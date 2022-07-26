Прыгнуть через набор: бизнес предложил список детских товаров первой необходимости

Одежду для детей, подгузники, посуду и моющие средства предложили внести в список товаров первой необходимости . Это позволит их производителям получить господдержку, сказано в письме Ассоциации предприятий индустрии детских товаров в Минпромторг. Помощь от властей позволила бы быстрее наладить импортозамещение в этих нишах, полагает бизнес. По словам экспертов, в первую очередь стоит заняться налаживанием критически важных и слабо развитых в стране производств — например, детского питания, которое предприниматели почему-то не включили в список. При этом экономисты со скепсисом оценили саму идею формирования перечня продукции первой необходимости — при рыночной экономике освободившиеся ниши и так займут отечественные компании.

Самые необходимые

Производители детских товаров предложили сформировать список продукции первой необходимости , который будет актуален только для этой отрасли. В этот перечень следует внести продукцию для новорожденных (белье, конверт, подгузники, спальные принадлежности), одежду и обувь для детей, кремы и бытовую химию, детскую мебель, школьные принадлежности и игрушки , сказано в письме Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в Минпромторг. «Известия» ознакомились с документом. Перечисленные позиции охватывают базовые потребности детей с учетом этапов их взросления, отмечено в обращении.

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«Участники рынка отмечают: расходы на эти товарные группы относятся к категории необходимых для удовлетворения основных жизненных потребностей и поддержания качества жизни людей, их материального благополучия в целом », — сказано в письме.

В условиях новой реальности АИДТ предложила наладить в России производство полного цикла именно перечисленных детских товаров (сейчас на отечественные компании приходится около 30% рынка по этим позициям). Для этого государство может поддерживать таких изготовителей, считает бизнес.

Кроме того, стоит проработать вопрос о стимулировании спроса на детские товары , уверены в АИДТ. Например, ввести адресную имущественную поддержку семей . В качестве аналогии авторы обращения привели президентские школьные выплаты в августе 2021 года . По оценкам АИДТ, тогда люди потратили 203,2 млрд рублей сверх своих обычных сезонных покупок. Практически вся эта сумма сложилась из средств адресной поддержки, заметили в ассоциации. То есть такие значимые выплаты заметно повлияли на структуру трат родителей: в категориях одежда, обувь и аксессуары расходы составили 13,5% от общего объема. Обычно доля этих товаров меньше — 9,2%.

Правительство уже признало значимость списка детских товаров первой необходимости . В июле 2022 года Минпромторг и другие ведомства должны представить в правительство доклад с таким перечнем . Это следует из «дорожной карты» по развитию индустрии детских товаров, которую кабмин утвердил 15 июня.

Как именно будут использовать такой перечень продукции, пока неясно. В правительстве «Известиям» посоветовали обратиться в Минпромторг. Там редакции сказали, что ведомство формирует перечень непродовольственных товаров первой необходимости для детей. Это делают для того, чтобы сосредоточить усилия государства на развитии и увеличении производства таких товаров.

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«Известия» также направили запрос в Минэкономразвития.

Справка «Известий» В России уже существуют списки товаров первой необходимости. Например, есть перечень социально значимых продуктов, их чуть более 20, в том числе картофель, масло, мясо. Правительство следит за ценами на них, если они будут стабильно расти, стоимость продуктов могут временно зафиксировать. В период пандемии кабмин также сформировал «тревожный» список, куда вошли товары первой необходимости, например мыло и туалетная бумага. Тогда регуляторы разрешали торговать только тем магазинам, которые продавали позиции из этого перечня.

Новый мир

С точки зрения импортозамещения в первую очередь следует сконцентрироваться на продукции, производство которой минимально локализовано в РФ , считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— К примеру, мы на своей территории производим практически 100% свинины, поэтому дополнительно что-либо замещать в этой отрасли нечего. В рейтинг товаров первой необходимости это наименование уже вряд ли войдет, — пояснил эксперт. — Тогда как фармакология, электроника и микроэлектроника, транспортное машиностроение, станкостроение и другие отрасли слабо локализованы в стране.

По его словам, необходимо сфокусировать пристальное внимание на продукции критического спроса: например, это детское питание для грудничков . Его производство лишь на 10–15% локализовано в стране, а зарубежные компании могут покинуть РФ, пояснил Георгий Остапкович.

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В условиях рыночной экономики списки приоритетных товаров для импортозамещения могут быть неактуальны — у бизнеса очень гибкий подход , считает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. А это значит, что если какая-то ниша освободится, то ее тут же займут предприниматели, добавил он.

— Вы можете себя представить, что у нас внезапно пропадет мыло? Нет, сегодня в условиях конкуренции это просто невозможно, — сказал эксперт.