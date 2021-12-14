Ищут в капусте: стали известны подробности отравления детей в Тыве

Причиной отравления свыше 70 детей в кадетском корпусе в Тыве мог стать салат из капусты, узнали «Известия». Воспитанников интерната в ночь на 14 декабря госпитализировали с температурой 38-39 градусов и рвотой. Из них 25 человек поступили в средне-тяжелом состоянии, сейчас они идут на поправку, сообщили врачи. История повторяется: в марте салатом отравились десятки школьников в Красноярске. Между тем, в учебном заведении тувинский Роспотребнадзор нашел ряд серьезных нарушений. Предположительно, интернат не соблюдал закрепленные в СанПиН стандарты безопасности питания, говорят эксперты.

Инцидент с ужином

ЧП в «Тувинском кадетском корпусе» в Кызыле произошло вечером 13 декабря: воспитанники школы-интерната после ужина начали массово жаловаться на плохое самочувствие. В ночь на 14 декабря 73 ребенка госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу. Позднее стало известно о 74 пострадавших.

По данным источника «Известий» в правоохранительных органах, на ужин у детей был салат из капусты . Взяты пробы на исследование. Точную причину инцидента устанавливает Роспотребнадзор.

Состояние 25 детей в момент госпитализации было ближе к средне-тяжелому, они получили инфузионную терапию, рассказала «Известиям» главврач больницы Анна Сарыглар. Сейчас их самочувствие улучшилось. У остальных детей было состояние средней тяжести, добавила она. По словам Анны Сарыглар, пострадавшие жаловались на боли в голове и животе. Дети поступили с температурой 38-39 градусов, у многих были понос и рвота.

Ищут в капусте «Тувинский кадетский корпус» в Кызыле Фото: СК РФ/tuva.sledcom.ru

— Это определенно симптомы пищевой токсикоинфекции , а не ОРВИ. Выздоровление в этом случае обычно происходит на пятые-шестые сутки , — заключила главврач.

По факту инцидента организовано эпидрасследование, сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора по республике Тыва Людмила Салчак. Взяты биоматериалы у больных, контактных лиц, а также пробы продуктов в кадетском корпусе. Речь о мясе птицы, яйцах, фруктах. Материал направлен на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в республике Тыва».

— Установлено, что при организации горячего питания детей были допущены грубые нарушения: меню не соответствовало согласованному руководителем учебного заведения, были проблемы с хранением продуктов . Также отсутствует документация, подтверждающая качество и безопасность продовольственного сырья . Кроме того, для детей не были установлены раковины для мытья рук , — сказала Людмила Салчак.

Ищут в капусте «Тувинский кадетский корпус» в Кызыле Фото: СК РФ/tuva.sledcom.ru

Она добавила, что в кадетском корпусе ранее выявляли вспышки коронавирусной и норовирусной инфекции. Сейчас на территории образовательного учреждения введен семидневный карантин.

Требует расследования

По данным базы «Спарк», организацией горячего питания в кадетском корпусе занимается ИП Буяна Анай-Ооловна Уваннай. Контракт почти на 5,5 млн рублей был заключен 11 октября 2021 года. Та же предпринимательница обеспечивает питанием УМВД России по Кызылу, следует из данных базы «Спарк». При этом на официальном портале республики Тыва сказано, что при проверке ИП не смогла представить документы на поставленную в «Тувинский кадетский корпус» продукцию, свидетельствующие о ее надлежащем качестве.

«Известиям» не удалось связаться с предпринимательницей по телефону, редакция направила запрос по электронной почте.

По факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм в школе-интернате возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий», сообщили в МВД по Республике Тыва.

Ищут в капусте Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Любые инциденты такого рода требуют внимательного расследования причин, заметил в беседе с «Известиями» президент автономной некоммерческой организации «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов. Он напомнил, что самый громкий случай отравления школьников был в марте в Красноярске. Тогда источником распространения иерсиниозной инфекции, из-за которой десятки школьников были госпитализированы, стал цех фирмы, занимающейся переработкой и упаковкой овощей. Дети отравились салатами в столовых.

— Заниматься организацией школьного питания позволено и ИП, в этом нет ничего противозаконного. Делать это может любая компания, которая отвечает требованиям, или сама школа, — заметил Владимир Чернигов.

Тот факт, что ИП не смогла предъявить документы, подтверждающие качество продукции, пока мало о чем говорит , уверен эксперт.

— Качество продукции — это про ее сорт, а вот безопасность — это то, насколько она способна повредить здоровью. Это касается условий хранения и приготовления продуктов, а также гигиены . Каждый из этих факторов потенциально содержит риски, — отметил Владимир Чернигов.

Ищут в капусте Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Он напомнил, что с 1 января 2021 года все организации общественного питания в России обязаны соблюдать принципы ХАССП (HACCP), то есть проводить системный комплекс мероприятий по обеспечению контроля над качеством продуктов. Эта норма внесена в СанПиН. Требование касается в том числе образовательных учреждений.

— Предполагаю, что интернат в Тыве этого протокола не придерживался, хотя это важнейшее условие гарантии безопасности, — заметил Владимир Чернигов.

Он уточнил, что ХАССП — это не просто общая рекомендация, а стандарт для конкретной школы по соблюдению мер безопасности и гигиены.