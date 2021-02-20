Пошаговый проект: кабмин конкретизировал план по снижению бедности
Правительство определило ежегодные цели по снижению уровня бедности в России до 2030 года. Об этом говорится в проекте постановления кабмина о методиках расчета показателей для оценки деятельности губернаторов (есть в распоряжении «Известий»). В 2021-м доля малоимущих должна снизиться почти на 0,9 п.п., до 12,1%. В 2022-м и далее в среднем бедность будет падать на 0,5–0,6 п.п. Самый большой рывок по снижению запланирован на 2030 год — тогда доля нуждающихся россиян должна будет упасть с 7,5 до 6,5%. Именно такой ориентир ранее поставил президент в национальных целях.
Медленно, но верно
Деятельность губернаторов и региональных органов исполнительной власти планируется оценивать по 20 KPI, их перечень ранее утвердил президент. В список входят, например, доля малоимущих от всех граждан, численность населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования, количество семей, улучшивших жилищные условия, качество окружающей среды и другие.
Кабмин подготовил формулы для расчета эффективности региональных властей по каждому целевому показателю с учетом специфики региона.
Они содержатся в проекте постановления правительства об утверждении методик расчета показателей для оценки деятельности губернаторов («Известия» ознакомились с документом). В общей сложности в документ вошло 38 методик по 20 целям.
Кроме конкретизации непосредственно математических формул для определения эффективности губернаторов документ содержит подробный целевой план на каждый год до 2030-го по некоторым федеральным целям, в частности по уровню бедности.
Достичь результата в 6,5% к 2030 году планируется не рывком, а постепенным снижением числа малоимущих. За точку отсчета был принят уровень бедности в 13% по итогам 2020 года. В 2021-м показатель должен сократиться на 0,9 п.п. — до 12,1%. Таким образом, если брать за основу численность населения, которую прогнозирует Минэкономразвития на 2021 год (146,5 млн), черту бедности преодолеет 1,3 млн человек. На последующие годы ориентиры таковы:
- 2022 — 11,5%
- 2023 — 10,9%
- 2024 — 10,4%
- 2025 — 9,9%
- 2026 — 9,3%
- 2027 — 8,8%
- 2028 — 8,2%
- 2029 — 7,5%
- 2030 — 6,5%
Решающий и самый мощный рывок запланирован на 2030-й — в этом году доля малоимущих должна упасть на 1 п.п.
Исходя из этих федеральных планов, регионы должны установить собственные цели. В контексте снижения бедности в формулу расчета включены такие параметры, как, например, численность малоимущих относительно населения региона, темпы изменения этого соотношения за предшествующие пять лет.
Большинство проектов методик расчета показателей проработано совместно с профильными комиссиями Госсовета, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Документ направлен на совершенствование системы оценки эффективности деятельности руководителей субъектов и региональных ведомств.
Ее планируется синхронизировать с национальными целями развития РФ до 2030 года. За достижение и перевыполнение регионы смогут претендовать на дополнительное финансирование. Это должно мотивировать губернаторов сосредоточиться на решении наиболее важных для жителей вопросов, заявила «Известиям» директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Екатерина Власова.
Борьба с бедностью — одно из основных направлений деятельности властей России: снижение доли малоимущих граждан в два раза по сравнению с 2017 годом выступает одной из национальных целей развития страны. Изначально она была поставлена до 2024 года, однако в 2020-м Владимир Путин «сдвинул» дедлайн на шесть лет — до 2030 года.
— Это плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но мы должны исходить из реалий. Цель амбициозная, но реальная, — заявлял ранее президент.
«Известия» направили запрос в пресс-службу правительства с просьбой уточнить, какие меры будут приняты для снижения уровня бедности на горизонте до 2030 года.
В 2020 году на фоне пандемии число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось. По итогам девяти месяцев (это последние данные на сегодня) оно составило 19,6 млн, или 13,3%, следует из данных Росстата. На пике распространения коронавируса во II квартале 2020 года количество малоимущих достигало 19,9 млн человек, или 13,5%. В январе–сентябре 2019-го их численность составляла 19,2 млн, или 13,1%.
Переломные реформы
Введение форматов оценки эффективности деятельности высших должностных лиц — шаг в правильном направлении, отметил профессор кафедры теории и систем отраслевого управления РАНХиГС Николай Новичков. Ключевая ценность и новшество такого документа — в его целостности и системном подходе к работе региональных властей в рамках общегосударственных задач.
В Минтруде «Известиям» заявили, что основные инструменты в борьбе с бедностью наряду с мерами по развитию экономики — это социальный контракт, поддержка семей с детьми, а также повышение уровня пенсионного обеспечения и занятости. Кроме того, этой цели служат увеличение МРОТ и рост доступности мер поддержки с учетом внедрения принципов социального казначейства. В ведомстве также напомнили, что в 2020 году началась разработка региональных программ по снижению доли малоимущего населения.
Существует два условия, выполнив которые уровень бедности можно будет значительно снизить, комментировал ранее «Известиям» меры по уменьшению числа малоимущих директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Первое — это обеспечение динамичного роста экономики страны, который даст импульс к увеличению зарплат. А ведь именно они составляют большую часть доходов населения — порядка 60%, отметил эксперт. Вторым условием успешной борьбы с нищетой должна стать щедрость властей на фоне падения благосостояния населения в коронавирусный период, говорил Игорь Николаев.
— Для борьбы с бедностью надо вкладывать в человеческий капитал и стимулировать рождаемость. Если сегодня дать людям образование и помочь семьям с детьми, через 15 лет у нас вырастет и экономика, и уровень благосостояния, — уверен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Ранее государство уже приняло масштабные меры поддержки семей с детьми. Президент объявил о них еще в мае. На каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет включительно предусматривалась разовая выплата в 10 тыс. рублей, а на детей до трех лет власти перечисляли по 5 тыс. рублей ежемесячно с апреля по июнь. Затем глава государства сообщил, что все семьи с детьми получат в июле выплату повторно. На этот раз 10 тыс. рублей были начислены на каждого ребенка до 16 лет включительно.