Не по МРОТ: в России хотят отменить плату за ЖКУ для бедных

В России предлагают полностью компенсировать расходы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека. Такое предложение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направил ОНФ (есть у «Известий»). Инициативу поддержали в Госдуме, общественном совете при Минстрое и в «Деловой России». На компенсации может понадобиться около 140 млрд рублей в год. Кроме того, ОНФ предлагает расширить социальный стандарт жилищной обеспеченности с 18 до 25 кв. м на человека. Это позволит помочь большему числу граждан. Правда, меры очень затратны и могут оказаться неподъемными для бюджета, говорят эксперты.

Расширить горизонты

Сегодня россияне получают субсидии на оплату ЖКУ, если доля таких расходов в семейном бюджете превышает предельно допустимую (ч. 1 ст. 159 Жилищного кодекса РФ). В 35 регионах такая доля составляет 22%, в 29 — наряду с 22% действуют более низкие показатели для определенных категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, многодетных семей), в 14 субъектах — от 16 до 21%, и в семи — 15% и ниже, рассказал «Известиям» заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

Такое положение несправедливо: по Конституции государство гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства. В июле президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября 2020 года представить предложения о выравнивании условий получения соцподдержки по оплате ЖКУ в стране, напомнил общественник.

Не по МРОТ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Система предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, которая действует с 1994 года, нуждается в совершенствовании, считают в ОНФ. Свои идеи по ее улучшению организация направила премьер-министру Михаилу Мишустину. Письмо ОНФ поступило в аппарат правительства РФ и находится в проработке, сказали «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Предлагается компенсировать 100% расходов за ЖКУ для семей с доходом на человека на уровне прожиточного минимума (МРОТ) или ниже, говорится в письме за подписью сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой. Сегодня прожиточный минимум в России составляет 12,1 тыс. рублей. В стране около 6 млн семей, где доходы на этом уровне и ниже в пересчете на человека, отметил Арсений Беленький.

— Эти граждане фактически не имеют свободных средств на оплату ЖКУ. Расходы на субсидии могут составить 142 млрд рублей ежегодно из бюджетов всех уровней, — сказал он.

Льготы рассчитываются только на оплату 18 кв. м на человека, даже если площадь жилья больше. ОНФ предлагает увеличить норматив до 25 кв. м.

Кроме того, из-за нестабильной эпидемиологической ситуации организация предложила продлить выплату субсидий на оплату ЖКУ без предоставления подтверждающих документов до 1 марта 2021 года. А с пенсионеров требовать эти бумаги раз в год, а не каждые шесть месяцев, закрепив последнее правило навсегда.

Обычно документы требуется предоставлять раз в полгода, но из-за пандемии коронавируса в 2020 году срок продлили с 1 апреля до 1 октября, уточнил независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

Не по МРОТ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Минстрой предлагает продление беззаявительного срока предоставления субсидий до конца года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Также министерство планирует предусмотреть более длительный срок такой соцпомощи для отдельных категорий граждан, у которых стабильный размер расходов на ЖКУ и доходов (например, у неработающих пенсионеров), добавили в Минстрое.

В Минфин инициатива не поступала, она будет рассмотрена в установленном порядке в случае поступления, сказали «Известиям» в ведомстве.

Где деньги

Из-за пандемии коронавируса растет безработица, доходы граждан снижаются. Каждый пятый россиянин сегодня имеет просроченные обязательства по кредитам, налогам или ЖКХ, сказал депутат Госдумы Виктор Зубарев. Ситуация может потребовать даже моратория на оплату ЖКУ для определенных категорий, включая семьи с доходом на человека на уровне МРОТа и ниже. И число таких семей растет. На возвращение ситуации к докризисному уровню уйдет немало времени, поэтому расширение критериев, по которым семьи смогут претендовать на субсидию, логично, высказал мнение парламентарий.

— Помощь малоимущим семьям в качестве 100-процентной компенсации расходов за ЖКУ — хорошая инициатива. Необходимо делать всё возможное для поддержки людей, оказавшихся в трудной ситуации. Но надо принимать во внимание, что сумма в 140 млрд рублей может оказаться неподъемной для бюджета в сегодняшней ситуации, — считает зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Любая инициатива по соцподдержке граждан заслуживает внимания, но оценить предложения в полной мере можно будет после их детального изучения, добавил член профильного комитета нижней палаты парламента Илья Осипов.

Не по МРОТ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Одна из главных проблем сферы ЖКУ — долги перед ресурсоснабжающими компаниями. Примерно треть из них составляют долги населения, указал член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Задолженность россиян по платежам за первые полгода 2020-го выросла более чем на 6% относительно показателей 2017–2019 годов, отметил член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.

Основная причина роста долгов — низкие доходы населения. Это негативно сказывается на всей сфере ЖКХ. Субсидирование затрат на оплату коммунальных услуг для малообеспеченных граждан поможет не только населению, но и отрасли, полагает Рифат Гарипов. Возможно, это едва ли не единственная мера, которая может стабилизировать ситуацию с долгами перед управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, считает Владимир Прохоров.

Учитывая, что на субсидии будет сложно найти бюджетные средства, первым шагом для улучшения ситуации могло бы стать увеличение нормы площади с 18 до 25 кв. м, полагает руководитель «Центра муниципальной экономики» Борис Хмельников. Кроме того, полное покрытие расходов на оплату ЖКУ может спровоцировать рост серых зарплат, добавил профессор ВШЭ Сергей Сиваев.

Ранее Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи до 15% по всей стране. По предварительным данным профильного комитета ГД, Минфин не поддержал идею ведомства. Как сообщили «Известиям» в Минстрое, сейчас этот вопрос всё еще находится в правительстве на проработке.