержке граждан, мы хотим сконцентрировать внимание на нуждающихся, — заявил Антон Силуанов на заседании совета при Минфине, которое прошло в апреле.