Молочные обереги: пробиотик снижает заболеваемость младенцев в три раза

Употребление пробиотика кормящими матерями серьезно укрепляет иммунитет детей в первые месяцы жизни, выяснили российские ученые. Младенцы, мамы которых получали биодобавку на основе лактобактерий, почти в три раза реже заражаются респираторными инфекциями и в восемь раз меньше страдают от заболеваний желудочно-кишечного тракта, по сравнению с детьми, которые вскармливались необогащенным молоком. Прием пробиотика увеличивает в молоке женщины содержание веществ, связанных с активацией иммунитета младенца, считают эксперты. Однако следует помнить о возможности индивидуальной непереносимости препарата и доверять его выбор только врачам.

Одной капсулой

Грудное вскармливание всегда считалось «золотым стандартом» кормления младенцев. Однако на состав и свойства грудного молока влияет питание кормящей женщины. Ученые из Башкирского государственного медицинского университета решили выяснить, как употребление пробиотиков матерями влияет на здоровье их детей. Оказалось, что младенцы, мамы которых получали пробиотик на основе лактобактерий в течение месяца, в 2,8 раза реже болели респираторными инфекциями и в восемь раз реже — заболеваниями желудочно-кишечного тракта, по сравнению с детьми, вскармливаемыми необогащенным молоком.

Для эксперимента ученые сформировали две группы. В первую, так называемую основную, входили 77 младенцев, матери которых получали пробиотик с первого дня кормления грудью по одной капсуле в день в течение четырех недель. Во второй группе (контрольной) было 32 ребенка на грудном вскармливании, матери которых не получали этой добавки. Все дети в обеих группах были доношенными, сопоставимыми по состоянию здоровья. У большинства женщин из обеих групп беременность проходила с теми или иными осложнениями.

Молочные обереги Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

Из 77 младенцев основной группы заболело острыми респираторными инфекциями (ОРИ) только 17%, в контрольной — почти половина. Клинически ОРИ у детей основной группы протекала легко и проявлялась фарингитом, ринитом и незначительно повышенной температурой. В группе сравнения две трети заболевших столкнулись с осложнениями в виде отита и бронхита, сопровождающихся более высокой температурой. Заболевания ЖКТ были зарегистрированы лишь у 4% детей из основной группы и 31% из контрольной.

«Микробиом грудного молока играет ключевую роль в микробной колонизации кишечника и формировании иммунной системы новорожденного», — заключили авторы работы.

Также ни у одной кормящей матери основной группы, несмотря на отягощенное течение беременности и родов, не было зарегистрировано застоя молока. В группе сравнения такая проблема отмечалась почти у каждой третьей женщины.

Не навредить

Микробиота исключительно важна для становления иммунитета, она является краеугольным камнем здоровья детей, считает главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.

— Чем больше конкретных доказательных работ по поводу пользы конкретных пробиотических штаммов и регламента их использования, тем лучше, — отметил эксперт. — Конечно, употребляемые добавки должны быть безопасны и проверены, но вообще вреда от них точно не больше, чем от обычной еды.

Микробиота ребенка еще не полностью сформирована при рождении, поэтому очень важно, чтобы кишечник начал заселяться «правильными» бактериями, добавила директор Института микробиологии, антимикробной терапии и эпидемиологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии Татьяна Припутневич.

— В противном случае заселение может пойти по неправильному пути, что и отразится на здоровье младенца, — пояснила эксперт. — Так что, на мой взгляд, добавление пробиотиков в рацион матери оправданно.

Молочные обереги Фото: Global Look Press/Elmar Krenkel

Связи между приемом пробиотика женщиной и иммунитетом младенца есть, но она не прямая, а косвенная, считает руководитель отдела неонатологии и патологии детей раннего возраста НИКИ педиатрии РНИМУ Елены Кешишян.

— Если мама после родов принимает пробиотик, в теории, укрепляется иммунитет мамы, что улучшает количество веществ, связанных с активацией иммунитета младенца, которые поступают через молоко, — пояснила профессор Кешинян. — Укрепление его иммунитета будет уменьшать частоту заболевания вирусными инфекциями, в частности инфекциями энтеровирусного и ротавирусного характера, то есть связанных с нарушением работы ЖКТ.

По словам врача-педиатра «СМ-Клиника. Дети» Ольги Татаркиной, пробиотические препараты могут содержать белки-аллергены, такие, например, как молочные белки или глютен, поэтому при аллергии или непереносимости этих компонентов у кормящей мамы и малыша могут возникнуть негативные реакции.

— Для исключения таких реакций необходимо выбор пробиотического препарата предоставить врачу, — пояснила Ольга Татаркина.

Эксперт добавила, что противопоказанием для приема таких пищевых добавок являются иммунодефицитные состояния, иммуносупрессивная терапия, а также индивидуальная непереносимость компонентов препарата.