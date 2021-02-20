Пошаговый проект: кабмин конкретизировал план по снижению бедности

Правительство определило ежегодные цели по снижению уровня бедности в России до 2030 года . Об этом говорится в проекте постановления кабмина о методиках расчета показателей для оценки деятельности губернаторов (есть в распоряжении «Известий»). В 2021-м доля малоимущих должна снизиться почти на 0,9 п.п., до 12,1%. В 2022-м и далее в среднем бедность будет падать на 0,5–0,6 п.п. Самый большой рывок по снижению запланирован на 2030 год — тогда доля нуждающихся россиян должна будет упасть с 7,5 до 6,5%. Именно такой ориентир ранее поставил президент в национальных целях.

Медленно, но верно

Деятельность губернаторов и региональных органов исполнительной власти планируется оценивать по 20 KPI , их перечень ранее утвердил президент. В список входят, например, доля малоимущих от всех граждан, численность населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования, количество семей, улучшивших жилищные условия, качество окружающей среды и другие.

Кабмин подготовил формулы для расчета эффективности региональных властей по каждому целевому показателю с учетом специфики региона.

Пошаговый проект Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Они содержатся в проекте постановления правительства об утверждении методик расчета показателей для оценки деятельности губернаторов («Известия» ознакомились с документом). В общей сложности в документ вошло 38 методик по 20 целям.

Кроме конкретизации непосредственно математических формул для определения эффективности губернаторов документ содержит подробный целевой план на каждый год до 2030-го по некоторым федеральным целям, в частности по уровню бедности .

Достичь результата в 6,5% к 2030 году планируется не рывком, а постепенным снижением числа малоимущих. За точку отсчета был принят уровень бедности в 13% по итогам 2020 года. В 2021-м показатель должен сократиться на 0,9 п.п. — до 12,1%. Таким образом, если брать за основу численность населения, которую прогнозирует Минэкономразвития на 2021 год (146,5 млн), черту бедности преодолеет 1,3 млн человек . На последующие годы ориентиры таковы:

2022 — 11,5%

2023 — 10,9%

2024 — 10,4%

2025 — 9,9%

2026 — 9,3%

2027 — 8,8%

2028 — 8,2%

2029 — 7,5%

2030 — 6,5%

Решающий и самый мощный рывок запланирован на 2030-й — в этом году доля малоимущих должна упасть на 1 п.п.

Исходя из этих федеральных планов, регионы должны установить собственные цели. В контексте снижения бедности в формулу расчета включены такие параметры, как, например, численность малоимущих относительно населения региона, темпы изменения этого соотношения за предшествующие пять лет.

Большинство проектов методик расчета показателей проработано совместно с профильными комиссиями Госсовета, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Документ направлен на совершенствование системы оценки эффективности деятельности руководителей субъектов и региональных ведомств.

Ее планируется синхронизировать с национальными целями развития РФ до 2030 года. За достижение и перевыполнение регионы смогут претендовать на дополнительное финансирование. Это должно мотивировать губернаторов сосредоточиться на решении наиболее важных для жителей вопросов, заявила «Известиям» директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Екатерина Власова .

Пошаговый проект Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Борьба с бедностью — одно из основных направлений деятельности властей России: снижение доли малоимущих граждан в два раза по сравнению с 2017 годом выступает одной из национальных целей развития страны. Изначально она была поставлена до 2024 года, однако в 2020-м Владимир Путин «сдвинул» дедлайн на шесть лет — до 2030 года.

— Это плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но мы должны исходить из реалий. Цель амбициозная, но реальная, — заявлял ранее президент .

«Известия» направили запрос в пресс-службу правительства с просьбой уточнить, какие меры будут приняты для снижения уровня бедности на горизонте до 2030 года.

В 2020 году на фоне пандемии число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось . По итогам девяти месяцев (это последние данные на сегодня) оно составило 19,6 млн, или 13,3%, следует из данных Росстата. На пике распространения коронавируса во II квартале 2020 года количество малоимущих достигало 19,9 млн человек, или 13,5%. В январе–сентябре 2019-го их численность составляла 19,2 млн, или 13,1%.

Переломные реформы

Введение форматов оценки эффективности деятельности высших должностных лиц — шаг в правильном направлении, отметил профессор кафедры теории и систем отраслевого управления РАНХиГС Николай Новичков. Ключевая ценность и новшество такого документа — в его целостности и системном подходе к работе региональных властей в рамках общегосударственных задач.

В Минтруде «Известиям» заявили, что основные инструменты в борьбе с бедностью наряду с мерами по развитию экономики — это социальный контракт, поддержка семей с детьми, а также повышение уровня пенсионного обеспечения и занятости . Кроме того, этой цели служат увеличение МРОТ и рост доступности мер поддержки с учетом внедрения принципов социального казначейства. В ведомстве также напомнили, что в 2020 году началась разработка региональных программ по снижению доли малоимущего населения.

Пошаговый проект Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Существует два условия, выполнив которые уровень бедности можно будет значительно снизить , комментировал ранее «Известиям» меры по уменьшению числа малоимущих директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Первое — это обеспечение динамичного роста экономики страны , который даст импульс к увеличению зарплат. А ведь именно они составляют большую часть доходов населения — порядка 60%, отметил эксперт. Вторым условием успешной борьбы с нищетой должна стать щедрость властей на фоне падения благосостояния населения в коронавирусный период, говорил Игорь Николаев.

— Для борьбы с бедностью надо вкладывать в человеческий капитал и стимулировать рождаемость. Если сегодня дать людям образование и помочь семьям с детьми, через 15 лет у нас вырастет и экономика, и уровень благосостояния , — уверен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.