Не так съели: что стало причиной отравления туристов в Хургаде

Причиной отравления туристов в египетском отеле могла стать грязная еда или кишечная инфекция у персонала , считают опрошенные «Известиями» туристы и медики. Инцидент произошел в расположенном в 17 км от Хургады AMC Royal. В основном отравились россияне, но есть пострадавшие и из других стран. Как минимум 40 граждан РФ, в том числе детей, оказались в больнице. Тяжелых случаев нет. Несмотря на заявления официальных лиц о том, что гостиница расселена и временно закрыта, сделать это не удается из-за высокой загрузки египетских отелей именно в эти дни.

Нерасселяемый отель

О массовом отравлении российских туристов в Хургаде стало известно 30 октября. Все они попали в больницу с одинаковыми симптомами — высокой температурой, тошнотой, рвотой и диареей. В генконсульстве России в Хургаде «Известиям» подтвердили информацию о госпитализации 40 россиян, отдыхавших в отеле AMC Royal . В диппредставительсве добавили, что не получили ни одного обращения от пострадавших.

— Гостиница закрыта прокуратурой Египта на неопределенный срок, там ведется расследование причин и поиск виновных, — сообщил он «Известиям». — Из разных источников поступают данные, что гостиница не закрыта . Видимо, переселение идет постепенно, потому что невозможно же всех сразу взять и переселить.

Туристы, которые в воскресенье находились в отеле, размещают в соцсетях видео происходящего и утверждают, что и в субботу, и в воскресенье на ресепшн продолжали оформлять заселение прибывающих.

Не так съели Фото: РИА Новости/Андрей Станавов

— Такой отель невозможно расселить за несколько часов и даже за день, — сказал «Известиям» менеджер компании-туроператора, попросивший об анонимности. — Тем более сейчас, когда в сегменте 4-5 «звезд» в Хургаде нет ничего, «стопсейлы» начались еще в начале 20-х чисел.

Федерация туристических палат Египта распространила информацию о том, что прокуратура республики намерена возбудить уголовное дело.

В воскресенье утром из больницы в Хургаде выписали примерно 30% пострадавших , рассказал «Известиям» главный врач Абдалькадер Давидар. По его словам, и у оставшихся пациентов большая часть симптомов уже прошла, и чувствуют себя намного лучше.

— У них наблюдалась рвота, диарея, боли в желудке и высокая температура. Симптомы появились после приема какой-то пищи . В приемном покое им начали оказывать необходимую помощь. Некоторых из них госпитализировали. Я бы сказал, они были в состоянии средней степени тяжести, — сообщил Абдалькадер Давидар.

Хронические симптомы

Проблемы с безопасностью воды и пищи были в этой гостинице и раньше, утверждают те, кто там останавливался.

— Этот отель я знаю очень давно, — рассказал екатеринбуржец Юрий Рычков, который в последний раз отдыхал в AMC Royal в сентябре прошлого года. — Прошлогодний сервис расстроил очень сильно. Не было нигде санитайзеров, персонал носил маски спустя под нос . Я неоднократно скандалил по поводу того, что в столовой люди все берут руками. Персонал на один-два дня ставил приборы, но это не помогало, люди прорывались к шведскому столу и брали еду руками.

В конце концов Юрий и еще несколько человек отравились и попали в больницу. По его словам, им официально был поставлен диагноз отравление. Мужчина считает, что причина — грязные овощи и фрукты.

— Это нередкая ситуация , — признал в беседе с «Известиями» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. — Бывают массовые отравления туристов в том же Египте, бывают и в Турции, и в России. А причина всегда одна — нарушение санитарных норм .

Россиянка Надежда Ефимова пострадала в минувшую субботу и тоже связывает это с недостаточной санобработкой пищи.

Не так съели Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Мы с мужем собрались на экскурсию в Луксор, — рассказала она «Известиям». — В ланч-боксах были бутерброды с колбасой и сыром, огурцы, помидоры, банан и сок. Минут через 40 началась изжога, а затем скрутило живот и пришлось бежать в туалет в автобусе. Всю дорогу до Луксора бегала в туалет каждые полчаса. Весь день меня рвало. Когда вернулись в отель, рядом стояли три полицейские машины, но мы не знали, что случилось. Нас спросили: «Вы из госпиталя?». Мы ответили, что здесь живем.

