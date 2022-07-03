Люди с Х: найден способ предупредить слабоумие у будущего ребенка

Российские ученые создали генетический тест, который позволит определить у женщины склонность к невынашиванию беременности или развитию у ребенка серьезного генетического заболевания, сопровождающегося умственной отсталость ю. Он будет предназначен для тех, кто уже столкнулся с подобной проблемой и планирует снова завести детей. В случае если у пациентки выявят определенную скрытую мутацию, ей будет рекомендовано пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с предварительным генетическим тестированием эмбриона.

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Ученые НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ выявили скрытую мутацию в Х-хромосоме (определяет пол человека, у женщин их две. — «Известия»), которая способна привести к прерыванию беременности или развитию у ребенка серьезного генетического заболевания , сопровождающегося умственной отсталостью, сообщили «Известиям» в Минобрнауки.

Чтобы найти такую мутацию, томские генетики провели исследование, в котором было задействовано более 300 женщин, потерявших плод.

— Нам стало интересно, может ли быть причиной невынашивания беременности у здоровых женщин наличие скрытой мутации на Х-хромосоме. Обычно у женщин происходит равновероятная инактивация Х-хромосомы: в половине клеток активна Х-хромосома, полученная от матери, в другой половине — от отца , — объяснила «Известиям» младший научный сотрудник лаборатории онтогенетики НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ Елизавета Фонова.

Люди с Х Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

По ее словам, в некоторых ситуациях происходит смещение, когда, к примеру, унаследованная от одного из родителей Х-хромосома «выключается» (инактивируется) в 90% клеток и более. В таких случаях женщина может быть носительницей мутации на Х-хромосоме и не подозревать об этом, потому что эта хромосома не работает.

Треть пациенток, у которых было выявлено существенное отклонение от равновероятной инактивации Х-хромосомы («молчание» большинства генов на одной из двух хромосом Х. — «Известия»), действительно имели на ней микроструктурные хромосомные нарушения. Они никак не проявились у этих женщин, однако стали причиной невынашивания беременности и привели к гибели плода, рассказала Елизавета Фонова.

Изучить и предупредить

Анализ характера инактивации Х-хромосомы можно применять в качестве дополнительного теста для женщин, которые столкнулись с проблемой прерывания беременности или имеют ребенка с наследственным заболеванием, обусловленным мутациями в гене, расположенном на этой хромосоме , пояснил «Известиям» заместитель директора Томского НИМЦ по научной работе, профессор РАН, руководитель лаборатории онтогенетики НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ, доктор биологических наук Игорь Лебедев.

— В таких случаях женщина может оказаться носительницей патогенного варианта, который не сказывается на ее здоровье, вследствие избирательной инактивации (или выключения) такой Х-хромосомы. Однако при передаче мутации потомству вариант может проявиться наследственным заболеванием, особенно у сыновей, имеющих единственную Х-хромосому материнского происхождения, либо привести к невынашиванию, — уточнил он.

Люди с Х Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В таких случаях при планировании следующей беременности женщине обязательно должна быть предложена пренатальная (дородовая) диагностика. При наличии мутаций, влияющих на жизнеспособность плода, целесообразно рассмотреть возможность применения метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с преимплантационным генетическим тестированием (метод, который выявляет у эмбрионов генные и хромосомные патологии. — «Известия»). Такой подход позволит обеспечить перенос эмбриона без наследственной мутации на Х-хромосоме и дождаться наступления здоровой беременности.

Тест на наличие этой мутации уже можно сдать в НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ.

Новая работа медицинских генетиков из Томского национального исследовательского медицинского центра РАН посвящена изучению наследственных патологий, приводящих к таким тяжелым последствиям. Сибирским ученым удалось разработать сравнительно простой генетический тест, позволяющий обнаруживать так называемые скрытые мутации, то есть те, которые никак не проявляют себя и не оказывают эффекта на здоровье матери, сказала «Известиям» ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр вычислительной биологии» СПбПУ Анастасия Самсонова.

— В отличие от мужчин геном женщин содержит две X-хромосомы, одна из которых инактивируется на ранних этапах развития эмбриона. Аномалии, возникающие при выключении хромосомы, могут непосредственно не сказываться на здоровье женщины, однако их негативный эффект может проявиться впоследствии . Генетики под руководством профессора РАН, доктора биологических наук Игоря Лебедева установили, что у женщин с патологиями беременности процесс инактивации Х-хромосомы нарушается в три раза чаще, чем у здоровых . Детальный анализ «скрытых» мутаций позволил обнаружить повреждения Х-хромосомы, а именно: утрату коротких фрагментов и новые вставки, что позволило ученым разработать генетический тест на их наличие у будущей матери, — рассказала Анна Самсонова.

Люди с Х Фото: ТАСС/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Примечательно, что новый тест уже внедрен и используется в НИИ генетики в Томске для проведения пренатальной диагностики. Опыт его успешного применения позволяет надеяться на то, что в перспективе он станет рутинным, что, в частности, поможет принимать решения о проведении ЭКО, подчеркнул кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр вычислительной биологии« СПбПУ Александр Канапин.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cytogenetic and Genome Research. Исследование выполнено при поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания на проведение поисковых научных исследований.