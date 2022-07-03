Люди с Х: найден способ предупредить слабоумие у будущего ребенка
Российские ученые создали генетический тест, который позволит определить у женщины склонность к невынашиванию беременности или развитию у ребенка серьезного генетического заболевания, сопровождающегося умственной отсталостью. Он будет предназначен для тех, кто уже столкнулся с подобной проблемой и планирует снова завести детей. В случае если у пациентки выявят определенную скрытую мутацию, ей будет рекомендовано пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с предварительным генетическим тестированием эмбриона.
Читать мутации
Ученые НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ выявили скрытую мутацию в Х-хромосоме (определяет пол человека, у женщин их две. — «Известия»), которая способна привести к прерыванию беременности или развитию у ребенка серьезного генетического заболевания, сопровождающегося умственной отсталостью, сообщили «Известиям» в Минобрнауки.
Чтобы найти такую мутацию, томские генетики провели исследование, в котором было задействовано более 300 женщин, потерявших плод.
— Нам стало интересно, может ли быть причиной невынашивания беременности у здоровых женщин наличие скрытой мутации на Х-хромосоме. Обычно у женщин происходит равновероятная инактивация Х-хромосомы: в половине клеток активна Х-хромосома, полученная от матери, в другой половине — от отца, — объяснила «Известиям» младший научный сотрудник лаборатории онтогенетики НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ Елизавета Фонова.
По ее словам, в некоторых ситуациях происходит смещение, когда, к примеру, унаследованная от одного из родителей Х-хромосома «выключается» (инактивируется) в 90% клеток и более. В таких случаях женщина может быть носительницей мутации на Х-хромосоме и не подозревать об этом, потому что эта хромосома не работает.
Треть пациенток, у которых было выявлено существенное отклонение от равновероятной инактивации Х-хромосомы («молчание» большинства генов на одной из двух хромосом Х. — «Известия»), действительно имели на ней микроструктурные хромосомные нарушения. Они никак не проявились у этих женщин, однако стали причиной невынашивания беременности и привели к гибели плода, рассказала Елизавета Фонова.
Изучить и предупредить
Анализ характера инактивации Х-хромосомы можно применять в качестве дополнительного теста для женщин, которые столкнулись с проблемой прерывания беременности или имеют ребенка с наследственным заболеванием, обусловленным мутациями в гене, расположенном на этой хромосоме, пояснил «Известиям» заместитель директора Томского НИМЦ по научной работе, профессор РАН, руководитель лаборатории онтогенетики НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ, доктор биологических наук Игорь Лебедев.
— В таких случаях женщина может оказаться носительницей патогенного варианта, который не сказывается на ее здоровье, вследствие избирательной инактивации (или выключения) такой Х-хромосомы. Однако при передаче мутации потомству вариант может проявиться наследственным заболеванием, особенно у сыновей, имеющих единственную Х-хромосому материнского происхождения, либо привести к невынашиванию, — уточнил он.
В таких случаях при планировании следующей беременности женщине обязательно должна быть предложена пренатальная (дородовая) диагностика. При наличии мутаций, влияющих на жизнеспособность плода, целесообразно рассмотреть возможность применения метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с преимплантационным генетическим тестированием (метод, который выявляет у эмбрионов генные и хромосомные патологии. — «Известия»). Такой подход позволит обеспечить перенос эмбриона без наследственной мутации на Х-хромосоме и дождаться наступления здоровой беременности.
Тест на наличие этой мутации уже можно сдать в НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ.
Новая работа медицинских генетиков из Томского национального исследовательского медицинского центра РАН посвящена изучению наследственных патологий, приводящих к таким тяжелым последствиям. Сибирским ученым удалось разработать сравнительно простой генетический тест, позволяющий обнаруживать так называемые скрытые мутации, то есть те, которые никак не проявляют себя и не оказывают эффекта на здоровье матери, сказала «Известиям» ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр вычислительной биологии» СПбПУ Анастасия Самсонова.
— В отличие от мужчин геном женщин содержит две X-хромосомы, одна из которых инактивируется на ранних этапах развития эмбриона. Аномалии, возникающие при выключении хромосомы, могут непосредственно не сказываться на здоровье женщины, однако их негативный эффект может проявиться впоследствии. Генетики под руководством профессора РАН, доктора биологических наук Игоря Лебедева установили, что у женщин с патологиями беременности процесс инактивации Х-хромосомы нарушается в три раза чаще, чем у здоровых. Детальный анализ «скрытых» мутаций позволил обнаружить повреждения Х-хромосомы, а именно: утрату коротких фрагментов и новые вставки, что позволило ученым разработать генетический тест на их наличие у будущей матери, — рассказала Анна Самсонова.
Примечательно, что новый тест уже внедрен и используется в НИИ генетики в Томске для проведения пренатальной диагностики. Опыт его успешного применения позволяет надеяться на то, что в перспективе он станет рутинным, что, в частности, поможет принимать решения о проведении ЭКО, подчеркнул кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр вычислительной биологии« СПбПУ Александр Канапин.
Результаты исследования опубликованы в журнале Cytogenetic and Genome Research. Исследование выполнено при поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания на проведение поисковых научных исследований.