 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Синоптик пообещала приход оттепели в Москву 26 февраля
Общество
В «Векторе» заявили о готовности к разработке теста на новый вид птичьего гриппа
Экономика
Курс биткоина обновил исторический максимум и превысил $57 тыс.
Общество
Власти Москвы сообщили о перекрытии движения на Раушской набережной 23 февраля
Мир
Американец откажется от еды на 46 дней в пользу пивной диеты
Мир
В США за сутки выявили более 108 тыс. случаев COVID-19
Авто
В России создадут аналог японского внедорожника Land Cruiser
Мир
В Нидерландах зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Мир
Правнука королевы Великобритании Елизаветы II назвали в честь ее супруга
/

Пошаговый проект: кабмин конкретизировал план по снижению бедности

В 2021 году показатель сократится почти на 1 п.п., что соответствует примерно 1,3 млн человек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Пошаговый проект: кабмин конкретизировал план по снижению бедности
2021-02-20 13:10:51">
2021-02-20 13:10:51
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство определило ежегодные цели по снижению уровня бедности в России до 2030 года. Об этом говорится в проекте постановления кабмина о методиках расчета показателей для оценки деятельности губернаторов (есть в распоряжении «Известий»). В 2021-м доля малоимущих должна снизиться почти на 0,9 п.п., до 12,1%. В 2022-м и далее в среднем бедность будет падать на 0,5–0,6 п.п. Самый большой рывок по снижению запланирован на 2030 год — тогда доля нуждающихся россиян должна будет упасть с 7,5 до 6,5%. Именно такой ориентир ранее поставил президент в национальных целях.

Где жить хорошо: какие регионы стали лидерами роста
У них выше зарплаты и прожиточный минимум

Медленно, но верно

Деятельность губернаторов и региональных органов исполнительной власти планируется оценивать по 20 KPI, их перечень ранее утвердил президент. В список входят, например, доля малоимущих от всех граждан, численность населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования, количество семей, улучшивших жилищные условия, качество окружающей среды и другие.

Кабмин подготовил формулы для расчета эффективности региональных властей по каждому целевому показателю с учетом специфики региона.

Пошаговый проект
портфель заседание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Мало малоимущих: как снизить уровень бедности до 6,5% к 2030 году
Достичь этого помогут прямые выплаты гражданам и активная демографическая политика, считают экономисты

Они содержатся в проекте постановления правительства об утверждении методик расчета показателей для оценки деятельности губернаторов («Известия» ознакомились с документом). В общей сложности в документ вошло 38 методик по 20 целям.

Кроме конкретизации непосредственно математических формул для определения эффективности губернаторов документ содержит подробный целевой план на каждый год до 2030-го по некоторым федеральным целям, в частности по уровню бедности.

Достичь результата в 6,5% к 2030 году планируется не рывком, а постепенным снижением числа малоимущих. За точку отсчета был принят уровень бедности в 13% по итогам 2020 года. В 2021-м показатель должен сократиться на 0,9 п.п. — до 12,1%. Таким образом, если брать за основу численность населения, которую прогнозирует Минэкономразвития на 2021 год (146,5 млн), черту бедности преодолеет 1,3 млн человек. На последующие годы ориентиры таковы:

  • 2022 — 11,5%
  • 2023 — 10,9%
  • 2024 — 10,4%
  • 2025 — 9,9%
  • 2026 — 9,3%
  • 2027 — 8,8%
  • 2028 — 8,2%
  • 2029 — 7,5%
  • 2030 — 6,5%
Выплата без адреса: СП усомнилась в эффекте от мер по борьбе с бедностью
5 трлн господдержки населения напрямую не влияют на рост их доходов

Решающий и самый мощный рывок запланирован на 2030-й — в этом году доля малоимущих должна упасть на 1 п.п.

Исходя из этих федеральных планов, регионы должны установить собственные цели. В контексте снижения бедности в формулу расчета включены такие параметры, как, например, численность малоимущих относительно населения региона, темпы изменения этого соотношения за предшествующие пять лет.

