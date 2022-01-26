Не горячо, а холодно: большинство школьников жалуются на питание

Большинство российских школьников недовольно питанием в столовых: претензии к качеству блюд имеют 83% детей, а 65% периодически вынуждены есть остывшую еду. Эти данные «Известиям» сообщили в Общественной палате России по итогам тематического мониторинга. Эксперты отрасли связывают проблему с материальной базой — с момента последнего масштабного переоснащения школьных столовых их оборудование сильно обветшало. В ремонте нуждаются почти 30 тыс. пунктов общепита для учеников, посчитали в Отраслевом союзе развития социального питания. Их полная модернизация обойдется в 353 млрд рублей.

Нужны алгоритмы контроля

Половина учеников российских школ (49%) жалуются на то, что еда в школьной столовой не всегда бывает горячей, еще у 16% блюда подают холодными практически постоянно. Это данные всероссийского опроса детей и их родителей, который в сентябре– октябре 2021 года провела Общественная палата России (ОП РФ). В мониторинге приняли участие 10 тыс. человек.

В школах, где нет раздаточной ленты, завтраки и обеды накрывают до прихода детей в столовую, пояснила заместитель председателя Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова. Если там, например, 150 посадочных мест, то к тому моменту, когда ребенок сядет за стол, блюдо уже может остыть.

Согласно опросу, 83% детей в той или иной степени недовольны качеством еды: 56% учеников заявили, что им не нравятся некоторые блюда в школьных столовых, а 27% респондентов считают невкусной всю еду, которую им подают.

При составлении школьного меню должно обязательно учитываться мнение родителей, отметила Юлия Зимова.

— Нам необходимы понятные алгоритмы общественного контроля. Сейчас родители могут приходить в школы, чтобы оценить, как питаются дети, но часто они просто не знают, на что смотреть. Далеко не каждый родитель ориентируется в организации питания, составе меню и так далее. Нужны чек-листы, — считает она.

Школьное меню, объяснила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, составляется на две недели и согласовывается с местным министерством или департаментом образования. Школа может готовить сама, а может получать поставки с комбината питания.

Баланс без перегибов

С 1 сентября 2020 года под эгидой Общероссийского народного фронта (ОНФ) работает горячая линия по контролю качества питания школьников.

— На горячую линию ОНФ с момента запуска поступило более 9 500 обращений, из которых сформировано 2 676 инцидентов. В 2020– 21 учебном году 96% обращений родителей решены регионами. За первую половину 2021–22 учебного года уже закрыта почти половина обращений, — рассказал «Известиям» руководитель проекта ОНФ «Бюро расследований» Валерий Алексеев.

Основные жалобы поступают по вопросам качества питания, добавил он. Таких более 40%.

— Из тех, кто жалуется на качество питания, половина родителей и детей недовольны тем, что питание холодное. Есть остывшую кашу невозможно, и деньги, которые на нее выделены, уходят в мусорный бак. На состав меню жалуется 15%, на плохую организацию питания — 12%. В 6% случаях речь идет о несоблюдении санитарных норм, — сообщил Валерий Алексеев.

По его словам, сегодня для родителей существует несколько способов обратной связи по вопросам школьного питания. При отравлении ребенка необходимо обратиться к врачам, оповестить школу и Роспотребнадзор. Когда же речь идет об организации питания и меню, в ОНФ советуют начинать с директора школы. Если проблема не решилась, можно обратиться в управление образования, на федеральную горячую линию Народного фронта по номеру 8-800-200-34-11 и сайт propitanie.onf.ru. Кроме того, работают горячие Роспотребнадзора и Минпросвещения.

— Проблема с питанием есть, и ее признают и общественность, и ответственные структуры, и школы, — заявила директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. — Желание родителей контролировать питание вполне объяснимо, но иногда это переводит к перегибам, когда они, нарушая все СанПины, требуют открыть холодильник и показать мясо, например. Бывают такие случаи. Есть перегибы и со стороны школ, когда дети вынуждены есть остывшую еду, меню составляется без учета потребностей детей и так далее. Сейчас нам очень важно найти некий баланс.

В Министерстве просвещения отметили, что мониторинг предоставления горячего питания в школах ведется непрерывно.

— Сегодня все учащиеся с первый по четвертый класс получают горячее питание не менее одного раза в день. Учитывая демографический рост, в 2022 году на горячее питание учащихся младших классов в бюджете предусмотрено 62,5 млрд рублей, что на 4 млрд больше, чем в прошлом году, — сообщили в пресс-службе министерства в ответ на запрос «Известий». — Родители могут давать предложения или же подавать жалобы как на федеральную горячую линию, так и на горячие линии регионов, а также на портале Госуслуг. Мониторинг ведется и за тем насколько открыто школа дает информацию, размещает ли ежедневное меню на своем сайте.

Ремонт в копеечку

Сегодня уже пора говорить не о жалобах и их характере, а о том, что до сих пор мешает и что поможет решить существующие проблемы, считает директор Отраслевого союза развития социального питания, член рабочей группы Госсовета по вопросам питания школьников Владимир Чернигов.

— Если мы говорим о том, что еда холодная, проблема в том числе в материальной базе. В декабре рабочая группа Госсовета проводила заседание, посвященное этим вопросам. А в прошлом году группа собирала материалы со всех регионов, и 80% регионов признали, что материальная база требует очень серьезной модернизации, — рассказал он.

Последнее масштабное переоснащение школьных столовых проводилось в 2008– 2011 годах, пояснил Владимир Чернигов. С того момента оборудование износилось — далеко не во всех школах занимались этими вопросами и меняли технику по мере ее амортизации.

Не горячо Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— С 2021 года Роспотребнадзор ввел новые СанПины, требования к оснащению. Согласно этим требованиям, в каждой школе должен быть пароконвектомат (профессиональное кухонное тепловое оборудование. — «Известия»). Зададимся вопросом, в каждой ли школе России есть пароконвектомат? Нет, — отметил эксперт.

Сегодня в России действует федеральная программа ремонта школ, рассказал Владимир Чернигов. Но федеральные средства, выделенные на эти цели, не предусматривают ремонт пищеблока и столовое оборудование. Такие расходы должны нести региональные бюджеты.

Между тем, по данным Отраслевого союза развития социального питания, в ремонте сегодня нуждаются 29 874 школьных столовых по всей стране — это 82% от общего числа учебных учреждений. Причем 3 643 из них требуют капитального ремонта.

Модернизация оборудования и ремонт всех этих столовых, по расчетам Союза, будет стоить 353 млрд рублей. Это инвестиции на единовременное переоснащение, пояснил Владимир Чернигов, через 10–13 лет вновь понадобится обновление материальной базы.