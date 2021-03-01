Крысиные истории: в Красноярске десятки детей заболели псевдотуберкулезом

В первый день весны в Красноярске официально объявили о массовом заболевании школьников: более 70 учеников из 17 учебных заведений обратились в больницу с иерсиниозной инфекцией. У всех школ, где пострадали дети, один и тот же организатор питания и один и тот же поставщик сырых овощей, из-за которых, предположительно, и произошло отравление. Подробности — в материале «Известий».

Одна бактерия на 17 школ

Первая информация о массовых отравлениях в школах Красноярска стала появляться в соцсетях еще на прошлой неделе : об этом заявляли родители учеников. Например, появились сообщения о том, что дети обращаются в больницы с признаками отравления в микрорайоне «Солнечный». Эти сведения начала проверять прокуратура, но в конце недели заявила, что пока не может подтвердить связь отравлений со школьными столовыми и вообще факт массовости заболеваний.

Как пояснили «Известиям» в краевой прокуратуре, на тот момент просто не было возможности получить необходимые данные от официальных структур: на запросы перед выходными никто не ответил, в телефонных разговорах подтверждения также не было.

Официальная информация появилась уже в понедельник — от управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Ведомство сообщило, что получило сведения о регистрации случаев иерсиниозной инфекции среди детей в возрасте от 7 до 14 лет, посещающих школы Советского и Октябрьского районов Красноярска.

— По состоянию на 28 февраля зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом «псевдотуберкулез», — сообщили в управлении Роспотребнадзора. — Предполагаемый фактор передачи возбудителя иерсиниозной инфекции — овощи (салаты), изготовленные с нарушением технологического процесса.

В краевой прокуратуре также сообщили «Известиям», что факты заболевания иерсинеозной инфекцией подтвердили в 17 школах краевого центра. В главном управлении образования Красноярска сообщили, что 11 школ — в Советском районе, остальные — в Октябрьском. При этом информация меняется — возможно, что иерсиниозная инфекция коснулась и других школ города.

По информации общественницы Ксении Бессоновой, отравление зафиксировано в 134, 139, 156, 115, 151 и других школах. Жалобы — на высокую температуру, сыпь, отечность, покраснения, рвоту и понос.

— Вероятно, отравления начались еще неделю назад, но массово информация стала поступать с четверга, — рассказала она «Известиям».

В соцсетях сообщают, что некоторые дети с кишечным отравлением болеют уже около двух недель. Одновременно появилась информация и о распространении заболевания в детском саду микрорайона «Солнечный», однако там детям диагностировали ротавирусную инфекцию.

В школах отказались комментировать произошедшее.

Без салатов

Как сообщили «Известиям» в местном управлении образования, во всех школах был один и тот же организатор питания — ООО «Развитие», и один поставщик продуктов питания, название которого не раскрывается до получения окончательных результатов проверки. В отношении этих двух компаний ведется расследование, на деятельность поставщика пищевых продуктов наложен временный запрет. Сейчас во всех школах приостановлено приготовление блюд из сырых овощей без термической обработки.

— Безусловно, такая ситуация недопустима, как только будут обнародованы результаты проверок, ответственные понесут наказание, — заявила заместитель руководителя главного управления образования администрации Красноярска Ольга Харламова. — Кроме того, внутри образовательных учреждений изданы приказы о создании комиссий, которые тоже проводят свои проверки. Смотрятся технологические карты, состояние пищеблоков и образовательных учреждений в целом.

По ее словам, за выходные были проведены дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия, школы работают в штатном режиме.

В Минздраве края сообщили «Известиям», что дети, которым была необходима госпитализация, находятся в инфекционной больнице, часть пострадавших лечится в домашних условиях.

В прокуратуре Красноярского края сообщили, что внесли представления в ООО «Развитие» и в адрес главного управления образования, также было возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Крысиный след

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал «Известиям», что иерсиниозная инфекция — это бактериальная инфекция, которая вызывается при попадании иерсинии в продукты питания.

— Чаще всего заражение происходит при употреблении плохо промытых овощей, когда овощи загрязняются иерсинией, либо через почву, либо через испражнения грызунов, — сказал Акинфиев. — Возможно загрязнение при попадании продуктов питания на поверхности, которые были испачканы испражнениями грызунов. Такое бывает, если их моча попала на разделочные доски, например, либо на поверхность столов, где идет приготовление пищи.

Именно поэтому, по его словам, особое внимание уделяется отсутствию грызунов на кухнях, где готовится пища, на складах, также необходимо тщательно промывать овощи перед употреблением. Акинфиев отмечает, что все подготовленные работники пищевой промышленности прекрасно знают эти правила, и обычно нарушения происходят на этапе хранения продуктов.

Акинфиев пояснил, что пищевое отравление, вызываемое иерсиниями, похоже по симптоматике с отравлением прочими бактериальными инфекциями — и без анализа крови или посева кала поставить диагноз «иерсиниозная инфекция» невозможно.

— Симптоматика будет схожа — повышение температуры, тошнота, рвота, жидкий стул, боли в животе, обезвоживание, потери жидкости в результате, — рассказал он. — Если говорить про детей, то для них иерсиниозная инфекция и вообще бактериальное отравление опасны тем, что очень быстро развивается обезвоживание. Если вовремя не начать лечение, то достаточно долго и тяжело будет восстанавливаться организм. Также возможно осложнение в виде заболевания кишечника — может развиться неспецифический язвенный колит при несвоевременном обращении за помощью. Но иерсиния опасна тем, что даже после лечения при недостаточной антибактериальной терапии возможна хронизация процесса. В таком случае наличие иерсиний в организме ведет к воспалительным заболеваниям соединительных тканей, поражаются суставы .

По его словам, у детей это бывает редко, чаще хроническая инфекция, вызванная иерсиниями, встречается у взрослых и пожилых людей.

Детективное расследование

Согласно открытым данным, компания ООО «Развитие», которая занимается организацией горячего питания в школах Советского и Октябрьского районов, принадлежит предпринимателям Евгению Полякову и Оксане Ильенко. На них оформлено сразу несколько компаний, оказывающих услуги питания, они, в частности, являются основателями сети столовых «Съем слона» в Красноярске. На сообщения «Известий» Оксана Ильенко на момент публикации не ответила, в Сети указаны телефоны, не связанные с этой организацией питания.

К слову, ООО «Развитие» довольно успешно работает с государственными контрактами: так, именно эта организация занималась обеспечением питания сотрудников МВД, которые работали на Универсиаде в Красноярске в 2019 году.

— Точно сказать пока нельзя, кто виноват, — говорит Акинфиев. — Должен работать Роспотребнадзор. Его специалисты берут смывы с рабочих поверхностей, с ножей, столов, анализы будут брать у работников пищеблоков. После получения этих анализов можно будет определить, на каком этапе произошло заражение. Здесь установить точную причину можно только с помощью такого расследования, которое, на самом деле, очень похоже на детективное.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессор Сергей Нетесов также замечает, что пока невозможно точно понять, кто виноват.

— Вероятнее всего, на овощи попали фекалии от грызунов, у которых была эта инфекция, — говорит он. — Нужно смотреть, в каких условиях овощи перевозились, как их приготовили. Может, их не отмыли от земли. Но заниматься этим должны специалисты из Роспотребнадзора. Это та вещь, которая расследуется не по имени поставщика, а по реальным пробам из этих блюд, изученных в лаборатории.