Большинство проектов методик расчета показателей проработано совместно с профильными комиссиями Госсовета, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Документ направлен на совершенствование системы оценки эффективности деятельности руководителей субъектов и региональных ведомств.

Ее планируется синхронизировать с национальными целями развития РФ до 2030 года. За достижение и перевыполнение регионы смогут претендовать на дополнительное финансирование. Это должно мотивировать губернаторов сосредоточиться на решении наиболее важных для жителей вопросов, заявила «Известиям» директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Екатерина Власова.

Пошаговый проект
деньги рубли банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум
Это застрахует граждан от уменьшения соцвыплат

Борьба с бедностью — одно из основных направлений деятельности властей России: снижение доли малоимущих граждан в два раза по сравнению с 2017 годом выступает одной из национальных целей развития страны. Изначально она была поставлена до 2024 года, однако в 2020-м Владимир Путин «сдвинул» дедлайн на шесть лет — до 2030 года.

Это плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но мы должны исходить из реалий. Цель амбициозная, но реальная, — заявлял ранее президент.

«Известия» направили запрос в пресс-службу правительства с просьбой уточнить, какие меры будут приняты для снижения уровня бедности на горизонте до 2030 года.

В 2020 году на фоне пандемии число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось. По итогам девяти месяцев (это последние данные на сегодня) оно составило 19,6 млн, или 13,3%, следует из данных Росстата. На пике распространения коронавируса во II квартале 2020 года количество малоимущих достигало 19,9 млн человек, или 13,5%. В январе–сентябре 2019-го их численность составляла 19,2 млн, или 13,1%.

Переломные реформы

Вне черты бедности: властям предложили изменить подход к повышению МРОТ
Минимальные оклады необходимо отвязать от прожиточного минимума и повышать ежегодно, считают во ВШЭ

Введение форматов оценки эффективности деятельности высших должностных лиц — шаг в правильном направлении, отметил профессор кафедры теории и систем отраслевого управления РАНХиГС Николай Новичков. Ключевая ценность и новшество такого документа — в его целостности и системном подходе к работе региональных властей в рамках общегосударственных задач.

В Минтруде «Известиям» заявили, что основные инструменты в борьбе с бедностью наряду с мерами по развитию экономики — это социальный контракт, поддержка семей с детьми, а также повышение уровня пенсионного обеспечения и занятости. Кроме того, этой цели служат увеличение МРОТ и рост доступности мер поддержки с учетом внедрения принципов социального казначейства. В ведомстве также напомнили, что в 2020 году началась разработка региональных программ по снижению доли малоимущего населения.

Пошаговый проект
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Целеодобрение: правительство утвердило KPI для институтов развития
Показатели эффективности разработали для «Сколково», ДОМ.РФ, Корпорации МСП и других

Существует два условия, выполнив которые уровень бедности можно будет значительно снизить, комментировал ранее «Известиям» меры по уменьшению числа малоимущих директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Первое — это обеспечение динамичного роста экономики страны, который даст импульс к увеличению зарплат. А ведь именно они составляют большую часть доходов населения — порядка 60%, отметил эксперт. Вторым условием успешной борьбы с нищетой должна стать щедрость властей на фоне падения благосостояния населения в коронавирусный период, говорил Игорь Николаев.

— Для борьбы с бедностью надо вкладывать в человеческий капитал и стимулировать рождаемость. Если сегодня дать людям образование и помочь семьям с детьми, через 15 лет у нас вырастет и экономика, и уровень благосостояния, — уверен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее государство уже приняло масштабные меры поддержки семей с детьми. Президент объявил о них еще в мае. На каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет включительно предусматривалась разовая выплата в 10 тыс. рублей, а на детей до трех лет власти перечисляли по 5 тыс. рублей ежемесячно с апреля по июнь. Затем глава государства сообщил, что все семьи с детьми получат в июле выплату повторно. На этот раз 10 тыс. рублей были начислены на каждого ребенка до 16 лет включительно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021