В ночь на воскресенье заболел и муж Надежды. У обоих поднялась температура и наблюдались признаки кишечной инфекции . В воскресенье утром им стало легче, в больницу решили не обращаться.

Туристка Светлана подхватила инфекцию днем раньше, 29 октября.

— Ближе к ночи началась диарея, поднялась температура до 38,3. У моего спутника были те же симптомы, — рассказала женщина.

Пара обратилась в медпункт при отеле, где встретили соотечественницу, у которой отравился маленький ребенок. Несмотря на плохое самочувствие и повышенную температуру, Светлана и ее спутник в больницу решили не ехать, потому что вечером должны были вылететь домой в Россию.

— Проживающих в отеле не расселяли, — утверждает она. — О массовых отравлениях в нашем отеле мы узнали из субботних новостей. Скорее всего, связано с едой. Я часто замечала, что посуда отвратительно моется.

По словам постояльцев отеля, среди госпитализированных есть и туристы из Германии, Литвы, Украины . Сообщалось, что среди заболевших довольно много детей, причем совсем маленьких.

Не так съели Фото: Global Look Press/Ahmed Gomaa

— У маленьких детей и масса тела маленькая, поэтому основные симптомы, такие как интоксикация, повышение температуры, гастроинтестинальные симптомы, обезвоживание у них развиваются быстрее, — объяснила гастроэнтеролог Нурия Дианова. — Именно маленькие дети при отравлениях быстрее переходят в стадию тяжелых, у них могут отказывать почки. Если взрослые относительно легко могут перенести это состояние, то дети обязательно подлежат госпитализации.

Врач предположила, что контроль за водными источниками в регионе может быть недостаточным.

Основные версии

Какую именно инфекцию подхватили отдыхающие, еще предстоит установить в результате лабораторных исследований.

— Причиной отравления может быть ротавирусная, норовирусная или бактериальная инфекция , распространенная в жарком климате. — предположила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Марина Малыгина. — Эти инфекции как раз протекают с такими симптомами. Пути заражения — водный, пищевой (особенно опасны молочные продукты), контактно-бытовой, то есть, через грязные руки. При обращении пациентов с такими симптомами сразу понятно, что причиной стала инфекция.

Не исключено, что отдыхающих заразил персонал отеля , выдвинул свою версию руководитель отделения гепатологии МОНИКИ им. Владимирского гастроэнтерологя Павел Богомолов.

— Здесь речь идет о локальной вспышке кишечной инфекции. Самая значимая в эпидемиологическом плане — норовирусная инфекция. При ней в двух третях случаев источником является персонал пищевых предприятий, который в процессе приготовления пищи заражает потребителей пищевых продуктов, — сказал эксперт.

Не так съели Фото: РИА Новости/Нина Зотина

В регионах с не слишком благополучной эпидситуацией и невысокими санитарными стандартами отдыхающим следует самим заботиться о своей безопасности , подчеркнули эксперты.

— Чтобы не получить отравление на курорте, обязательно необходимо для питья и умывания использовать только бутилированную или кипяченую воду, — порекомендовала Марина Малыгина. — Такой же водой нужно обрабатывать фрукты, овощи и посуду, которой пользуются дети.

Специалист также посоветовала ежедневно мыть и ополаскивать кипятком детские игрушки. Важно стараться не заглатывать воду при купании в бассейне и принимая душ, добавила она.

Самые громкие случаи массового отравления российских туристов на курорте произошли в 2011 году а Турции. В мае около 20 российских туристов, отдыхавших в отелях Бодрума, получили тяжелое отравление поддельным виски. Две девушки и мужчина скончались в турецких госпиталях, еще две пострадавшие — позже в Москве. 26 июля того же года с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 69 туристов из одного из отелей Алании, половина — россияне. Всех вылечили без серьезных последствий, причиной отравления оказалась зараженная вода.