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Не горячо, а холодно: большинство школьников жалуются на питание

Ремонт и переоснащение столовых обойдется в 353 млрд рублей, посчитали в отраслевом союзе
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Не горячо, а холодно: большинство школьников жалуются на питание
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2022-01-25 17:48:26
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Большинство российских школьников недовольно питанием в столовых: претензии к качеству блюд имеют 83% детей, а 65% периодически вынуждены есть остывшую еду. Эти данные «Известиям» сообщили в Общественной палате России по итогам тематического мониторинга. Эксперты отрасли связывают проблему с материальной базой — с момента последнего масштабного переоснащения школьных столовых их оборудование сильно обветшало. В ремонте нуждаются почти 30 тыс. пунктов общепита для учеников, посчитали в Отраслевом союзе развития социального питания. Их полная модернизация обойдется в 353 млрд рублей.

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Нужны алгоритмы контроля

Половина учеников российских школ (49%) жалуются на то, что еда в школьной столовой не всегда бывает горячей, еще у 16% блюда подают холодными практически постоянно. Это данные всероссийского опроса детей и их родителей, который в сентябре–октябре 2021 года провела Общественная палата России (ОП РФ). В мониторинге приняли участие 10 тыс. человек.

В школах, где нет раздаточной ленты, завтраки и обеды накрывают до прихода детей в столовую, пояснила заместитель председателя Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова. Если там, например, 150 посадочных мест, то к тому моменту, когда ребенок сядет за стол, блюдо уже может остыть.

Не горячо, а холодно
столовая школа обед
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Согласно опросу, 83% детей в той или иной степени недовольны качеством еды: 56% учеников заявили, что им не нравятся некоторые блюда в школьных столовых, а 27% респондентов считают невкусной всю еду, которую им подают.

При составлении школьного меню должно обязательно учитываться мнение родителей, отметила Юлия Зимова.

— Нам необходимы понятные алгоритмы общественного контроля. Сейчас родители могут приходить в школы, чтобы оценить, как питаются дети, но часто они просто не знают, на что смотреть. Далеко не каждый родитель ориентируется в организации питания, составе меню и так далее. Нужны чек-листы, — считает она.

Школьное меню, объяснила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, составляется на две недели и согласовывается с местным министерством или департаментом образования. Школа может готовить сама, а может получать поставки с комбината питания.

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С 1 сентября 2020 года под эгидой Общероссийского народного фронта (ОНФ) работает горячая линия по контролю качества питания школьников.

— На горячую линию ОНФ с момента запуска поступило более 9 500 обращений, из которых сформировано 2 676 инцидентов. В 2020–21 учебном году 96% обращений родителей решены регионами. За первую половину 2021–22 учебного года уже закрыта почти половина обращений, — рассказал «Известиям» руководитель проекта ОНФ «Бюро расследований» Валерий Алексеев.

Основные жалобы поступают по вопросам качества питания, добавил он. Таких более 40%.

— Из тех, кто жалуется на качество питания, половина родителей и детей недовольны тем, что питание холодное. Есть остывшую кашу невозможно, и деньги, которые на нее выделены, уходят в мусорный бак. На состав меню жалуется 15%, на плохую организацию питания — 12%. В 6% случаях речь идет о несоблюдении санитарных норм, — сообщил Валерий Алексеев.

Не горячо, а холодно
школа столовая
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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По его словам, сегодня для родителей существует несколько способов обратной связи по вопросам школьного питания. При отравлении ребенка необходимо обратиться к врачам, оповестить школу и Роспотребнадзор. Когда же речь идет об организации питания и меню, в ОНФ советуют начинать с директора школы. Если проблема не решилась, можно обратиться в управление образования, на федеральную горячую линию Народного фронта по номеру 8-800-200-34-11 и сайт propitanie.onf.ru. Кроме того, работают горячие Роспотребнадзора и Минпросвещения.

— Проблема с питанием есть, и ее признают и общественность, и ответственные структуры, и школы, — заявила директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. — Желание родителей контролировать питание вполне объяснимо, но иногда это переводит к перегибам, когда они, нарушая все СанПины, требуют открыть холодильник и показать мясо, например. Бывают такие случаи. Есть перегибы и со стороны школ, когда дети вынуждены есть остывшую еду, меню составляется без учета потребностей детей и так далее. Сейчас нам очень важно найти некий баланс.

В Министерстве просвещения отметили, что мониторинг предоставления горячего питания в школах ведется непрерывно.

— Сегодня все учащиеся с первый по четвертый класс получают горячее питание не менее одного раза в день. Учитывая демографический рост, в 2022 году на горячее питание учащихся младших классов в бюджете предусмотрено 62,5 млрд рублей, что на 4 млрд больше, чем в прошлом году, — сообщили в пресс-службе министерства в ответ на запрос «Известий». — Родители могут давать предложения или же подавать жалобы как на федеральную горячую линию, так и на горячие линии регионов, а также на портале Госуслуг. Мониторинг ведется и за тем насколько открыто школа дает информацию, размещает ли ежедневное меню на своем сайте.

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Ремонт в копеечку

Сегодня уже пора говорить не о жалобах и их характере, а о том, что до сих пор мешает и что поможет решить существующие проблемы, считает директор Отраслевого союза развития социального питания, член рабочей группы Госсовета по вопросам питания школьников Владимир Чернигов.

— Если мы говорим о том, что еда холодная, проблема в том числе в материальной базе. В декабре рабочая группа Госсовета проводила заседание, посвященное этим вопросам. А в прошлом году группа собирала материалы со всех регионов, и 80% регионов признали, что материальная база требует очень серьезной модернизации, — рассказал он.

Последнее масштабное переоснащение школьных столовых проводилось в 2008–2011 годах, пояснил Владимир Чернигов. С того момента оборудование износилось — далеко не во всех школах занимались этими вопросами и меняли технику по мере ее амортизации.

Не горячо
школа столовая
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— С 2021 года Роспотребнадзор ввел новые СанПины, требования к оснащению. Согласно этим требованиям, в каждой школе должен быть пароконвектомат (профессиональное кухонное тепловое оборудование. — «Известия»). Зададимся вопросом, в каждой ли школе России есть пароконвектомат? Нет, — отметил эксперт.

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Сегодня в России действует федеральная программа ремонта школ, рассказал Владимир Чернигов. Но федеральные средства, выделенные на эти цели, не предусматривают ремонт пищеблока и столовое оборудование. Такие расходы должны нести региональные бюджеты.

Между тем, по данным Отраслевого союза развития социального питания, в ремонте сегодня нуждаются 29 874 школьных столовых по всей стране — это 82% от общего числа учебных учреждений. Причем 3 643 из них требуют капитального ремонта.

Модернизация оборудования и ремонт всех этих столовых, по расчетам Союза, будет стоить 353 млрд рублей. Это инвестиции на единовременное переоснащение, пояснил Владимир Чернигов, через 10–13 лет вновь понадобится обновление материальной базы.

Программа капитального ремонта — часть большой глобальной программы модернизации школьного образования, которая в себя включает и всю инфраструктуру, в том числе и пространство в столовой, а также широкий набор мер по оснащению школ всем необходимым, — отметили по этому поводу в Минпросвещения. Государственная программа «Развитие образования» была утверждена правительством России в 2017 году. С момента запуска программы отремонтировано и улучшено более 5 тыс. столовых и 10 тыс. пищеблоков, их модернизация продолжается, сообщили в пресс-службе министерства.

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