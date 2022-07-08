Пища для ума: как изменится школьное питание в будущем учебном году

В России обсуждают итоги прошедшего учебного года, в том числе вопросы, связанные с питанием для школьников . Очередные нововведения, учитывающие накопленный опыт, планируются уже к сентябрю . В начале июля Госдума одобрила законопроект, уточняющий требования по предоставлению бесплатного питания для детей с инвалидностью вне зависимости от того, учатся ли они в школе или находятся на домашнем обучении. «Известия» разбирались в том, с какими еще сложностями при организации питания сталкиваются школы и родители и что необходимо для их преодоления .

По домам и в интернатах

Законопроект, принятый Госдумой в третьем чтении в начале июля, уточняет уже действующие нормы, по которым ученикам с инвалидностью полагается двухразовое горячее питание .

— Сейчас порядок реализации права на питание детей с ОВЗ, проживающих в образовательных организациях — детских домах, интернатах, — регламентирован в достаточной степени. С детьми, которые посещают школу или находятся на домашнем обучении, ситуация другая, — поясняла ранее суть поправок заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

Всего, по приведенным в Госдуме оценкам, из 17 млн российских школьников более 700 тыс. составляют дети с инвалидностью. При этом около 95 тыс. из них обучаются на дому. Новые меры могут затронуть их напрямую .

— Дети с ОВЗ, которые постоянно живут в школах-интернатах, обеспечены пятиразовым питанием, а те, которые обозначались как «иные», получали питание по-разному, — поясняет президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов. — Регионы могли сказать, что те, кто ходит в коррекционные классы, будут получать горячее питание, а тех, кто обучается дома, пусть кормят родители.

Пища для ума Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Кроме того, в некоторых случаях детям могли предлагать сухие пайки вместо одной из очередей питания .

Новый документ призван уточнить существующую норму, исключив свободную трактовку. В законопроекте указывается, что вне зависимости от формы обучения все дети должны получать либо бесплатное двухразовое питание, либо денежную компенсацию .

Средства на предоставление питания должны выделяться за счет муниципального, регионального и федерального бюджетов. Порядок обеспечения питанием либо выплаты компенсации устанавливается органами государственной власти субъектов либо органами местного самоуправления, уточняется в законе. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года .

Между запеканкой и омлетом

Новая норма стала продолжением реформы школьного питания, начатой в России в сентябре 2020 года . Тогда вступил в силу закон, согласно которому все ученики начальных классов должны получать горячее питание. Подводя итоги первого года реализации закона, парламентарии отметили, что в общей сложности питание получали около 7,7 млн школьников. Среди главных сложностей в Думе называли устаревшую инфраструктуру, отсутствие современных подходов и рост цен на продукты .

Сейчас, по данным Роспотребнадзора, питанием обеспечено около 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах. В то же время по-прежнему возникают вопросы по качеству такого питания .

Пища для ума Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Первый год внедрения бесплатного горячего питания показал, что главными вопросами становятся безопасность и качество школьного питания, развитие его инфраструктуры, — подтверждает Владимир Чернигов.

Проблемы в первую очередь связаны с устаревшей материально-технической базой, а также с нехваткой молодых квалифицированных специалистов в этой области , пояснили «Известиям» в Общественной палате, которая участвует в общественном контроле за качеством питания в школе. В новых школах, однако, эти вопросы сейчас получается решать, считают там.

— Сейчас работа по модернизации школьных столовых, пищеблоков достаточно активная, а новые школы уже строятся с современными пищеблоками. Что такое современный пищеблок? Это всё автоматизированное, и человеческий фактор сведен к минимуму, — говорит заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Светлана Казаченок.

Улучшить качество питания также удалось благодаря наличию у школ собственных сайтов с меню, на которых можно оставлять собственные замечания, а также участию родителей , полагает собеседница издания.

Пища для ума Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Исходя из обращений родителей, чаще всего претензии к такому питанию связаны с тем, что семьи не устраивает набор продуктов и блюд в школьном меню . Однако в этом случае школы защищены нормами СанПиН, пояснила «Известиям» юрист-эксперт «Актион Образование» Анна Ивлева.

— Задача школы предоставить детям сбалансированное и правильное питание с учетом санитарных норм, а не учитывать пожелания родителей — готовить детям омлет или запеканку на завтрак, к примеру, — напоминает собеседница издания.

Еда для старших

В тех регионах, где удалось наладить процесс детского питания, родители чаще всего обращаются с просьбами также обеспечить бесплатным питанием старшеклассников , отметили в Госдуме.

— Нам нужно проанализировать возможности пищеблоков, понять, как будет осуществляться питание по сменам, подвоз продуктов и блюд, — пояснила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

При этом переход на обеспечение бесплатным питанием старшеклассников — «большая работа», о сроках завершения которой говорить «пока рано», отметила она.

Востребованной в перспективе такую меру считают в Общественной палате .

Пища для ума Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Здоровая пища влияет не только на физическое состояние, но и на интеллектуальное развитие напрямую, и это уже доказано, — обращает внимание Светлана Казаченок.

Старшеклассники любят злоупотреблять снеками и газировкой, которые не идут на пользу детям, финансирование двухразового питания может помочь отчасти оздоровить диету подростков, признает Анна Ивлева. Однако с практической точки зрения сегодня реализовать это будет сложно , уверена собеседница издания. В частности, суточная потребность в пищевых веществах и калориях у подростков будет «существенно отличаться» от потребностей детей начальных классов, обращает внимание эксперт.

Также в этом случае потребуется проявляющиеся с возрастом предпочтения в еде, которые могут сильно отличаться у младше- и старшеклассников ; традиции и особенности каждого региона, напоминает Светлана Казаченок.

На родительский контроль

«Широкий разброс оценок и ожиданий», который приводит к претензиям со стороны родителей, связан с непониманием общих требований законодательства, а также рыночных условий работы комбинатов школьного питания , считает Владимир Чернигов.

Для решения проблем, связанных с планированием и контролем качества питания в школах, должны участвовать родители учеников , убежден эксперт.

Пища для ума Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Родители являются полномочными представителями детей как потребителей услуги. В регионах уже существуют практические наработки эффективного взаимодействия родительского сообщества с системой организации школьного питания, — отметил он.

Напомним, что о необходимости привлечь родителей к контролю качества питания в школах в начале прошлого учебного года говорила также глава Роспотребнадзора Анна Попова . Тогда она обратила внимание на необходимость задействовать в этом процессе родительские комитеты .