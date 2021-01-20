Целеодобрение: правительство утвердило KPI для институтов развития

В Белом доме одобрили ключевые показатели эффективности (KPI) для ряда институтов развития. В их числе ДОМ.РФ, Россельхозбанк (РСХБ), Корпорация МСП, Российский экспортный центр (РЭЦ), «Сколково» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Об этом «Известиям» сообщили два источника, близких к кабмину. Задача, например, для ДОМ.РФ — сгенерировать для правительства доход в 8,8 млрд рублей, для РСХБ — сократить объем просроченной задолженности, а для Корпорации МСП — продать крупнейшим заказчикам продукцию малого бизнеса на 3,8 трлн. Введение системы KPI органично вписывается в реформу институтов развития, но не все они предполагают существенный рост показателей по сравнению с уже достигнутым уровнем, отметили эксперты.

Рыночная зависимость

О решении внедрить для институтов развития систему ключевых показателей эффективности в ноябре 2020 года объявил глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко . В декабре рекомендации по их расчету утвердил премьер Михаил Мишустин.

Согласно распоряжению правительства, все KPI должны быть разделены на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, увязанные с национальными целями развития . Исходя из их достижения планируется оценивать эффективность работы организаций, а также определять размер вознаграждения топ-менеджмента.

Как рассказали «Известиям» в Минэке, институтам развития будут установлены не только целевые значения KPI, но и минимальные . При недостижении целевого показателя менеджменту будет выплачена уменьшенная пропорционально премия, а при значении KPI ниже минимального вознаграждения не будет вовсе.

— Раньше институты развития в значительной степени сами формулировали себе цели, которых нужно достичь. В новой модели перед ними будут поставлены задачи, отвечающие национальным целям развития. Причем принципиально важно, что не какие-то абстрактные, а конкретные и измеримые задачи, — заявлял ранее Дмитрий Григоренко.

«Известия» выяснили, какие KPI на 2021 год уже установили для некоторых институтов развития. По информации собеседников, близких к кабмину, ДОМ.РФ для достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» должен будет секьюритизировать ипотечные кредиты на сумму в 400 млрд рублей, профинансировать рынок аренды на 8 млрд и ввести на федеральных участках жилье общей площадью 1,3 млн кв. м. Это отраслевые KPI для института. Среди финансовых — сгенерировать доход акционера (то есть, правительства) в 8,8 млрд рублей, а также обеспечить рентабельность по выручке на уровне 10%.

От Россельхозбанка ждут достижений по наццели «Достойный труд и успешное предпринимательство». Срочный кредитный портфель организации должен составить 2,57 трлн рублей по итогам 2021 года, а объем выдачи займов для агропромышленного комплекса — 1,42 трлн. Кроме этого, малый и средний бизнес получит в Россельхозбанке 250 млрд рублей кредитов, а доля розничных продуктов, доступных в «цифре», будет не ниже 60%.

Финансовые цели для банка предписывают рентабельности капитала и активов находиться на уровне 1,1%. А объем просроченной задолженности должен сократиться на 0,2 п.п в 2021 году.

Цели ДОМ.РФ и Россельхозбанка напрямую связаны с рынком кредитования, отметил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

— Усилий самих институтов и госструктур для, например, наращивания срочного кредитного портфеля до 2,57 трлн рублей или увеличения объема выдачи кредитов АПК до 1,42 трлн рублей может быть недостаточно. Реалистичность выполнения данного KPI сильно зависит от рыночной ситуации, — предупредил он.

В Россельхозбанке и ДОМ.РФ не прокомментировали выполнимость новых KPI по запросу «Известий».

Вопросы роста

По данным источников «Известий», одобрили в правительстве и целевые показатели для Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства . В 2021 году организации предстоит довести объем закупок крупнейших заказчиков у МСП до 3,8 трлн рублей и оказать гарантийную поддержку бизнесу на 354,4 млрд рублей. Для сравнения: по итогам восьми месяцев 2020 года объем выданных Корпорацией гарантий и поручительств оказался почти в восемь раз меньше и составил всего 45,5 млрд.

Кроме того, организации предстоит отчитаться за число МСП и самозанятых, получивших доступ к сервисам и информационной поддержке (их должно быть не меньше 445 тыс.), а также за количество предоставленного им имущества (не менее 28,5 тыс. единиц). При этом своим акционерам — Росимуществу и ВЭБ.РФ — корпорация должна будет выплатить 50 млн рублей прибыли по итогам года. В пресс-службе организации не оценили реалистичность выполнения новых KPI, перенаправив запрос в Минэкономразвития.

Еще одной организацией, в KPI которой правительство вынесло меры поддержки МСП, стал РЭЦ . В 2021 году ему предстоит вывести на контракты 3 тыс. малых и средних фирм, а общий объем поддержанного экспорта должен составить более $27 млрд. РЭЦ предстоит позаботиться и об имидже: в показатели эффективности организации включен индекс потребительской лояльности, который должен составить не менее 55% по итогам года.

Целеодобрение_3 Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Власти не обошли вниманием и Фонд «Сколково» , поставив его руководству задачу обеспечить выручку компаний-резидентов на уровне 115 млрд рублей и увеличить их количество до 2,5 тыс. Впрочем, такие планы не кажутся слишком амбициозными: в 2019 году оборот участников «Сколково» составил 100 млрд, а их численность — 2,2 тыс. Кроме того, российской Кремниевой долине предписали создать 38 тыс. рабочих мест, привлечь в проекты резидентов 12 млрд внебюджетных инвестиций и заплатить в бюджет Москвы 3,7 млрд рублей налогов.

Новые показатели эффективности были утверждены также для Государственной транспортной лизинговой компании . Объем ее нового бизнеса в 2021 году должен составить 80,4 млрд рублей, а инвестиций в транспортный комплекс — 85,6 млрд. Кроме того, ГТЛК должна будет на 100% выполнить программы с госучастием и нацпроекты, а также отдать на дивиденды 250 млн рублей.

Компетенции ГТЛК позволяют выполнить все KPI на 2021 год, заявили «Известиям» в организации. Впрочем, там отметили, что в случае новых ограничений в транспортной сфере с достижением показателей могут возникнуть сложности.

Введение KPI органично вписывается в концепцию реформы институтов развития, важными компонентами которой выступают устранение дублирующего функционала и ликвидация структур , не показавших эффективность, уверен старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Другой вопрос, по мнению эксперта, состоит в том, насколько новые KPI стыкуются с финансовыми планами институтов развития . Не исключено, что некоторые организации до реформы развития ставили себе и более амбициозные цели.

В правительстве, Фонде «Сколково» и РЭЦ не прокомментировали новые KPI по просьбе «Известий».